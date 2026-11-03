Luca Niculescu: várhatóan január elsejétől indexáljuk a nyugdíjakat

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Fotó: Borbély Fanni
Luca Niculescu miniszterelnök kedd este közölte, hogy várhatóan 2027. január elsejétől indexálják a nyugdíjakat, a döntés azonban az ország költségvetési helyzetétől függ.
2026. november 03., 22:372026. november 03., 22:37
2026. november 03., 22:382026. november 03., 22:38
A kormányfő a közszolgálati televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy két év után indokolt a nyugdíjak emelése, és a kabinet szeretné megvalósítani a Florin Manole munkaügyi miniszter által javasolt indexálást.
– fogalmazott az Agerpres szemléje szerint.
Niculescu beszámolt arról is, hogy hétfőn eredményes megbeszélést folytatott a szakszervezeti szövetségek képviselőivel, akikkel a minimálbérről és a bérek indexálásáról is tárgyalt. Az egyeztetések a munkáltatók, a szakszervezetek és a kormány képviselőit tömörítő Háromoldalú Érdekegyeztető Tanácsban folytatódnak majd.
Az egyes szakszervezetek által kilátásba helyezett sztrájkokkal kapcsolatban Niculescu hangsúlyozta, hogy
„Megvizsgáljuk a számokat, tárgyalunk velük, és mindent megteszünk, a költségvetési korlátok között. Remélem, néhány hét múlva kedvezőbb választ tudok adni” – jelentette ki.
Luca Niculescu miniszterelnök kedden bejelentette, hogy Alexandru Nazare pénzügyminiszter két-három héten belül ismerteti az ország pénzügyi és költségvetési helyzetéről készülő jelentést.
A kormányfő a TVR1-nek nyilatkozva elmondta, hogy még folyamatban van a szükséges adatok összegyűjtése. Hangsúlyozta, hogy Románia jelenleg a költségvetési konszolidáció időszakát éli, ami azt jelenti, hogy
Niculescu fontosnak nevezte a költségvetési egyensúly helyreállítását, ugyanakkor szerinte reményt és bizalmat is kell adni a lakosságnak abban, hogy javulni fog a helyzet.
A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a kormány már elfogadta az állami intézmények megfelelő működéséhez szükséges költségvetés-kiigazítást, a pénzügyminisztérium készülő jelentése pedig pontos képet ad majd az ország pénzügyi helyzetéről. Arról egyelőre nem született döntés, hogy a dokumentumot a parlamentben, a kormányban vagy a pénzügyminisztériumban mutatják be – tette hozzá.
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