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Ha minden jól megy, pénteken kapcsolják vissza az országos energiarendszerre a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát

• Fotó: Robert Ghement/Agerpres

Fotó: Robert Ghement/Agerpres

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Várhatóan november 6-án, pénteken kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát, amelynek újraindítását szerdán kezdték meg – közölte a Nuclearelectrica.

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A vállalat tájékoztatása szerint a reaktor újraindításához szükséges minimális feltételek teljesültek, ezért szerdán megkezdték az ezt célzó műveleteket. Hangsúlyozták, hogy

egy atomreaktor újraindítása összetett folyamat, amelyet szigorú eljárásrend és a nukleáris biztonsági előírások betartásával végeznek.

A Nuclearelectrica vezérigazgatója, Mihai Gioară szerint a reaktor visszakapcsolása fontos az ország energiabiztonsága és a villamosenergia-rendszer stabilitása szempontjából – ismerteti az Agerpres.

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A vállalat közölte, hogy a leállás idején a szakemberek folyamatosan gondoskodtak a reaktorok biztonságáról. Emellett az illetékes hatóságokkal együtt olyan rövid, közép- és hosszú távú megoldásokon dolgoznak, amelyekkel megelőzhetők vagy mérsékelhetők a hasonló helyzetek következményei.

A Nuclearelectrica tájékoztatása szerint

az 1-es reaktor működtetése jelentős mennyiségű hűtővizet igényel, ami csökkenti a vízkivételi medence vízszintjét.

Emiatt a 2-es reaktor újraindítása a Duna vízszintjének tartós emelkedésétől függ. Amint a szükséges feltételek teljesülnek, ezt a reaktort is újraindíthatják és visszakapcsolhatják a rendszerre.

A cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát július 28-án állították le ellenőrzött körülmények között a Duna alacsony vízhozama miatt, majd augusztus közepén a 2-es reaktort is lekapcsolták az országos villamosenergia-rendszerről.

A cernavodai atomerőmű 1-es és 2-es reaktora egyenként 700 MWe kapacitású, és Románia áramtermelésének mintegy 20 százalékát biztosítja.

Belföld
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