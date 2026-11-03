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Közeleg a határidő: már csak pár napig kérhetnek kártérítést az aszály sújtotta gazdák

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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November 6-a, péntek az utolsó nap, amikor a gazdák benyújthatják a kérelmüket az aszály sújtotta kukorica- és napraforgótermés után járó rendkívüli támogatásra – hívta fel a figyelmet kedden a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

Székelyhon

2026. november 03., 15:052026. november 03., 15:05

A 2026/751-es kormányhatározattal megszabott támogatási keretösszeg 155,362 millió lej.

A hektáronkénti legmagasabb összeg 333 lej, amely 90–100 százalékos terméskár esetén jár.

30–90 százalék közötti károsodás esetén a támogatás összege arányosan csökken.

Az APIA közleménye szerint a kifizetési kérelmet be lehet nyújtani az ügynökség területi irodáiban, vagy postai úton, de elektronikus formában is be lehet küldeni.

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Az ügynökség figyelmeztet, hogy azok a termelők igényelhetik most a támogatás kifizetését, akik

  • 2025-ben benyújtották igényüket a támogatásra,

  • rendelkeznek a kárfelmérési jegyzőkönyvvel,

  • és szerepelnek a megyei mezőgazdasági igazgatóságok listáin.

Az igénylők év végéig megkapják a támogatást – olvasható még az APIA közleményében, melyet az Agerpres idéz.

Belföld Mezőgazdaság
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