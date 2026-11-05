Illegális autóbontókra csaptak le, 180 tonna hulladékot foglaltak le

Fotó: Maros megyei rendőrség
Lecsaptak az illegális autóbontókra Maros megyében: a rendőrök kilenc házkutatáson mintegy 180 tonna hulladékot, szétszerelt járműveket és körülbelül 500 liter használt olajat találtak. Az ügyben három nyárádtői férfit 24 órára őrizetbe vettek.
2026. november 05., 20:022026. november 05., 20:02
2026. november 05., 20:052026. november 05., 20:05
A Maros megyei rendőrök csütörtökön kilenc házkutatást tartottak hulladékgazdálkodással kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt. Nyárádtőn olyan személyek otthonait keresték fel, akiket azzal gyanúsítanak, hogy
A rendőrök a helyszíneken mintegy 180 tonna hulladékot találtak és foglaltak le. Ezek között különböző mértékben szétszerelt gépjárművek, valamint körülbelül 500 liter használt olaj is volt.
Emellett műanyag hulladékot, gumiabroncsokat, textilhulladékot, elektromos alkatrészeket és egyéb autóalkatrészeket is találtak, amelyeket nem megfelelő módon, közvetlenül a földön tároltak.
Az összegyűjtött bizonyítékok alapján három, 32, 34 és 40 éves nyárádtői férfit 24 órára őrizetbe vettek.
Fotó: Maros megyei rendőrség
Fotó: Maros megyei rendőrség
Fotó: Maros megyei rendőrség
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem fennállásának 80. évfordulóját ünnepli. Csütörtökön ünnepi gálát tartottak a Nemzeti Színházban, ahol az akadémiai világ mellett a román és a magyar kormány képvselői, illetve Zsófia román hercegnő is jelen volt.
Marosvásárhelyen és Koronkán tartottak házkutatást a Maros megyei rendőrök csütörtökön bizonyítékokat keresve egy prostituáltak futtatásával gyanúsított férfi ügyében. Egy 43 éves férfit előállítottak és kihallgattak.
Egy 16, egy 17 és egy 22 éves fiatalt vettek őrizetbe csütörtökön, akiket azzal gyanúsítanak, hogy az elmúlt hónapokban fát loptak a Marosvásárhely közelében található erdőkből.
Befejezték a munkálatokat a marosvásárhelyi Művész moziban, amelyet jövőre újranyithatnak, de várhatóan megváltozik a rendeltetése. A város a létesítményt a Művészeti Egyetem használatába adná úgy, hogy a nagyközönség számára is maradjanak vetítések.
A saját autókkal érkező egyetemisták és bérlők, illetve szolgálati autóval járó lakók miatt nem jut hely mindenkinek a tömbháznegyedekben lévő parkolókban Marosvásárhelyen – panaszkodnak a lakók, mire a városháza egy javaslattal állt elő.
Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani november 5-én, csütörtökön délelőtt Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel és a Bolyai utcákban. A korlátozásra egy ünnepi megmozdulás miatt kerül sor.
Két iskolabuszt állított le a rendőrség Nyárádkarácson községben, mert nem rendelkeztek a diákok szállításához szükséges engedélyekkel. A döntés akár kétszáz gyereket is érinthet, a következő időszakban a szülőknek kell megoldaniuk az ingázást.
Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi lakásban szerda hajnalban, a Brassó utcában, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.
Az inflációval együtt a szemétszállítási díj is nőhet Maros megyében. A Marosvásárhely melletti Jedden viszont egy olyan tervvel készülnek, amely hosszabb távon akár nullára csökkentheti az elszállítandó hulladék mennyiségét, és vele a szemétdíjat is.
Vasúti balesethez riasztották kedd este a marosvásárhelyi tűzoltókat: a Dózsa György utcában vonattal ütközött egy személygépkocsi. A balesetnek egy sérültje van, az illető nincs életveszélyben – tájékoztatnak a hatóságok.
szóljon hozzá!