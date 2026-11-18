Nyárádmagyarós határában munkára készen áll a török kivitelező
Fotó: Yasin Altunsoy
Megkezdték az előkészítő munkálatokat a Nyárádszereda és Sóvárad közötti autópálya megépítésére: a török építővállalat már kialakította a munkatelepet Nyárádmagyarós határában, és a munkagépek is megjelentek a területen.
A török Özaltın cég előkészítő munkálatokat végez a Nyárádszereda melletti Nyárádmagyarós határában, készülve a Sóvárad felé vezető, 23,4 kilométeres autópálya megépítésére.
A cég Youtube-csatornáján nemrég közzétett kisfilm szerint
Az A8-as autópálya Nyárádszereda és Sóvárad közötti szakaszának megépítésére a cég tavaly májusban írta alá a kivitelezési szerződést, amelynek összértéke 2,98 milliárd lej.
Fotó: Yasin Altunsoy
A projekt részeként többek között hidakat, felüljárókat és két vadfolyosót is építenek, amelyek lehetővé teszik, hogy a vadon élő állatok biztonságosan átkeljenek az autópálya felett.
A beruházást a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) műszaki-gazdasági tanácsa kedvezően véleményezte, az építési engedélyhez azonban még szükség van a közlekedési minisztérium jóváhagyására.
Fotó: Yasin Altunsoy
A munkakezdési rendeletet a CNAIR az építési engedély kiadása után bocsáthatja ki. Októberben Alin Șerbănescu, a CNAIR szóvivője arról beszélt, hogy
Mint ismert, a Nyárádszereda–Sóvárad szakasz a Marosvásárhely felől érkező autópálya folytatása, amelyet jelenleg építenek. Itt az első, Marosvásárhelytől Ákosfalváig tartó rész átadását jövő tavaszra ígérik, míg a következő, Nyárádszeredáig tartó szakasz 2027 nyarától lesz járható.
Jövő tavasszal fogják átadni a Marosvásárhely-Ákosfalva közötti autópálya szakaszt, míg a következő részt, ami Nyárádszeredáig tart 2027 nyarán – jelentette be közösségi oldalán a közlekedési minisztérium államtitkára.
Tizenhat éves mezőcsávási fiú halt meg abban a közúti balesetben, amely kedden reggel történt Marosvásárhelyen, a Szabadi utcában.
Motorkerékpár és személygépkocsi balesetezett a Szabadi utcában Marosvásárhelyen kedden délelőtt. A motorkerékpáros súlyosan megsérült.
Mikrobusz borult fel hétfőn este Vámosgálfalva és Szászbogács között, a 142A jelzésű megyei úton. Egy személyt a roncsok közül kellett kiszabadítani – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Lángra kapott egy traktor hétfő délután Nagyölyves határában, végül a tűzoltók fékezték meg a lángokat – tájékoztat a Maros megyei katasztrófavédelem.
Ablakokat rongált és felgyújtotta egy ház bejárati ajtaját egy férfi vasárnap Görgényszentimre községben. A rendőrök őrizetbe vették a tettest – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Jóváhagyták a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház épületének belső átalakítását, hogy ott regionális orvosi genetikai központ jöhessen létre. A Maros megyei képviselő-testület a marosvásárhelyi repülőtéren tervezett újabb munkálatokra is rábólintott.
Visszatértek a nagy kárókatonának is nevezett kormoránok a Maros megyei folyókra, tavakra és hatalmas pusztításokat végeznek – panaszkodnak a szabadidős horgászok, és aláírásokat gyűjtenek, hogy a védett madarakat lehessen elriasztani, kilőni.
Feltehetően a Ratosnya-patakba esett ember keresésére riasztották a szászrégeni tűzoltókat péntek este.
Egy marosszentikirályi cégnél keletkezett tűzhöz riasztották pénteken kora este a marosvásárhelyi tűzoltókat.
Két férfit vettek őrizetbe a rendőrök, miután több mint 26 ezer lejnek veszett nyoma egy gépkocsiból. A pénz egy vállalat tulajdonát képezte, az ügyben négy házkutatást is tartottak.
szóljon hozzá!