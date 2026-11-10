Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Mintegy száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben kedden hajnalban a Maros megyei Tokán, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
A tűzoltókat kedden, hajnali négy óra körül riasztották a Görgényhodák községhez tartozó településre.
A helyszínre a Szászrégeni hivatásos tűzoltóság egységei egy tűzoltóautóval, valamint egy SMURD-mentőegységgel érkeztek.
A beavatkozást az libánfalvi, görgényszentimrei és görgényhodáki önkéntes tűzoltók is segítették.
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