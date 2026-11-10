Száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben

2026. november 09., hétfő

Maros megyében is vannak, akik elégedetlenek a szemételszállítással

Segesvár saját kezébe szeretné venni a szemétszolgáltatást, mert elégedetlen a jelenlegi céggel és a kiszámlázott összegekkel. Az elmúlt napokban kisebb fennakadások voltak a szolgáltatásban.