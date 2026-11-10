Nicușor Dan: csökkent az életszínvonal Romániában az elmúlt egy évben, értékes időt veszített az ország

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő kedd este kijelentette, hogy Romániában az elmúlt egy évben csökkent az életszínvonal, a teljes jogkörű kormány nélküli hónapokban pedig értékes időt veszített az ország.
2026. november 10., 19:512026. november 10., 19:51
2026. november 10., 20:292026. november 10., 20:29
„Volt egy évünk, amikor csökkent az életszínvonal, ebből hat hónap alatt tovább romlott a helyzet, miközben sok fölösleges politikai vita is zajlott.
– fogalmazott a Cotroceni-palotában tartott sajtótájékoztatóján.
Az államfő közölte, hogy több kérdésre kíván választ adni:
milyen Románia pénzügyi helyzete és miért kulcsfontosságúak a hitelminősítők értékelései;
miért vezetett volna szerinte gyors gazdasági összeomláshoz a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kormányra kerülése vagy az előre hozott választások kiírása;
illetve miért illúzió, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett a PSD nélkül is kormányozhatott volna.
Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy Romániának teljesítenie kell a költségvetési hiány csökkentésére vállalt célokat.
Románia pénzügyi helyzetét higgadtan kell kezelni, de az ország által vállalt deficitcsökkentési pályát feltétlenül tartani kell – jelentette ki kedd este Nicușor Dan.
A Cotroceni-palotában tartott sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy az idei költségvetési hiány 150 milliárd lej, amelyből 60 milliárd lejt tesznek ki az államadósság kamatai. Érzékeltetésként hozzátette: 150 milliárd lejből mintegy 2500 kilométer autópályát vagy 45 regionális kórházat lehetne építeni.
– jelentette ki.
A hitelminősítők értékelésének jelentőségéről elmondta, hogy Románia leminősítése esetén bizonyos befektetési és nyugdíjalapoknak ki kellene vonulniuk az országból, ami megdrágítaná az állam finanszírozását.
Nicușor Dan szerint akár a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segítségére is szükség lehetne, ha nem lenne elegendő befektető a román államadósság finanszírozására. Ez pedig a jelenleginél jóval szigorúbb költségvetési kiigazítással járna. Emlékeztetett, hogy
Ugyanakkor az állam finanszírozási költségeinek emelkedése a lakossági és vállalati hiteleket is drágítaná, ami cégek bezárásához és a munkanélküliség növekedéséhez vezethet.
Az államfő felhívta a figyelmet arra is, hogy egy ország átlagosan hat-hét év alatt szerezheti vissza a pénzügyi piacok bizalmát egy leminősítés után.
Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) populista és izolacionista pártként tartják számon, amelynek kormányra kerülése szerinte rövid időn belül rontott volna Románia hitelminősítésén.
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