Szemétdíj: szinte vakon repülünk

Alapvető szerepet játszik az új hulladékgyűjtési rendszer bevezetését övező lakossági felháborodásban a tájékoztatás hiánya – ez kiderült a székelyudvarhelyi tájékoztató fórumon is. Rengeteg kérdés és válasz elhangzott, az összkép mégsem teljes.

Széchely István 2026. november 02., 07:592026. november 02., 07:59

Három órán át tartott az a lakossági tájékoztató fórum, amelyen a Hargita megyében decembertől bevezetésre kerülő új hulladékgyűjtési rendszerrel kapcsolatos kérdésekre válaszoltak a szakemberek. A közbeszédben hetek óta visszhangzó kérdések itt is elhangzottak, ami arról árulkodik, hogy a lakosság azóta sem kapott kielégítő választ ezekre a kérdésekre. korábban írtuk Itt nézheti vissza a hulladékszállításról tartott székelyudvarhelyi fórumot Fórumot szervezett Hargita Megye Tanácsa Székelyudvarhelyen az új, integrált hulladékgazdálkodási rendszer kapcsán, ami decembertől lép érvénybe. Az új rendszerről szóló lakossági tájékoztató füzetek a fórum idején még nyomdában voltak, eközben vannak olyanok, akik már hetekkel ezelőtt megkötötték a szerződést, de a saját példányukat azóta is várják, kérdéseikre pedig a fórumon próbáltak választ találni.

Egyes kérdéseket illetően azonban még a társulás is szinte vakon repül.

Miért lesz 120 literes minden ház kukája, függetlenül attól, hogy hányan élnek benne? Hirdetés Ez az egyik, ha nem a leggyakrabban elhangzó kérdés a hosszú évek óta tervezett új rendszerrel kapcsolatban, a válasz pedig az, hogy azért, mert

nincs az egész megyében megbízható információ arra vonatkozóan, hogy hova lenne elegendő kisebb kuka is.

A múlt szerdán este lezajlott székelyudvarhelyi fórumon Tóth Andrea, a Maros megyei hulladékgazdálkodás felügyeletével megbízott Ecolect Közösségi Társulás vezetője, Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékmenedzsmenti Egyesület vezetője, Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI S.I.M.D. Hargita) elnöke, valamint Páll Zsolt műszaki igazgató vett részt, a tájékoztatót Kozán István, a Székelyhon főszerkesztője moderálta.

Fotó: Olti Angyalka

A két szomszédos megye – ahol már évek óta működik az integrált hulladékgazdálkodás – szakemberei beszámoltak saját tapasztalataikról, a kezdeti nehézségekről. Hargita megye ugyan jó pár évvel megkésett az új rendszer bevezetésével, de jó mérési módszert választottak,

egy jól átgondolt logika mentén építették fel a hulladékgazdálkodást, és ha az megfelelően beindul, akkor egy éven belül lekerüli az ország 70–80 százalékát

– mondta Ambrus József, noha arra nem tért ki, hogy pontosan miben. Árképzés A begyűjtött hulladék mérése kötelező a rendszer működtetői számára, a mérésre azonban többféle lehetőséget ad a törvény. Hargita megyében sikertelen közbeszerzések után végül

a térfogat és az ürítési gyakoriság mérése – tehát hogy havonta hányszor kell üríteni a 120 literes kukát – mellett döntöttek,

így került jelentkező a versenytárgyalásra.

A közbeszédben hetek óta visszhangzó felvetések a fórumon is elhangzottak, három óra elteltével sem fogytak el a kérdések Fotó: Olti Angyalka

A szemét elszállításának díja három fontosabb elemből áll: a rendszer fenntartásának a költsége – infrastruktúra, a hulladék begyűjtésével járó kiadások, amortizációs költségek, fizetések stb. – vagy rendszerhasználati díj,

a szelektív hulladék kezelési költsége – ugyanis szétválogatás nélkül nem kerülhet újrahasznosításra,

a fekete kukák, azaz a maradványhulladék kezelési – leörölik, rostálják, szárítják stb. – költsége. A szelektív hulladék kezelési költsége súlyozottan kerül visszaosztásra, ugyanis az egy fős háztartásokból arányaiban kevesebb szelektív szemét kerül ki, mint a nagyobb családokból, így kevesebbet is fizetnek a kezelésért – de a súlyozásban Incze Csongor szerint minimálisak a különbségek. Miért ilyen drága? Az Európai Unió megfinanszírozta ugyan az integrált hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítését, ám azt is kötelezővé teszi, hogy ezek a rendszerek kitermeljék a jövőbeni beruházásokhoz – új cellák, új lerakó megnyitásához, karbantartásokhoz stb. – szükséges forrásokat, de még a bezárásokhoz szükséges pénzalapokat is.

A fórumon a lakosság több tucatnyi kérdését Kozán István, a Székelyhon főszerkesztője tolmácsolta a meghívottaknak Fotó: Olti Angyalka

A pályázati finanszírozásból megépített, illetve megvásárolt, és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott eszközállomány után

úgynevezett haszonbért (románul redevență) építenek be a szemétdíjba – bár az nem világos, hogy ezt miért a lakosság kell megfizesse –, ez 3,38 lej/fő.

A vonatkozó törvény megszabja azt is – magyarázta Incze Csongor –, hogy a haszonbér értékét az amortizációs költség adja. A szolgáltató befektetései – az is vásárolt például szemeteskocsikat, mert a megyéé nem volt elegendő – után is haszonbért kell fizetni, ez 2 lej/fő. Ennek része a kukák értéke is, ami 8 évre van felosztva, ugyanis 8 évre kötöttek szerződést a szolgáltatóval.

