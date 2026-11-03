Biztosítási kötvényeket hamisított, hogy bankhitelt szerezzen egy férfi Hargita megyében

Biztosítási kötvények hamisításával próbált bankhitelt szerezni egy cég tulajdonosa Hargita megyében. A rendőrség kedden több házkutatást is tartott a cég munkapontjainál, valamint a tulajdonosnál.

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Csalás és okirathamisítás gyanúja miatt tartott házkutatásokat egy cég munkapontjain, valamint a cég tulajdonosánál a Hargita megyei rendőrség gazdasági bűnügyeket kivizsgáló osztálya a megyei ügyészség irányításával.

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A nyomozás során kiderült, hogy 2022-től 2024-ig a cégtulajdonos