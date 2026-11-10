Több mint száz gyergyószéki diákot és pedagógust díjaztak a tantárgyversenyeken elért eredményekért

A tantárgyversenyeken elért sikerekért idén is elismerésben részesíti Hargita Megye Tanácsa és a megyei tanfelügyelőség a diákokat, csapatokat, valamint felkészítő tanáraikat. A gyergyószéki díjátadón 69 diákot és 40 pedagógust díjaztak.

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Gyergyószéken 69 tanulót jutalmaztak tantárgyversenyeken elért eredményeikért: 33-an első, 17-en második, 19-en pedig harmadik helyezést értek el.

A Salamon Ernő Gimnáziumban tartották kedden a tantárgyversenyeken és olimpiászokon dobogós helyezéseket elért gyergyószéki tanulók és tanáraik díjazását.

Az iskolai sportcsapatok közül 12 részesült elismerésben, közülük három első, hat második, három pedig harmadik helyezésért.

A felkészítő pedagógusok közül 40-et díjaztak: 24-en első, heten második, kilencen pedig harmadik helyezésért kaptak elismerést.

A Salamon Ernő Gimnáziumban tartott eseményen az iskola zenészei, a Salamon's Jam Orchestra is felléptek. A díjátadók sorozata kedden Maroshévízen folytatódott, ahol 68 tanulót, 16 csapatot és 43 pedagógust jutalmaztak.

A következő időszakban Udvarhelyszéken és Csíkszéken is megtartják az ünnepségeket. Hargita megyében összesen 684 diák, 72 csapat és 382 pedagógus részesül elismerésben.