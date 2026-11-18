Megkezdték az előkészítő munkálatokat a Nyárádszereda és Sóvárad közötti autópálya megépítésére: a török építővállalat már kialakította a munkatelepet Nyárádmagyarós határában, és a munkagépek is megjelentek a területen.

Simon Virág 2026. november 18., 14:502026. november 18., 14:50

A török Özaltın cég előkészítő munkálatokat végez a Nyárádszereda melletti Nyárádmagyarós határában, készülve a Sóvárad felé vezető, 23,4 kilométeres autópálya megépítésére. Hirdetés A cég Youtube-csatornáján nemrég közzétett kisfilm szerint

kialakították a munkatelepet, és a munkagépek is megjelentek.

Az A8-as autópálya Nyárádszereda és Sóvárad közötti szakaszának megépítésére a cég tavaly májusban írta alá a kivitelezési szerződést, amelynek összértéke 2,98 milliárd lej.

Fotó: Yasin Altunsoy

A projekt részeként többek között hidakat, felüljárókat és két vadfolyosót is építenek, amelyek lehetővé teszik, hogy a vadon élő állatok biztonságosan átkeljenek az autópálya felett.

Az útszakasz a Bekecsen halad majd át.

A beruházást a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) műszaki-gazdasági tanácsa kedvezően véleményezte, az építési engedélyhez azonban még szükség van a közlekedési minisztérium jóváhagyására.

Fotó: Yasin Altunsoy

A munkakezdési rendeletet a CNAIR az építési engedély kiadása után bocsáthatja ki. Októberben Alin Șerbănescu, a CNAIR szóvivője arról beszélt, hogy

a kivitelezés megkezdésének becsült időpontja előreláthatóan 2027 márciusa.