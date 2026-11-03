Közeleg a határidő: már csak pár napig kérhetnek kártérítést az aszály sújtotta gazdák

Fotó: Székelyhon
November 6-a, péntek az utolsó nap, amikor a gazdák benyújthatják a kérelmüket az aszály sújtotta kukorica- és napraforgótermés után járó rendkívüli támogatásra – hívta fel a figyelmet kedden a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).
A 2026/751-es kormányhatározattal megszabott támogatási keretösszeg 155,362 millió lej.
30–90 százalék közötti károsodás esetén a támogatás összege arányosan csökken.
Az APIA közleménye szerint a kifizetési kérelmet be lehet nyújtani az ügynökség területi irodáiban, vagy postai úton, de elektronikus formában is be lehet küldeni.
Az ügynökség figyelmeztet, hogy azok a termelők igényelhetik most a támogatás kifizetését, akik
2025-ben benyújtották igényüket a támogatásra,
rendelkeznek a kárfelmérési jegyzőkönyvvel,
és szerepelnek a megyei mezőgazdasági igazgatóságok listáin.
Az igénylők év végéig megkapják a támogatást – olvasható még az APIA közleményében, melyet az Agerpres idéz.
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