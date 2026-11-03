Luca Niculescu: várhatóan január elsejétől indexáljuk a nyugdíjakat

Luca Niculescu miniszterelnök kedd este közölte, hogy várhatóan 2027. január elsejétől indexálják a nyugdíjakat, a döntés azonban az ország költségvetési helyzetétől függ.

Székelyhon 2026. november 03., 22:372026. november 03., 22:37 2026. november 03., 22:382026. november 03., 22:38

A kormányfő a közszolgálati televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy két év után indokolt a nyugdíjak emelése, és a kabinet szeretné megvalósítani a Florin Manole munkaügyi miniszter által javasolt indexálást.

Szeretnénk, ha minden nyugdíjasnak, aki hosszú éveken át, gyakran nehéz körülmények között dolgozott, magasabb nyugdíja lenne. Az emelés valószínű, de amíg nem ismerjük a pontos adatokat, nem szeretnék ígéreteket tenni”

– fogalmazott az Agerpres szemléje szerint. Hirdetés Niculescu beszámolt arról is, hogy hétfőn eredményes megbeszélést folytatott a szakszervezeti szövetségek képviselőivel, akikkel a minimálbérről és a bérek indexálásáról is tárgyalt. Az egyeztetések a munkáltatók, a szakszervezetek és a kormány képviselőit tömörítő Háromoldalú Érdekegyeztető Tanácsban folytatódnak majd. Az egyes szakszervezetek által kilátásba helyezett sztrájkokkal kapcsolatban Niculescu hangsúlyozta, hogy

a kormány a rendelkezésére álló költségvetési mozgástéren belül igyekszik megoldásokat találni a bérkövetelésekre.

„Megvizsgáljuk a számokat, tárgyalunk velük, és mindent megteszünk, a költségvetési korlátok között. Remélem, néhány hét múlva kedvezőbb választ tudok adni” – jelentette ki. „Két-három héten belül pontos képet kapunk az ország költségvetési és pénzügyi helyzetéről” Luca Niculescu miniszterelnök kedden bejelentette, hogy Alexandru Nazare pénzügyminiszter két-három héten belül ismerteti az ország pénzügyi és költségvetési helyzetéről készülő jelentést. A kormányfő a TVR1-nek nyilatkozva elmondta, hogy még folyamatban van a szükséges adatok összegyűjtése. Hangsúlyozta, hogy Románia jelenleg a költségvetési konszolidáció időszakát éli, ami azt jelenti, hogy

a korábban rendkívül magas államháztartási hiányt csökkenteni kell, az Európai Bizottsággal egyeztetett ütemterv szerint.