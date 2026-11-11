Olyanról kérdezett, ami nem tetszett az elnöknek – újságírót tiltott ki sajtótájékoztatóiról Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.

Székelyhon 2026. november 11., 09:242026. november 11., 09:24

Ovidiu Vanghele tényfeltáró újságíró az államfőt az igazságügyi reform be nem tartott ígéreteiről és a bírói karon belüli visszásságokról kérdezte. Hirdetés Nicușor Dan ezt úgy értelmezte, hogy

az újságíró sértegeti őt, ezért kijelentette, hogy nem tehet fel többé kérdéseket Vanghele az elnöki mandátuma alatt.

Dominic Fritz: a sajtószabadság nem egyes újságíróknak tett kegyes szívesség, hanem a demokrácia alapja A sajtószabadság nem az újságíróknak tett szívesség, hanem a demokrácia alapja – jelentette ki kedd este Dominic Fritz. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke arra reagált, hogy Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.

A sajtószabadság nem egyes újságíróknak tett kegyes szívesség, hanem a demokrácia alapja”

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Fritz. A SENS mozgalom szintén reagált, emlékeztetve arra, hogy a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 2001/544-es törvény értelmében

a hatóságok és közintézmények semmilyen módon nem tilthatják meg a sajtó részvételét az általuk szervezett nyilvános eseményeken.