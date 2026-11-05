Illegális autóbontókra csaptak le, 180 tonna hulladékot foglaltak le

Lecsaptak az illegális autóbontókra Maros megyében: a rendőrök kilenc házkutatáson mintegy 180 tonna hulladékot, szétszerelt járműveket és körülbelül 500 liter használt olajat találtak. Az ügyben három nyárádtői férfit 24 órára őrizetbe vettek.

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A Maros megyei rendőrök csütörtökön kilenc házkutatást tartottak hulladékgazdálkodással kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt. Nyárádtőn olyan személyek otthonait keresték fel, akiket azzal gyanúsítanak, hogy

gépjárműveket illegálisan szereltek szét, és az így keletkezett autóalkatrészeket értékesítették.

A rendőrök a helyszíneken mintegy 180 tonna hulladékot találtak és foglaltak le. Ezek között különböző mértékben szétszerelt gépjárművek, valamint körülbelül 500 liter használt olaj is volt.

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Emellett műanyag hulladékot, gumiabroncsokat, textilhulladékot, elektromos alkatrészeket és egyéb autóalkatrészeket is találtak, amelyeket nem megfelelő módon, közvetlenül a földön tároltak.

Az összegyűjtött bizonyítékok alapján három, 32, 34 és 40 éves nyárádtői férfit 24 órára őrizetbe vettek.