Nyilvánossá váltak az ügynökakták Magyarországon

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Az 1990-es rendszerváltás mulasztását pótolja a kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozásával – jelentette ki miniszterelnök a titkosszolgálati iratok nyilvánosságra hozatala kapcsán rendezett szerdai, budapesti sajtótájékoztatón.
2026. november 04., 17:072026. november 04., 17:07
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A kormányfő hangsúlyozta: az aktanyilvánosságot méltósággal és emberséggel érdemes kezelni, az állambiztonsági múlt azonban egy olyan társadalmi trauma, amelyet fel kell tárni a közös gyógyulási és megbékélési folyamat elindulása érdekében.
A kormányfő a tájékoztató előtt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) alagsorából is bejelentkezett és megtekintette a levéltárban őrzött dokumentumokat. Elmondta, hogy
A kormányok 36 éven keresztül akadályozták az akták nyilvánosságra hozatalát – hangoztatta a miniszterelnök az MTI beszámolója szerint.
Hozzátette: 1988-89-ben, amikor nagy sebességre kapcsolt a megsemmisítés, előfordult, hogy arra utasították az állambiztonsági szolgálatok munkatársait, vigyék haza a dossziékat. Ezért Magyar Péter azt kérte, hogy akinél van otthon őrzött dokumentum, az szolgáltassa be.
A miniszterelnök a sajtótájékoztatón kiemelte:
Az aktanyilvánosság miatt sok család szembesül nehéz információkkal a legtöbb esetben már elhunyt családtagokkal kapcsolatban – hívta fel a figyelmet a kormányfő.
Magyar Péter azt kérte mindenkitől, kezeljék méltósággal és emberséggel a megszerzett adatokat, az információk feldolgozásában a kormány segítséget fog nyújtani minden érintett számára.
A kormányfő elmondta: szerdán az úgynevezett 6-os kartonok, a B- (azaz beszervezési) napló, a H- (azaz hálózati) adattár kerültek fel a nyitottaktak.hu oldalra.
A beszervezési dosszié és a további adatok feldolgozása és feltöltése 2027. február 25-ig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig történik meg – tette hozzá.
A miniszterelnök arról beszélt: hetven évvel korábban ezekben az órákban levert forradalom után sok ezer ember veszítette életét és kényszerült elhagyni hazáját, ezután kapcsolt még nagyobb fokozatra a Rákosi-rendszer állambiztonsági szolgálata és pörgött fel a beszervezések száma. Ismertette: a történészek és kutatók
A jövőben is várhatók újabb információk, mivel a kormánydöntés alapján sok új irat került a történeti levéltárba minisztériumokból, intézményekből és magánszemélyektől – mondta.
A kormányfő kijelentette: az ügynökakták nyilvánosságra hozatala az 1990-es rendszerváltás egyik fontos, de végül eltagadott ígéretévé vált, és már akkor is látszott, hogy
Megjegyezte: a rendszerváltás után kormányra került demokratikus ellenzék – vállalásával ellentétben – nem tárta fel széles körben az állambiztonsági múltat, és bár a 1990 februárjában kirobbant Duna-gate leleplezte a kádári titkosszolgálat ellenzéki megfigyelését és iratmegsemmisítéseket, a rendszerváltó elit cserbenhagyta az embereket.
Ebben a legnagyobb felelőssége annak a Fidesz-KDNP-kormánynak volt, amely
– emlékeztetett.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Felidézte: az Antall-kormány átvilágítási törvénye szűk körre vonatkozott, a hálózat egésze rejtve maradt, később Medgyesi Péter titkosszolgálati múltja miatt kirobbant botrány után a szocialista-liberális kormányzat félmegoldásig eljutott, a levéltárat kibővítették, de az iratnyilvánosságot szűk korlátok közé szorították és jó lehetőséget adtak a fontos dokumentációk eltitkolására.
Elmondta, hogy a 20. századi magyar történelem tele van olyan traumákkal, mint
„Ezeket nem elhallgatni kell, hanem feltárni, hogy elindulhasson egy közös gyógyulási, megbékélési folyamat” – fogalmazott a miniszterelnök.
Magyar Péter szerint az ügynökakták nem csak politikusok, értelmiségiek és a sajtó ügye,
Megemlítette, hogy 1957-ben Gyulán egy 17 éves tanítójelöltet azért fenyegettek és szerveztek be, mert tiltakozott a kollégiumi ételek rossz minősége miatt. Pécelen az akkori iskolaigazgatótól azt várták, hogy jelentsen a tantestületről és a diákokról, Kecskéden egy falusi plébánosról azt is jelentették, miről beszélnek a gyerekek a hittanoktatáson – sorolta.
– mondta.
A rendszer működésének egyik legsúlyosabb következménye, hogy
– jelentette ki.
A miniszterelnök a tájékoztatón megbocsáthatatlannak nevezte az egykori politikai elit az akták nyilvánosságra hozatalában mutatott késedelmét, mert – szavai szerint – a halogatás súlyos következménye lett a mostani részleges feltárás.
Megjegyezte: a Tisza már a választás előtt is vállalta az akták nyilvánosságának megteremtését, a kormányra kerülésük után pedig szeptember 15-én fogadta el – a korábbi politikai elit nem szavazatai mellett – az ehhez szükséges jogszabályt az Országgyűlés.
Elmondta: folytatódik a még minősített iratok felülvizsgálata is,
Magyar Péter a döntést azzal indokolta, hogy a magyar nemzetbiztonságnak még most is vannak ezzel kapcsolatos érdekei, és „nagyon nagy nemzetközi és egyéb problémákat” tudna az ország részére okozni, ha ezek nyilvánosságra kerülnének.
A nyilvánosan elérhető és kutatható aktákkal kapcsolatban a kormányfő hangsúlyozta: a legfontosabb felelősséget azok viselik, akik az állambiztonsági rendszert létrehozták és alakították: a Rákosi- és a Kádár-rendszer pártvezetői, a megfigyeléseket megszervező szolgálati vezetők, a tartótisztek, akik a beszervezéseket irányították és a beszervezetteket zsarolták, fizették vagy fenyegették.
– fogalmazott Magyar Péter, egyben arra kérte azokat, akik szeretnék megismerni a saját vagy a családjuk történetét, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.
A kormányfő arra kérte újságírókat, a közéleti szereplőket, a történészeket, hogy különös felelősséggel használják a nyilvánosságra kerülő információkat, ellenőrizzék az eredeti iratokat, vizsgálják meg a történeti körülményeket, kérjék ki az érintettek álláspontját, és ne állítsanak többet, mint amit a dokumentumok alátámasztanak.
– mutatott rá.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a nyilvánosságra került iratokhoz az érintettek egyenes ági leszármazottai is tehetnek kiegészítést, valamint arra, hogy
Hat hónap áll rendelkezésre arra, hogy iratokat eljuttassa a levéltárhoz – hangsúlyozta a miniszterelnök.
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