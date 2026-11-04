Ha minden jól megy, pénteken kapcsolják vissza az országos energiarendszerre a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát

Várhatóan november 6-án, pénteken kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát, amelynek újraindítását szerdán kezdték meg – közölte a Nuclearelectrica.

Székelyhon 2026. november 04., 17:232026. november 04., 17:23 2026. november 04., 17:242026. november 04., 17:24

A vállalat tájékoztatása szerint a reaktor újraindításához szükséges minimális feltételek teljesültek, ezért szerdán megkezdték az ezt célzó műveleteket. Hangsúlyozták, hogy

egy atomreaktor újraindítása összetett folyamat, amelyet szigorú eljárásrend és a nukleáris biztonsági előírások betartásával végeznek.

A Nuclearelectrica vezérigazgatója, Mihai Gioară szerint a reaktor visszakapcsolása fontos az ország energiabiztonsága és a villamosenergia-rendszer stabilitása szempontjából – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A vállalat közölte, hogy a leállás idején a szakemberek folyamatosan gondoskodtak a reaktorok biztonságáról. Emellett az illetékes hatóságokkal együtt olyan rövid, közép- és hosszú távú megoldásokon dolgoznak, amelyekkel megelőzhetők vagy mérsékelhetők a hasonló helyzetek következményei. A Nuclearelectrica tájékoztatása szerint

az 1-es reaktor működtetése jelentős mennyiségű hűtővizet igényel, ami csökkenti a vízkivételi medence vízszintjét.