Száz pár cipőt vásárolnának nehéz sorsú gyerekeknek

Adományokat gyűjt az Angyalok a Városban Egyesület, hogy száz pár minőségi, meleg, téli cipőt vásárolhasson árva, félárva és nehéz sorsú Maros megyei gyerekeknek a Száz lélek, száz cipő kezdeményezés keretében.

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Az előző évhez hasonlóan idén is megszervezik a Szász lélek, száz cipő adománygyűjtést. A szervezők tájékoztatása szerint száz pár minőségi, meleg, téli lábbelit szeretnének biztosítani árva, félárva és nehéz sorsú Maros megyei gyerekeknek.

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„Egy cipő nem csupán egy használati tárgy. A színe, a mintája, a fazonja, a kényelme mind kifejez valamit abból, aki viseli. Tapasztalataink alapján ezeknek a gyerekeknek sokszor már az is újdonság, hogy a lábbelik méret szerint vannak kihelyezve a polcokra.