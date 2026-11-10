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Száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Mintegy száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben kedden hajnalban a Maros megyei Tokán, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Székelyhon

2026. november 10., 08:582026. november 10., 08:58

A tűzoltókat kedden, hajnali négy óra körül riasztották a Görgényhodák községhez tartozó településre.

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A helyszínre a Szászrégeni hivatásos tűzoltóság egységei egy tűzoltóautóval, valamint egy SMURD-mentőegységgel érkeztek.

A lángok mintegy száz négyzetméteren pusztítottak, a tüzet végül sikerült teljesen eloltani.

A beavatkozást az libánfalvi, görgényszentimrei és görgényhodáki önkéntes tűzoltók is segítették.

Marosszék Tűzeset
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