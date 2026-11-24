Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Több mint négyszáz teher- és személyszállító járművet ellenőriztek a múlt héten a Maros megyei rendőrök. Egy sofőr annak ellenére folytatta útját, hogy a hatóságok a menetíró készülék adatainak manipulálása miatt bevonták a jármű rendszámtábláit.
A Maros megyei közlekedésrendészek egy járműszerelvényt állítottak meg ellenőrzésre a 13-as országúton péntek éjszaka. A vizsgálat során kiderült, hogy a sofőr feltehetően manipulálta a menetíró készülék (tachográf) adatait, ezért a rendőrök a rendszámtáblák bevonásával megtiltották a jármű további közlekedését.
szabálytalan rendszámtáblákat használva. A Brassó megyei közlekedésrendészek ismét megállították, az ügyben büntetőeljárás indult.
A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti munkatársai a múlt héten az európai közlekedésrendészet akcióterveként ellenőrizték a 2,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű áruszállító járműveket, valamint a közösségi személyszállításra használt járműveket.
Az akció során
közülük 131 esetében szabtak ki büntetést az ellenőrzés tárgyát képező szabálytalanságok miatt.
A rendőrök 19 esetben állapították meg a menetíró készülék adatainak manipulálását, két esetben pedig ittas járművezetést. Emellett 40 büntetést szabtak ki a biztonsági öv használatának elmulasztása, 16-ot pedig gyorshajtás miatt.
Tűz ütött ki egy marosszentannai lakóháznál hétfő este: a lángokat sikerült a kéményre korlátozni, az eset során személyi sérülés és további anyagi kár nem keletkezett.
Szeretnének önálló község maradni, nem kívánnak önként csatlakozni egyik szomszédos településhez sem – döntöttek a vasárnapi falugyűlésen a Maros megyei Mezőmadaras lakói, akik népszavazást szeretnének a falu jövőjét illetően.
Megjelent Marosvásárhelyen egy román nyelvű molinó az „Isus e rege” (Jézus a király) felirattal, amely gyorsan vitát váltott ki a közösségi oldalakon. A szociológus szerint a vallás közösségi jelenléte nem mond ellent a térség társadalmi meggyőződésének.
Fejsérülést szenvedett egy 44 éves marosvásárhelyi férfi egy Maros megyei lőtéren, miután egy lövedék eltalálta a fejét. A rendőrség vizsgálja a történtek körülményeit.
Gazdasági melléképületben csaptak fel a lángok vasárnap délután a Marosszentgyörgy községhez tartozó Csejden – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Testének felén égési sérüléseket szenvedett egy 81 éves nő vasárnap, miután felrobbant egy gázkályha a Mezőcsávás községhez tartozó Bazédon – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Harmincéves a marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség diakóniai szolgálata. Vasárnap a gyülekezet és közéleti vezetők jelenlétében adtak hálát a Kistemplomban a szolgálat fennmaradásáért, és azért, hogy tovább végezhessék a munkát.
Tizenhat országból érkeztek színésznövendékek Marosvásárhelyre, ahol tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Színházi Iskolák Találkozóját. Az előadások ingyenesek, de helyfoglalás szükséges.
Ellenőrzéseket tartottak a Maros megyei rendőrök a vasútállomásokon, személyvonatokon, vasúti átjáróknál és a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtér környékén. Az akció során 210 embert igazoltattak, 160 járművet vizsgáltak át.
Harmincöt éves a marosvásárhelyi Milvus Csoport, amely a helyi természetvédelmi kutatásoktól az országos és nemzetközi fajvédelemig jutott. A jubileumi sajtótájékoztatón az A8-as autópálya vadátjáróiról és a veszélyeztetett fajokról is beszéltek.
szóljon hozzá!