Egymásra mutogat a két munkaügyi miniszter a PNRR-pénzek veszélybe kerülése miatt

Egymást hibáztatja a volt és a jelenlegi munkaügyi miniszter a fogyatékossággal élő személyekről jelentett vitatott adatok miatt. A botrány nyomán Románia a helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós támogatások egy részét is elveszítheti.

Székelyhon 2026. november 03., 17:262026. november 03., 17:26

Dragoș Pîslaru volt ügyvivő munkaügyi miniszter kedden visszautasította Florin Manole jelenlegi tárcavezető vádjait, miszerint elhunyt személyeket is feltüntettek az intézményi ellátásból kikerült fogyatékossággal élők között,

veszélybe sodorva ezzel a helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó források egy részét.

Pîslaru a Facebook-oldalán közölte, hogy a Manole által emlegetett, elhunyt személyeket is tartalmazó lista június 30-án készült, és azt az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság (ANPDPD) korábbi elnöke, Alexandra Zară írta alá, aki a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatásával került tisztségbe. Hozzátette, hogy éppen

a hatóság rossz irányítása miatt váltotta le Zarăt, és Ana Rădulescut nevezte ki a helyére.

A volt miniszter szerint az ANPDPD augusztus 31-én már ellenőrzött adatokat jelentett: ezek alapján 3976 fogyatékossággal élő személy felelt meg az intézményi ellátásból való kikerülés feltételeinek, és

a korábbi kimutatásban szereplő elhunyt személyeket kiszűrték.

Pîslaru hangsúlyozta, hogy öt hónapos ügyvivő miniszteri megbízatása alatt egyetlen jelentést sem írt alá vagy küldött az Európai Bizottságnak, mivel ez a minisztérium illetékes főosztályának feladata volt. Hirdetés Közlése szerint az Európai Bizottsággal idén tavasszal folytatott egyeztetések eredményeként 4000 főre csökkentették a PNRR-ben vállalt célértéket, és egyszerűsítették annak mérését. A megengedett 5 százalékos eltérés miatt már

3800 személy intézményi ellátásból való kikerülése is elegendő volt a mérföldkő teljesítéséhez.

A volt miniszter szerint az augusztus 31-én jelentett 3976 személy alapján a vállalást teljesítették. Pîslaru úgy véli, hogy

az EB által kifogásolt adatokkal kapcsolatos problémák módszertani értelmezési kérdésekből erednek, nem pedig hamis jelentésekből.