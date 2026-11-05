Újabb tömeges leépítés az erdélyi iparvállalatnál, főként a termelésben dolgozókat küldik el

Az erdélyi RAAL iparvállalat kétszázötven dolgozót bocsát el, a cég az idén már harmadszor hajt végre csoportos létszámleépítést – írja az MTI a román Profit.ro gazdasági portál nyomán.

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A vállalat arról tájékoztatta a Beszterce-Naszód megyei munkaerő-elhelyezési ügynökséget (AJOFM), hogy

180 termelésben dolgozó alkalmazottnak,

az adminisztratív személyzet 30 tagjának

és 40 kisegítő tevékenységet végző személynek bontják fel a munkaszerződését.

A cégvezetés a csökkenő megrendelésekkel indokolta a dolgozói létszám csökkentését.

Ez már a harmadik kollektív elbocsátás az idén a RAAL Rt.-nél. Az év elején 250 alkalmazottnak mondtak fel, áprilisban pedig további 500-nak.

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A besztercei székhelyű RAAL a második legnagyobb munkáltató az erdélyi megyében. A Besztercén és Borgóprundon egy-egy gyárat működtető cég hűtéstechnikai rendszereket és rozsdamentes acélból, illetve alumíniumötvözetből készült hőcserélőket gyárt.