Egymásra mutogat a két munkaügyi miniszter a PNRR-pénzek veszélybe kerülése miatt

Fotó: Borbély Fanni
Egymást hibáztatja a volt és a jelenlegi munkaügyi miniszter a fogyatékossággal élő személyekről jelentett vitatott adatok miatt. A botrány nyomán Románia a helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós támogatások egy részét is elveszítheti.
Dragoș Pîslaru volt ügyvivő munkaügyi miniszter kedden visszautasította Florin Manole jelenlegi tárcavezető vádjait, miszerint elhunyt személyeket is feltüntettek az intézményi ellátásból kikerült fogyatékossággal élők között,
Pîslaru a Facebook-oldalán közölte, hogy a Manole által emlegetett, elhunyt személyeket is tartalmazó lista június 30-án készült, és azt az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság (ANPDPD) korábbi elnöke, Alexandra Zară írta alá, aki a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatásával került tisztségbe. Hozzátette, hogy éppen
A volt miniszter szerint az ANPDPD augusztus 31-én már ellenőrzött adatokat jelentett: ezek alapján 3976 fogyatékossággal élő személy felelt meg az intézményi ellátásból való kikerülés feltételeinek, és
Pîslaru hangsúlyozta, hogy öt hónapos ügyvivő miniszteri megbízatása alatt egyetlen jelentést sem írt alá vagy küldött az Európai Bizottságnak, mivel ez a minisztérium illetékes főosztályának feladata volt.
Közlése szerint az Európai Bizottsággal idén tavasszal folytatott egyeztetések eredményeként 4000 főre csökkentették a PNRR-ben vállalt célértéket, és egyszerűsítették annak mérését. A megengedett 5 százalékos eltérés miatt már
A volt miniszter szerint az augusztus 31-én jelentett 3976 személy alapján a vállalást teljesítették. Pîslaru úgy véli, hogy
Azzal vádolta Manolét, hogy bűnbakot keres, mert nem képes megfelelően lefolytatni az egyeztetéseket az uniós szakértőkkel.
Románia pénzt fog veszíteni az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében, mivel Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős volt miniszter elhunytakat az intézményesített szociális rendszerből kikerült személyekként állított be.
Mint ismert, Florin Manole munkaügyi miniszter hétfőn azt állította, hogy a tárca korábbi vezetése valótlan adatokat közölt az Európai Bizottsággal, és emiatt elkerülhetetlen a PNRR-források egy részének elvesztése.
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