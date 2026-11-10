Románia mint az európai biztonság frontvonala

EU-s pénzt fordítanak egy fekete-tengeri biztonsági központ létrehozására. Képünk illusztráció
Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala
Romániában a közelmúltban számos incidens történt a Fekete-tengeren; ezek közül a drónok általi légtérsértések a legszembetűnőbbek, de szabotázsakciók, kibertámadások és dezinformációs kampányok is előfordultak, amelyek mind egy hibrid háború részei, amelyben Oroszország megpróbálja eszkalálni az Ukrajnában kirobbantott konfliktust – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével lezajlott találkozója kapcsán.
2026. november 10., 10:152026. november 10., 10:15
2026. november 10., 10:212026. november 10., 10:21
Hétfő esti Facebook-bejegyzésében az államelnök a jelenlegi helyzet kontextusában fontosnak tartotta az EB-elnök látogatását, és nagyra értékelte a térség biztonságának fenntartására nyújtott újabb támogatást. Emlékeztetett: Ursula Von der Leyen közös sajtótájékoztatójukon bejelentette, hogy
az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a fekete-tengeri román–bolgár biztonsági központ létrehozására,
és további 10 millió euróval támogatja a román hatóságok tengeri kutató-mentő műveleteit.
„Ez a támogatás nagyobb biztonságot és védelmet jelent polgáraink számára a régióban. A Fekete-tenger nemcsak Románia számára fontos, hanem egész Európa számára, hiszen jelentős szerepet tölt be a globális kereskedelemben és az energiaellátás biztonságában. Ugyanakkor
– hangsúlyozta Nicușor Dan.
A megbeszélésen megerősítette ugyanakkor Ukrajna iránti szolidaritását, valamint Moldova Köztársaság és Ukrajna európai uniós integrációját támogató álláspontját – írja az Agerpres hírügynökség az államfő bejegyzésére hivatkozva.
Fotó: Presidency.ro
„Szóba került továbbá az uniós többéves pénzügyi keretről szóló egyeztetés is, és bízunk benne, hogy ambiciózus 2028-2034-es költségvetéssel zárhatjuk az évet” – tette hozzá az államfő.
Ursula von der Leyen hétfőn a kormányfővel is megbeszélést tartott Bukarestben. Luca Niculescu megerősítette kormánya elkötelezettségét az európai projekt előmozdítása és a szoros együttműködés iránt az európai partnerekkel egy erősebb, biztonságosabb és versenyképesebb Európáért.
A bukaresti látogatáson beszéltek a támogatásról
Fotó: Presidency.ro
„Különösen értékeljük szoros együttműködésünket az Európai Bizottsággal. Ez a látogatás újabb bizonyítéka közös elkötelezettségünknek, hogy
Együtt egy erősebb, biztonságosabb és ellenállóbb Európát építhetünk” – számolt be Niculescu az X platformon hétfő este közzétett bejegyzésében.
Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy Románia „az európai biztonság frontvonalában” van. Az új támogatás szerinte erősíti az Európai Unió képességét arra, hogy reagáljon a határainál kialakuló válsághelyzetekre. Az EB-elnök kedden Bulgáriába is ellátogat az EU területét érintő egyre sűrűsödő hibrid fenyegetések, támadások és légtérsértések kontextusában.
Az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a fekete-tengeri román-bolgár biztonsági központ létrehozására, és további 10 millió euróval támogatja a román hatóságok tengeri kutató-mentő műveleteit – jelentette be hétfőn Bukarestben az EB elnöke.
Két ember kórházba került kedden reggel, miután egy személyautó és egy motorkerékpár összeütközött Kolozsváron. A rendőrség első vizsgálatai szerint az autó vezetője meg szeretett volna fordulni, de nem biztosított megfelelően.
Csak az ország mintegy fele részén fagyott keddre virradóan, de jól behatárolt területen: a történelmi Erdélyben és Moldvában. A leghidegebb ezúttal is Hargita megyében volt, de nem Csíkszeredában.
Három napja, mínusz fokokban maradt gázszolgáltatás nélkül egy Sepsiszentgyörgy központjában levő tömbház közel 120 lakása. És bár gőzerővel dolgozik a szerződtetett szakcég, még napok kérdése a normalitáshoz való visszatérés.
Ilie Bolojan hétfőn kijelentette, hogy azoknak a liberális képviselőknek és szenátoroknak, akik bíróságon támadták meg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) döntéseit, vissza kell vonniuk kereseteiket, különben kizárják őket a PNL parlamenti frakcióiból.
Az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a fekete-tengeri román-bolgár biztonsági központ létrehozására, és további 10 millió euróval támogatja a román hatóságok tengeri kutató-mentő műveleteit – jelentette be hétfőn Bukarestben az EB elnöke.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője hétfőn kijelentette: a települések összevonásánál figyelembe kell venni az érintett közösségek akaratát és az etnikai szempontokat, ezért a közigazgatási reform nem alapulhat kizárólag számszerű kritériumokon.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) területi-közigazgatási reformot előkészítő munkacsoportja egyes kisvárosok összevonását vagy községgé való visszaminősítését is mérlegeli – jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Dragoș Benea európai parlamenti képviselő.
A bukaresti törvényszék hétfőn ismét helyt adott Călin Georgescu fellebbezésének, és úgy döntött, hogy előzetes letartóztatását 30 napos házi őrizetre változtatja.
Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában fogadta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, akivel egyebek mellett a fekete-tengeri biztonságról tárgyal.
A hét első napjaiban még az ilyenkor szokásos hőmérsékletek várhatók, majd november 12-13-án jelentősen felmelegszik az idő, utána pedig erős lehűlés várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.
szóljon hozzá!