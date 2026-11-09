Felugratott a körforgalomra egy autó Marosvásárhelyen, ketten megsérültek

Két személy megsérült abban a közúti balesetben, amely vasárnap késő este történt Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában. Az autó egy körforgalomra hajtott fel, a sérülteket kórházba szállították.

Székelyhon 2026. november 09., 09:062026. november 09., 09:06

A balesethez 23 óra 50 perc körül riasztották a marosvásárhelyi tűzoltókat. A helyszínre egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentőegységgel és két SMURD-mentőegységgel szálltak ki.

A balesetben két személy sérült meg,