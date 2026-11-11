Vádat emeltek Diana Șoșoacă EP-képviselő ellen amiért halálosan megfenyegetett két rendőrt

Vádat emelt a legfőbb ügyészség Diana Șoșoacă európai parlamenti képviselő ellen hatósági személy elleni erőszak miatt.

Székelyhon 2026. november 11., 12:082026. november 11., 12:08

A politikust azzal vádolják, hogy agresszíven viselkedett és megfenyegetett két rendőrt, akik azért keresték fel az otthonában, hogy átadjanak neki egy szabálysértési bírságot – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Az ügyészség szerdai közleménye szerint a két rendőr 2024. december 15-én jelent meg Șoșoacă bukaresti lakásánál, ahol igazolták magukat és közölték látogatásuk célját. Az EP-képviselő azonban indulatosan reagált, képviselői tisztségére hivatkozott,

nem volt hajlandó átvenni a bírságot, és azt is megakadályozta, hogy a rendőrök az erről szóló értesítést kifüggesszék a lakása ajtajára.

Șoșoacă ezt követően az utcán követte és sértegette a rendőröket, majd a TikTokon és a Facebookon élőben közvetített videóiban

azzal fenyegetőzött, hogy bottal támad rájuk, illetve fegyvert ragad és lelövi őket.