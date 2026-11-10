Románia mint az európai biztonság frontvonala

Romániában a közelmúltban számos incidens történt a Fekete-tengeren; ezek közül a drónok általi légtérsértések a legszembetűnőbbek, de szabotázsakciók, kibertámadások és dezinformációs kampányok is előfordultak, amelyek mind egy hibrid háború részei, amelyben Oroszország megpróbálja eszkalálni az Ukrajnában kirobbantott konfliktust – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével lezajlott találkozója kapcsán.

Székelyhon 2026. november 10., 10:152026. november 10., 10:15 2026. november 10., 10:212026. november 10., 10:21

Hétfő esti Facebook-bejegyzésében az államelnök a jelenlegi helyzet kontextusában fontosnak tartotta az EB-elnök látogatását, és nagyra értékelte a térség biztonságának fenntartására nyújtott újabb támogatást. Emlékeztetett: Ursula Von der Leyen közös sajtótájékoztatójukon bejelentette, hogy az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a fekete-tengeri román–bolgár biztonsági központ létrehozására,

és további 10 millió euróval támogatja a román hatóságok tengeri kutató-mentő műveleteit. „Ez a támogatás nagyobb biztonságot és védelmet jelent polgáraink számára a régióban. A Fekete-tenger nemcsak Románia számára fontos, hanem egész Európa számára, hiszen jelentős szerepet tölt be a globális kereskedelemben és az energiaellátás biztonságában. Ugyanakkor

egy biztonságos Fekete-tenger nélkül nem lehet szó stabil békéről és hatékony újjáépítésről sem Ukrajnában”

– hangsúlyozta Nicușor Dan. A megbeszélésen megerősítette ugyanakkor Ukrajna iránti szolidaritását, valamint Moldova Köztársaság és Ukrajna európai uniós integrációját támogató álláspontját – írja az Agerpres hírügynökség az államfő bejegyzésére hivatkozva.

Fotó: Presidency.ro

„Szóba került továbbá az uniós többéves pénzügyi keretről szóló egyeztetés is, és bízunk benne, hogy ambiciózus 2028-2034-es költségvetéssel zárhatjuk az évet” – tette hozzá az államfő. Hirdetés Ursula von der Leyen hétfőn a kormányfővel is megbeszélést tartott Bukarestben. Luca Niculescu megerősítette kormánya elkötelezettségét az európai projekt előmozdítása és a szoros együttműködés iránt az európai partnerekkel egy erősebb, biztonságosabb és versenyképesebb Európáért.

A bukaresti látogatáson beszéltek a támogatásról Fotó: Presidency.ro

„Különösen értékeljük szoros együttműködésünket az Európai Bizottsággal. Ez a látogatás újabb bizonyítéka közös elkötelezettségünknek, hogy

megerősítsük Európa kollektív válaszát a ránk váró kihívásokkal szemben.