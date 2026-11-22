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Egy gazdasági melléképületben robbant fel a gázkonvektor, amely során megsérült az idős hölgy. A katasztrófavédelem munkatársai egy tűzoltóautóval és egy rohammantővel siettek a helyszínre, de a mentésben segédkeztek a helyi önkéntes tűzoltók is. Az áldozatot végül mentőhelikopter szállította kórházba.