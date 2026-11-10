Nicușor Dan: csökkent az életszínvonal Romániában az elmúlt egy évben, értékes időt veszített az ország

Nicușor Dan államfő kedd este kijelentette, hogy Romániában az elmúlt egy évben csökkent az életszínvonal, a teljes jogkörű kormány nélküli hónapokban pedig értékes időt veszített az ország.

Székelyhon 2026. november 10., 19:512026. november 10., 19:51 2026. november 10., 20:292026. november 10., 20:29

„Volt egy évünk, amikor csökkent az életszínvonal, ebből hat hónap alatt tovább romlott a helyzet, miközben sok fölösleges politikai vita is zajlott.

Értékes időt veszítettünk”

– fogalmazott a Cotroceni-palotában tartott sajtótájékoztatóján. Hirdetés Az államfő közölte, hogy több kérdésre kíván választ adni: milyen Románia pénzügyi helyzete és miért kulcsfontosságúak a hitelminősítők értékelései;

miért vezetett volna szerinte gyors gazdasági összeomláshoz a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kormányra kerülése vagy az előre hozott választások kiírása;

illetve miért illúzió, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett a PSD nélkül is kormányozhatott volna. Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy Romániának teljesítenie kell a költségvetési hiány csökkentésére vállalt célokat. Románia pénzügyi helyzetét higgadtan kell kezelni, de az ország által vállalt deficitcsökkentési pályát feltétlenül tartani kell – jelentette ki kedd este Nicușor Dan. A Cotroceni-palotában tartott sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy az idei költségvetési hiány 150 milliárd lej, amelyből 60 milliárd lejt tesznek ki az államadósság kamatai. Érzékeltetésként hozzátette: 150 milliárd lejből mintegy 2500 kilométer autópályát vagy 45 regionális kórházat lehetne építeni.

Bármilyen eltérés a vállalt pályától rontaná Románia hitelét, és fennállna a veszélye annak, hogy nem tudja fizetni az adósságait”

– jelentette ki. A hitelminősítők értékelésének jelentőségéről elmondta, hogy Románia leminősítése esetén bizonyos befektetési és nyugdíjalapoknak ki kellene vonulniuk az országból, ami megdrágítaná az állam finanszírozását. Nicușor Dan szerint akár a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segítségére is szükség lehetne, ha nem lenne elegendő befektető a román államadósság finanszírozására. Ez pedig a jelenleginél jóval szigorúbb költségvetési kiigazítással járna. Emlékeztetett, hogy

jelentős hiánycsökkentést nehéz lenne végrehajtani a költségvetés két nagy kiadási tétele, a bérek és a nyugdíjak érintése nélkül.