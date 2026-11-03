Nem vész el az 1500 lejes szakmai támogatás: az eddig kimaradt pedagógusok is megkaphatják

Meghosszabbították az 1500 lejes szakmai támogatásra jogosító kártyák aktiválásának és feltöltésének határidejét. Azok a pedagógusok is megkaphatják az összeget év végéig, akik eddig adminisztratív hibák miatt maradtak ki a juttatásból.

Székelyhon 2026. november 03., 19:282026. november 03., 19:28

Azok a jogosultak, akik még nem kapták meg az összeget, novemberben és decemberben juthatnak hozzá – közölte kedden az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett, a határidőt a 2026/43-as sürgősségi kormányrendelettel hosszabbították meg. Az intézkedés

azokra a pedagógusokra vonatkozik, akik a 2025-2026-os tanévben is dolgoztak, és a jelenlegi tanévben is aktívak.

A hosszabbítás azokat érinti, akiknek már kiállították, de még nem töltötték fel a kártyájukat, valamint azokat, akiknek

az adategyeztetés során felmerült hibák miatt még nem állították ki a kártyát.

„Minden jogosult pedagógusnak meg kell kapnia a szakmai pótlékot. Ezért hosszabbítottuk meg a határidőt, így a kártyákra az év végéig feltölthető az összeg” – hangsúlyozta Alexandru Mihai Ghigiu miniszter. Az 1500 lejes támogatás

szakmai továbbképzésekre, szakkönyvek vásárlására és az oktatási tevékenységhez szükséges egyéb kiadásokra fordítható.

Az összeg legalább 65 százalékát, azaz 975 lejt az oktatási minisztérium által jóváhagyott vagy akkreditált továbbképzésekre kell felhasználni. Hirdetés A támogatásra az állami közoktatásban dolgozó pedagógusok és tanügyi kisegítő személyzet, valamint az állami felsőoktatásban dolgozó egyetemi docensek, adjunktusok, tanársegédek és az oktatást segítő alkalmazottak jogosultak. A támogatás folyósításához a jogosultaknak

legkésőbb 2026. december 14-éig aktiválniuk kell azt a Pluxee Románia alkalmazásban vagy telefonon.