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Luca Niculescu: várhatóan január elsejétől indexáljuk a nyugdíjakat

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Luca Niculescu miniszterelnök kedd este közölte, hogy várhatóan 2027. január elsejétől indexálják a nyugdíjakat, a döntés azonban az ország költségvetési helyzetétől függ.

Székelyhon

2026. november 03., 22:372026. november 03., 22:37

2026. november 03., 22:382026. november 03., 22:38

A kormányfő a közszolgálati televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy két év után indokolt a nyugdíjak emelése, és a kabinet szeretné megvalósítani a Florin Manole munkaügyi miniszter által javasolt indexálást.

Idézet
Szeretnénk, ha minden nyugdíjasnak, aki hosszú éveken át, gyakran nehéz körülmények között dolgozott, magasabb nyugdíja lenne. Az emelés valószínű, de amíg nem ismerjük a pontos adatokat, nem szeretnék ígéreteket tenni”

– fogalmazott az Agerpres szemléje szerint.

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Niculescu beszámolt arról is, hogy hétfőn eredményes megbeszélést folytatott a szakszervezeti szövetségek képviselőivel, akikkel a minimálbérről és a bérek indexálásáról is tárgyalt. Az egyeztetések a munkáltatók, a szakszervezetek és a kormány képviselőit tömörítő Háromoldalú Érdekegyeztető Tanácsban folytatódnak majd.

Az egyes szakszervezetek által kilátásba helyezett sztrájkokkal kapcsolatban Niculescu hangsúlyozta, hogy

a kormány a rendelkezésére álló költségvetési mozgástéren belül igyekszik megoldásokat találni a bérkövetelésekre.

„Megvizsgáljuk a számokat, tárgyalunk velük, és mindent megteszünk, a költségvetési korlátok között. Remélem, néhány hét múlva kedvezőbb választ tudok adni” – jelentette ki.

„Két-három héten belül pontos képet kapunk az ország költségvetési és pénzügyi helyzetéről”

Luca Niculescu miniszterelnök kedden bejelentette, hogy Alexandru Nazare pénzügyminiszter két-három héten belül ismerteti az ország pénzügyi és költségvetési helyzetéről készülő jelentést.

A kormányfő a TVR1-nek nyilatkozva elmondta, hogy még folyamatban van a szükséges adatok összegyűjtése. Hangsúlyozta, hogy Románia jelenleg a költségvetési konszolidáció időszakát éli, ami azt jelenti, hogy

a korábban rendkívül magas államháztartási hiányt csökkenteni kell, az Európai Bizottsággal egyeztetett ütemterv szerint.

Niculescu fontosnak nevezte a költségvetési egyensúly helyreállítását, ugyanakkor szerinte reményt és bizalmat is kell adni a lakosságnak abban, hogy javulni fog a helyzet.

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a kormány már elfogadta az állami intézmények megfelelő működéséhez szükséges költségvetés-kiigazítást, a pénzügyminisztérium készülő jelentése pedig pontos képet ad majd az ország pénzügyi helyzetéről. Arról egyelőre nem született döntés, hogy a dokumentumot a parlamentben, a kormányban vagy a pénzügyminisztériumban mutatják be – tette hozzá.

Belföld Gazdaság
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