Nem vész el az 1500 lejes szakmai támogatás: az eddig kimaradt pedagógusok is megkaphatják

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Fotó: Haáz Vince
Meghosszabbították az 1500 lejes szakmai támogatásra jogosító kártyák aktiválásának és feltöltésének határidejét. Azok a pedagógusok is megkaphatják az összeget év végéig, akik eddig adminisztratív hibák miatt maradtak ki a juttatásból.
Azok a jogosultak, akik még nem kapták meg az összeget, novemberben és decemberben juthatnak hozzá – közölte kedden az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett, a határidőt a 2026/43-as sürgősségi kormányrendelettel hosszabbították meg. Az intézkedés
A hosszabbítás azokat érinti, akiknek már kiállították, de még nem töltötték fel a kártyájukat, valamint azokat, akiknek
„Minden jogosult pedagógusnak meg kell kapnia a szakmai pótlékot. Ezért hosszabbítottuk meg a határidőt, így a kártyákra az év végéig feltölthető az összeg” – hangsúlyozta Alexandru Mihai Ghigiu miniszter. Az 1500 lejes támogatás
Az összeg legalább 65 százalékát, azaz 975 lejt az oktatási minisztérium által jóváhagyott vagy akkreditált továbbképzésekre kell felhasználni.
A támogatásra az állami közoktatásban dolgozó pedagógusok és tanügyi kisegítő személyzet, valamint az állami felsőoktatásban dolgozó egyetemi docensek, adjunktusok, tanársegédek és az oktatást segítő alkalmazottak jogosultak. A támogatás folyósításához a jogosultaknak
A miniszter arra kérte az érintetteket, hogy ne halasszák az utolsó napokra az aktiválást, hogy a támogatást mielőbb folyósítani tudják.
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