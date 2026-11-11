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Ittasan száguldozott, szembement a forgalommal, majd gyalog próbált menekülni a rendőrök elől

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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A megengedett sebesség több mint kétszeresével hajtott, nem állt meg a rendőri jelzésre, háromszor szabálytalanul előzött, majd hátrahagyta autóját és gyalog menekült egy 35 éves sofőr Maros megyében. Végül több mint 22 700 lejre bírságolták.

Székelyhon

2026. november 11., 12:582026. november 11., 12:58

Egymás után követte el a közlekedési szabálytalanságokat egy 35 éves nyárádtői férfi november 10-én, kedden este. A Maros megyei közlekedési rendőrök 23 óra körül Maroskeresztúron figyeltek fel az autójára, amely

103 kilométer/órával haladt az 50 kilométer/órás sebességkorlátozás ellenére.

A sofőr nem állt meg a rendőrök jelzésére, hanem továbbhajtott Marosvásárhely irányába. Útközben behajtott egy gazdasági társaság parkolójába, megfordult, majd a kihajtáskor

a körforgalomban a menetiránnyal szemben közlekedett.

Ezután Nyárádtő felé folytatta útját, ahol ismét gyorshajtáson érték: 94 kilométer/órával haladt az 50 kilométer/órás korlátozású útszakaszon. Közben Maroskeresztúron három szabálytalan előzést is végrehajtott.

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A szabályszegések sorozata Nyárádtőn ért véget: a férfi hátrahagyta az autóját, és

gyalog próbált elmenekülni, a rendőrök azonban rövid időn belül elfogták.

Az alkoholszonda 0,65 mg/l légalkohol-koncentrációt mutatott. Mindennek a tetejébe ráadásul a rendőrségi ellenőrzés során az is kiderült, hogy

az autónak lejárt a műszaki vizsgája, és érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással sem rendelkezett.

A 35 éves férfi ellen ittasvezetés miatt büntetőeljárást indítottak. Emellett kilenc szabálysértési bírságot szabtak ki rá, összesen 22 760 lej értékben. Vezetési jogát 360 napra felfüggesztették, az autó forgalmi engedélyét és rendszámtábláit pedig bevonták.

Maros megye Marosszék
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