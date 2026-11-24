Több mint négyszáz teher- és személyszállító járművet ellenőriztek a múlt héten a Maros megyei rendőrök. Egy sofőr annak ellenére folytatta útját, hogy a hatóságok a menetíró készülék adatainak manipulálása miatt bevonták a jármű rendszámtábláit.

Székelyhon 2026. november 24., 12:062026. november 24., 12:06

A Maros megyei közlekedésrendészek egy járműszerelvényt állítottak meg ellenőrzésre a 13-as országúton péntek éjszaka. A vizsgálat során kiderült, hogy a sofőr feltehetően manipulálta a menetíró készülék (tachográf) adatait, ezért a rendőrök a rendszámtáblák bevonásával megtiltották a jármű további közlekedését.

A sofőr azonban még aznap folytatta útját,

szabálytalan rendszámtáblákat használva. A Brassó megyei közlekedésrendészek ismét megállították, az ügyben büntetőeljárás indult. Több mint száz járműnél találtak szabálytalanságot A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti munkatársai a múlt héten az európai közlekedésrendészet akcióterveként ellenőrizték a 2,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű áruszállító járműveket, valamint a közösségi személyszállításra használt járműveket. Hirdetés Az akció során

309 áruszállító és 102 személyszállító járművet ellenőriztek,