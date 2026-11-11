Olyanról kérdezett, ami nem tetszett az elnöknek – újságírót tiltott ki sajtótájékoztatóiról Nicușor Dan

Fotó: presidency.ro
Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.
Ovidiu Vanghele tényfeltáró újságíró az államfőt az igazságügyi reform be nem tartott ígéreteiről és a bírói karon belüli visszásságokról kérdezte.
Nicușor Dan ezt úgy értelmezte, hogy
A sajtószabadság nem az újságíróknak tett szívesség, hanem a demokrácia alapja – jelentette ki kedd este Dominic Fritz.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke arra reagált, hogy Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.
– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Fritz.
A SENS mozgalom szintén reagált, emlékeztetve arra, hogy a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 2001/544-es törvény értelmében
A SENS képviselői szerint Nicușor Dan államfő a sajtótájékoztatóján lényegében a törvény figyelmen kívül hagyásának szándékát jelentette be.
„Dan elnök figyelmébe: az utóbbi időben Nyugaton egyedül Donald Trump engedte meg magának, hogy korlátozza az őt bíráló újságírók részvételét a sajtóeseményeken. Az amerikai bíróságok pedig az újságíróknak adtak igazat” – írták Facebook-bejegyzésükben az alakulat képviselői.
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