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Egymásra mutogat a két munkaügyi miniszter a PNRR-pénzek veszélybe kerülése miatt

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Egymást hibáztatja a volt és a jelenlegi munkaügyi miniszter a fogyatékossággal élő személyekről jelentett vitatott adatok miatt. A botrány nyomán Románia a helyreállítási tervhez kapcsolódó uniós támogatások egy részét is elveszítheti.

Székelyhon

2026. november 03., 17:262026. november 03., 17:26

Dragoș Pîslaru volt ügyvivő munkaügyi miniszter kedden visszautasította Florin Manole jelenlegi tárcavezető vádjait, miszerint elhunyt személyeket is feltüntettek az intézményi ellátásból kikerült fogyatékossággal élők között,

veszélybe sodorva ezzel a helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó források egy részét.

Pîslaru a Facebook-oldalán közölte, hogy a Manole által emlegetett, elhunyt személyeket is tartalmazó lista június 30-án készült, és azt az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság (ANPDPD) korábbi elnöke, Alexandra Zară írta alá, aki a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatásával került tisztségbe. Hozzátette, hogy éppen

a hatóság rossz irányítása miatt váltotta le Zarăt, és Ana Rădulescut nevezte ki a helyére.

A volt miniszter szerint az ANPDPD augusztus 31-én már ellenőrzött adatokat jelentett: ezek alapján 3976 fogyatékossággal élő személy felelt meg az intézményi ellátásból való kikerülés feltételeinek, és

a korábbi kimutatásban szereplő elhunyt személyeket kiszűrték.

Pîslaru hangsúlyozta, hogy öt hónapos ügyvivő miniszteri megbízatása alatt egyetlen jelentést sem írt alá vagy küldött az Európai Bizottságnak, mivel ez a minisztérium illetékes főosztályának feladata volt.

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Közlése szerint az Európai Bizottsággal idén tavasszal folytatott egyeztetések eredményeként 4000 főre csökkentették a PNRR-ben vállalt célértéket, és egyszerűsítették annak mérését. A megengedett 5 százalékos eltérés miatt már

3800 személy intézményi ellátásból való kikerülése is elegendő volt a mérföldkő teljesítéséhez.

A volt miniszter szerint az augusztus 31-én jelentett 3976 személy alapján a vállalást teljesítették. Pîslaru úgy véli, hogy

az EB által kifogásolt adatokkal kapcsolatos problémák módszertani értelmezési kérdésekből erednek, nem pedig hamis jelentésekből.

Azzal vádolta Manolét, hogy bűnbakot keres, mert nem képes megfelelően lefolytatni az egyeztetéseket az uniós szakértőkkel.

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Románia pénzt fog veszíteni az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében, mivel Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős volt miniszter elhunytakat az intézményesített szociális rendszerből kikerült személyekként állított be.

Mint ismert, Florin Manole munkaügyi miniszter hétfőn azt állította, hogy a tárca korábbi vezetése valótlan adatokat közölt az Európai Bizottsággal, és emiatt elkerülhetetlen a PNRR-források egy részének elvesztése.

Belföld
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