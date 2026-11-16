Orvosi genetikai központtal gazdagodik Székelyföld

Orvosi genetikai központtal bővül a marosvásárhelyi nagy kórház
Fotó: Haáz Vince
Jóváhagyták a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház épületének belső átalakítását, hogy ott regionális orvosi genetikai központ jöhessen létre. A Maros megyei képviselő-testület a marosvásárhelyi repülőtéren tervezett újabb munkálatokra is rábólintott.
Regionális orvosi genetikai központot hoznak létre Marosvásárhelyen, a megyei sürgősségi kórház épületében, amely a Maros megyei önkormányzat tulajdonában van. Az új központ létrehozása belső épületátalakításokat igényel, amibe bele kellett egyezniük a megyei önkormányzati képviselőknek.
A hétfői online tanácsülésen napirendre került határozatból kiderült, hogy
A Gheorghe Marinescu utca 50. szám alatti épületben, vagyis a köznyelvben nagy kórházként ismert ingatlanban az átalakítások nyomán
orvosi genetikai laboratóriumokat,
csontvelő-diagnosztikai tevékenységek végzésére szolgáló helyiségeket,
járóbeteg-rendelőket
és várótermeket hoznak létre.
A tervezett munkálatok elsősorban a meglévő helyiségek belső átalakítására és új belső térelválasztások kialakítására vonatkoznak. A megyei tanácsosok elfogadták a határozatot.
A hétfői rendkívüli ülésen a megyei tanácsosok arra is rábólintottak, hogy a Román Légiforgalmi Szolgálatok Önálló Igazgatósága (ROMATSA) munkálatokat végezzen a megyei tanács tulajdonában lévő repülőtéren.
A román légiforgalmi irányító szervezet új, optikai szálas körhálózatot alakít ki az általa használt épületben, ezáltal biztosítva a marosvásárhelyi repülőtér légiforgalmi és meteorológiai rendszereinek megbízhatóbb, gyorsabb és biztonságosabb kommunikációját. A megyei tanácsnak nem kell anyagilag hozzájárulnia ehhez a beruházáshoz, csak a munkálatokat kellett engedélyeznie.
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