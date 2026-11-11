Ittasan száguldozott, szembement a forgalommal, majd gyalog próbált menekülni a rendőrök elől

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Fotó: Tuchiluș Alex
A megengedett sebesség több mint kétszeresével hajtott, nem állt meg a rendőri jelzésre, háromszor szabálytalanul előzött, majd hátrahagyta autóját és gyalog menekült egy 35 éves sofőr Maros megyében. Végül több mint 22 700 lejre bírságolták.
Egymás után követte el a közlekedési szabálytalanságokat egy 35 éves nyárádtői férfi november 10-én, kedden este. A Maros megyei közlekedési rendőrök 23 óra körül Maroskeresztúron figyeltek fel az autójára, amely
A sofőr nem állt meg a rendőrök jelzésére, hanem továbbhajtott Marosvásárhely irányába. Útközben behajtott egy gazdasági társaság parkolójába, megfordult, majd a kihajtáskor
Ezután Nyárádtő felé folytatta útját, ahol ismét gyorshajtáson érték: 94 kilométer/órával haladt az 50 kilométer/órás korlátozású útszakaszon. Közben Maroskeresztúron három szabálytalan előzést is végrehajtott.
A szabályszegések sorozata Nyárádtőn ért véget: a férfi hátrahagyta az autóját, és
Az alkoholszonda 0,65 mg/l légalkohol-koncentrációt mutatott. Mindennek a tetejébe ráadásul a rendőrségi ellenőrzés során az is kiderült, hogy
A 35 éves férfi ellen ittasvezetés miatt büntetőeljárást indítottak. Emellett kilenc szabálysértési bírságot szabtak ki rá, összesen 22 760 lej értékben. Vezetési jogát 360 napra felfüggesztették, az autó forgalmi engedélyét és rendszámtábláit pedig bevonták.
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