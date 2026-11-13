Száz pár cipőt vásárolnának nehéz sorsú gyerekeknek

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Fotó: Pixabay
Adományokat gyűjt az Angyalok a Városban Egyesület, hogy száz pár minőségi, meleg, téli cipőt vásárolhasson árva, félárva és nehéz sorsú Maros megyei gyerekeknek a Száz lélek, száz cipő kezdeményezés keretében.
2026. november 13., 08:402026. november 13., 08:40
2026. november 13., 08:542026. november 13., 08:54
Az előző évhez hasonlóan idén is megszervezik a Szász lélek, száz cipő adománygyűjtést. A szervezők tájékoztatása szerint száz pár minőségi, meleg, téli lábbelit szeretnének biztosítani árva, félárva és nehéz sorsú Maros megyei gyerekeknek.
„Egy cipő nem csupán egy használati tárgy. A színe, a mintája, a fazonja, a kényelme mind kifejez valamit abból, aki viseli. Tapasztalataink alapján ezeknek a gyerekeknek sokszor már az is újdonság, hogy a lábbelik méret szerint vannak kihelyezve a polcokra.
– olvasható a felhívásban.
Aki szeretne csatlakozni a kezdeményezéshez, az adományát elutalhatja a következő bankszámlára: RO76BREL0002003194980100 (Asociatia Ingerasii Orasului – Angyalok a Városban Egyesület, CUI 44959923).
A kezdeményező, Kovács Katalin a 0774089877-es telefonszámon elérhető.
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