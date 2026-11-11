Vádat emeltek Diana Șoșoacă EP-képviselő ellen amiért halálosan megfenyegetett két rendőrt

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
Vádat emelt a legfőbb ügyészség Diana Șoșoacă európai parlamenti képviselő ellen hatósági személy elleni erőszak miatt.
A politikust azzal vádolják, hogy agresszíven viselkedett és megfenyegetett két rendőrt, akik azért keresték fel az otthonában, hogy átadjanak neki egy szabálysértési bírságot – ismerteti az Agerpres.
Az ügyészség szerdai közleménye szerint a két rendőr 2024. december 15-én jelent meg Șoșoacă bukaresti lakásánál, ahol igazolták magukat és közölték látogatásuk célját. Az EP-képviselő azonban indulatosan reagált, képviselői tisztségére hivatkozott,
Șoșoacă ezt követően az utcán követte és sértegette a rendőröket, majd a TikTokon és a Facebookon élőben közvetített videóiban
A bírságot azért szabták ki Șoșoacára, mert a 2024. november 24-i elnökválasztás első fordulójában a szavazófülkében videófelvételt készített magáról és azt közzétette, megsértve ezzel a választási törvényt.
A vádiratot a legfelsőbb bírósághoz továbbították, amely első fokon tárgyalja az ügyet.
Ez már a második ügy, amelyben Diana Șoșoacát bíróság elé állítják. Egy másik eljárásban egy olasz újságírónő jogellenes fogvatartásával vádolják.
Válságos az állapota annak a román állampolgárnak, aki megsérült a bulgáriai Trákia autópályán történt keddi tömegkarambolban – jelentette szerdán a BTA bolgár hírügynökség a burgaszi Heart and Brain kórház tájékoztatása alapján.
Esőre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több megyére. Emellett az ország nagy részére csapadékra és erős szélre figyelmeztető előrejelzés érvényes.
Bírálta a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Nicușor Dan párttal kapcsolatos kijelentéseit, és felszólította az államfőt, hogy dokumentumokkal támassza alá az AUR esetleges kormányra kerülésének gazdasági következményeiről tett állításait.
Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.
Egy csecsemő életét vesztette, három felnőtt megsérült egy személyautó és egy kamion ütközésében kedd este a 13-as országúton, Brassó közelében.
Nicușor Dan államfő kedden bejelentette, hogy októberben családjával együtt hivatalos rezidenciába költözött.
Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) populista és izolacionista pártként tartják számon, amelynek kormányra kerülése szerinte rövid időn belül rontott volna Románia hitelminősítésén.
Nyilvános projektbemutatót és közösségi beszélgetést szervez december 3-án Csíkzsögödben a Dracula Park Transylvania beruházója. A találkozón a résztvevők megismerhetik a tervezett élménypark koncepcióját, és megoszthatják észrevételeiket.
Nicușor Dan államfő kedd este kijelentette, hogy Romániában az elmúlt egy évben csökkent az életszínvonal, a teljes jogkörű kormány nélküli hónapokban pedig értékes időt veszített az ország.
szóljon hozzá!