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Olyanról kérdezett, ami nem tetszett az elnöknek – újságírót tiltott ki sajtótájékoztatóiról Nicușor Dan

• Fotó: presidency.ro

Fotó: presidency.ro

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Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.

Székelyhon

2026. november 11., 09:242026. november 11., 09:24

Ovidiu Vanghele tényfeltáró újságíró az államfőt az igazságügyi reform be nem tartott ígéreteiről és a bírói karon belüli visszásságokról kérdezte.

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Nicușor Dan ezt úgy értelmezte, hogy

az újságíró sértegeti őt, ezért kijelentette, hogy nem tehet fel többé kérdéseket Vanghele az elnöki mandátuma alatt.

Dominic Fritz: a sajtószabadság nem egyes újságíróknak tett kegyes szívesség, hanem a demokrácia alapja

A sajtószabadság nem az újságíróknak tett szívesség, hanem a demokrácia alapja – jelentette ki kedd este Dominic Fritz.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke arra reagált, hogy Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.

Idézet
A sajtószabadság nem egyes újságíróknak tett kegyes szívesség, hanem a demokrácia alapja”

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Fritz.

A SENS mozgalom szintén reagált, emlékeztetve arra, hogy a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 2001/544-es törvény értelmében

a hatóságok és közintézmények semmilyen módon nem tilthatják meg a sajtó részvételét az általuk szervezett nyilvános eseményeken.

A SENS képviselői szerint Nicușor Dan államfő a sajtótájékoztatóján lényegében a törvény figyelmen kívül hagyásának szándékát jelentette be.

„Dan elnök figyelmébe: az utóbbi időben Nyugaton egyedül Donald Trump engedte meg magának, hogy korlátozza az őt bíráló újságírók részvételét a sajtóeseményeken. Az amerikai bíróságok pedig az újságíróknak adtak igazat” – írták Facebook-bejegyzésükben az alakulat képviselői.

Belföld
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