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Románia mint az európai biztonság frontvonala

EU-s pénzt fordítanak egy fekete-tengeri biztonsági központ létrehozására. Képünk illusztráció • Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala

EU-s pénzt fordítanak egy fekete-tengeri biztonsági központ létrehozására. Képünk illusztráció

Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala

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Romániában a közelmúltban számos incidens történt a Fekete-tengeren; ezek közül a drónok általi légtérsértések a legszembetűnőbbek, de szabotázsakciók, kibertámadások és dezinformációs kampányok is előfordultak, amelyek mind egy hibrid háború részei, amelyben Oroszország megpróbálja eszkalálni az Ukrajnában kirobbantott konfliktust – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével lezajlott találkozója kapcsán.

Székelyhon

2026. november 10., 10:152026. november 10., 10:15

2026. november 10., 10:212026. november 10., 10:21

Hétfő esti Facebook-bejegyzésében az államelnök a jelenlegi helyzet kontextusában fontosnak tartotta az EB-elnök látogatását, és nagyra értékelte a térség biztonságának fenntartására nyújtott újabb támogatást. Emlékeztetett: Ursula Von der Leyen közös sajtótájékoztatójukon bejelentette, hogy

  • az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a fekete-tengeri román–bolgár biztonsági központ létrehozására,

  • és további 10 millió euróval támogatja a román hatóságok tengeri kutató-mentő műveleteit.

„Ez a támogatás nagyobb biztonságot és védelmet jelent polgáraink számára a régióban. A Fekete-tenger nemcsak Románia számára fontos, hanem egész Európa számára, hiszen jelentős szerepet tölt be a globális kereskedelemben és az energiaellátás biztonságában. Ugyanakkor

Idézet
egy biztonságos Fekete-tenger nélkül nem lehet szó stabil békéről és hatékony újjáépítésről sem Ukrajnában”

– hangsúlyozta Nicușor Dan.

A megbeszélésen megerősítette ugyanakkor Ukrajna iránti szolidaritását, valamint Moldova Köztársaság és Ukrajna európai uniós integrációját támogató álláspontját – írja az Agerpres hírügynökség az államfő bejegyzésére hivatkozva.

• Fotó: Presidency.ro Galéria

Fotó: Presidency.ro

„Szóba került továbbá az uniós többéves pénzügyi keretről szóló egyeztetés is, és bízunk benne, hogy ambiciózus 2028-2034-es költségvetéssel zárhatjuk az évet” – tette hozzá az államfő.

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Ursula von der Leyen hétfőn a kormányfővel is megbeszélést tartott Bukarestben. Luca Niculescu megerősítette kormánya elkötelezettségét az európai projekt előmozdítása és a szoros együttműködés iránt az európai partnerekkel egy erősebb, biztonságosabb és versenyképesebb Európáért.

A bukaresti látogatáson beszéltek a támogatásról • Fotó: Presidency.ro Galéria

A bukaresti látogatáson beszéltek a támogatásról

Fotó: Presidency.ro

„Különösen értékeljük szoros együttműködésünket az Európai Bizottsággal. Ez a látogatás újabb bizonyítéka közös elkötelezettségünknek, hogy

Idézet
megerősítsük Európa kollektív válaszát a ránk váró kihívásokkal szemben.

Együtt egy erősebb, biztonságosabb és ellenállóbb Európát építhetünk” – számolt be Niculescu az X platformon hétfő este közzétett bejegyzésében.

Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy Románia „az európai biztonság frontvonalában” van. Az új támogatás szerinte erősíti az Európai Unió képességét arra, hogy reagáljon a határainál kialakuló válsághelyzetekre. Az EB-elnök kedden Bulgáriába is ellátogat az EU területét érintő egyre sűrűsödő hibrid fenyegetések, támadások és légtérsértések kontextusában.

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Ursula Von der Leyen Bukarestben: 50 millió eurót biztosítunk a fekete-tengeri román-bolgár biztonsági központ létrehozására
Ursula Von der Leyen Bukarestben: 50 millió eurót biztosítunk a fekete-tengeri román-bolgár biztonsági központ létrehozására

Az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a fekete-tengeri román-bolgár biztonsági központ létrehozására, és további 10 millió euróval támogatja a román hatóságok tengeri kutató-mentő műveleteit – jelentette be hétfőn Bukarestben az EB elnöke.

Belföld Politika
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