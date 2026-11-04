Ha minden jól megy, pénteken kapcsolják vissza az országos energiarendszerre a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát

Fotó: Robert Ghement/Agerpres
Várhatóan november 6-án, pénteken kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát, amelynek újraindítását szerdán kezdték meg – közölte a Nuclearelectrica.
2026. november 04., 17:232026. november 04., 17:23
2026. november 04., 17:242026. november 04., 17:24
A vállalat tájékoztatása szerint a reaktor újraindításához szükséges minimális feltételek teljesültek, ezért szerdán megkezdték az ezt célzó műveleteket. Hangsúlyozták, hogy
A Nuclearelectrica vezérigazgatója, Mihai Gioară szerint a reaktor visszakapcsolása fontos az ország energiabiztonsága és a villamosenergia-rendszer stabilitása szempontjából – ismerteti az Agerpres.
A vállalat közölte, hogy a leállás idején a szakemberek folyamatosan gondoskodtak a reaktorok biztonságáról. Emellett az illetékes hatóságokkal együtt olyan rövid, közép- és hosszú távú megoldásokon dolgoznak, amelyekkel megelőzhetők vagy mérsékelhetők a hasonló helyzetek következményei.
A Nuclearelectrica tájékoztatása szerint
Emiatt a 2-es reaktor újraindítása a Duna vízszintjének tartós emelkedésétől függ. Amint a szükséges feltételek teljesülnek, ezt a reaktort is újraindíthatják és visszakapcsolhatják a rendszerre.
A cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát július 28-án állították le ellenőrzött körülmények között a Duna alacsony vízhozama miatt, majd augusztus közepén a 2-es reaktort is lekapcsolták az országos villamosenergia-rendszerről.
A cernavodai atomerőmű 1-es és 2-es reaktora egyenként 700 MWe kapacitású, és Románia áramtermelésének mintegy 20 százalékát biztosítja.
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