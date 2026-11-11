Ittasan száguldozott, szembement a forgalommal, majd gyalog próbált menekülni a rendőrök elől

A megengedett sebesség több mint kétszeresével hajtott, nem állt meg a rendőri jelzésre, háromszor szabálytalanul előzött, majd hátrahagyta autóját és gyalog menekült egy 35 éves sofőr Maros megyében. Végül több mint 22 700 lejre bírságolták.

Székelyhon 2026. november 11., 12:582026. november 11., 12:58

Egymás után követte el a közlekedési szabálytalanságokat egy 35 éves nyárádtői férfi november 10-én, kedden este. A Maros megyei közlekedési rendőrök 23 óra körül Maroskeresztúron figyeltek fel az autójára, amely

103 kilométer/órával haladt az 50 kilométer/órás sebességkorlátozás ellenére.

A sofőr nem állt meg a rendőrök jelzésére, hanem továbbhajtott Marosvásárhely irányába. Útközben behajtott egy gazdasági társaság parkolójába, megfordult, majd a kihajtáskor

a körforgalomban a menetiránnyal szemben közlekedett.

Ezután Nyárádtő felé folytatta útját, ahol ismét gyorshajtáson érték: 94 kilométer/órával haladt az 50 kilométer/órás korlátozású útszakaszon. Közben Maroskeresztúron három szabálytalan előzést is végrehajtott. Hirdetés A szabályszegések sorozata Nyárádtőn ért véget: a férfi hátrahagyta az autóját, és

gyalog próbált elmenekülni, a rendőrök azonban rövid időn belül elfogták.

Az alkoholszonda 0,65 mg/l légalkohol-koncentrációt mutatott. Mindennek a tetejébe ráadásul a rendőrségi ellenőrzés során az is kiderült, hogy

az autónak lejárt a műszaki vizsgája, és érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással sem rendelkezett.