A szemétdíj azonban csak egy évig nem változhat,

de erről majd később. Visszaosztva további, nagyjából 1,5 lejt tesz ki a számlák kiállításának, kiküldésének, valamint a díjbeszedés költsége fejenként.

Tóth Andrea, a Maros megyei hulladékgazdálkodás felügyeletével megbízott Ecolect Közösségi Társulás vezetője Fotó: Olti Angyalka

A törvény előírja, így az egyéb költségek mellett a szemétdíj részét képezi már a kezdetektől az idővel megtelő első gyergyóremetei cella bezárási költsége is, továbbá a 30 éves monitoringköltség is. Miért 120 literes a kuka? Sokak számára nem világos, hogy a házak esetében miért kap minden család – az egy fős háztartás, de egy négytagú család is – egységesen 120 literes kukát. Mint kiderült,

volt elképzelés a különböző – például 50, 80, 120, 240 literes – űrtartalmú kukák bevezetésére,

ám Incze Csongor szerint a háztartásokat és a bennük élők számát illetően a különböző adatbázisokból származó adatok annyira eltérőek voltak, hogy ha azokra alapoznak, akár több ezer család is kuka nélkül maradhatott volna. Kaphatnának-e mégis kisebb fekete kukát a jól szelektálók? Azok, akik eddig is szelektíven gyűjtötték a háztartási hulladékot, komposztáltak stb., tehát maradványhulladékot alig termeltek, igazságtalannak tartják az új árat, és igazuk is van. Ám ők túl kevesen vannak,

az árakat pedig a teljes lakosság hulladékgyűjtési szokásai határozzák meg.

Azaz mérések eredményei, amelyek az elhangzottak szerint azt mutatják, hogy a remetei hulladéklerakóba egy év alatt bekerülő 54 000 tonna szemétnek csak az 5 százaléka szelektíven gyűjtött hulladék, a maradványszemétnek pedig a fele biológiailag lebomló hulladék.

Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI S.I.M.D. Hargita) elnöke Fotó: Olti Angyalka

Ez a kérdések végeláthatatlan sorát egy újabbal bővíti:

miért nem próbálták meg időben tudatosítani a lakosságban, hogy a nem megfelelő hulladékgyűjtés megnöveli az új rendszer induló árait?

Az ideális értéket nyilván így sem lehetett volna elérni, már csak azért sem, mert jelenleg nincs is lehetősége a lakosságnak a biológiailag lebomló hulladék külön történő leadására. Most viszont már lesz, azt akár egyénileg is mérni tudják, így az elkövetkező egyéves „tesztidőszak” végén,

akár arra is lehetőség lesz, hogy a jól szelektáló háztartások kisebb fekete kukát kérjenek

– hangzott el a fórumon, noha arra nem tértek ki, hogy annak a kezelési költsége is alacsonyabb lesz-e, de a logika ezt diktálná. Az viszont biztos, hogy a szelektív gyűjtésnek pénzben mérhető haszna lesz.

Páll Zsolt műszaki igazgató Fotó: Olti Angyalka

Hogyan lehet spórolni? Minél több a maradványhulladék, annál nagyobb a hulladékgazdálkodás költsége. Nagyon fontos – foglalta össze a lényeget Tóth Andrea –, hogy mi kerül a lerakóba, ugyanis az után kell lerakási díjat fizetni, és a törvény értelmében minden egyes tonna után egy 160 lejes körgazdasági illetéket is, ami egyfajta büntetés. Ez nyilván mind beépül a lakossági árba. Ennek a hulladéktípusnak a mennyisége azonban jelentősen csökkenthető. A Tóth Andrea által ismertetett statisztikai adatok alapján

100 kilogramm szemétből nagyjából 50–52 kilót tesz ki a komposztálható hulladék mennyisége.

Ha kikerül az összmennyiségből a papír, ami 6–7 százalékot tesz ki, és a műanyag, ami nagyjából 20–25 százalék, akkor nagyon kis mennyiség marad, amit a lerakóba kell vinni, ami egészen más költséggel jár, mintha a teljes mennyiség a lerakóban kötne ki.

Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékmenedzsmenti Egyesület vezetője Fotó: Olti Angyalka

Marosvásárhelyen már kezdett eredményt hozni a szelektív gyűjtés, az idei díj már kisebb volt, mint a tavalyi – hozott egy pozitív példát, de azt is elmondta, hogy e tekintetben nagyon különbözőek az eredmények, a tömbházak esetében rosszak, a lakóházak esetében viszont jók, az egyéni felelősség érvényesülése miatt. A tapasztalataik alapján ugyanakkor arról is beszámolt, hogy

a szelektív hulladék begyűjtési költségét nem fedezi az értékesítési költség, így a lakosság lényegében a különbözetet kell megfizesse.

Ambrus József a biológiailag lebomló hulladék fontosságára hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a külön begyűjtött lebomló hulladék komposztálása ugyanolyan újrahasznosításnak számít, mint például a műanyag újrahasznosítása, sőt, 2027-től a „home composting” is, és e nélkül nem lehet a célkitűzéseket elérni. Ami pedig Hargita megyét illeti, Incze Csongor szerint az egyéves adatgyűjtési időszak letelte után

arra is lesz lehetőség, hogy akár háztartásonként megjelenjen a szemétdíjban a szelektív gyűjtésnek köszönhető költségcsökkenés eredménye.

De arról is beszélt, hogy a szelektív hulladékból a betétdíjas rendszer (RetuRO) kivette a legértékesebb típust, azaz a PET-palackot.

Fotó: Olti Angyalka

Nagyobb családoknak elég a 120 literes kuka? A szomszédos megyék hulladékgazdálkodási szakembereinek a tapasztalatai szerint igen. Ambrus József sokéves tapasztalata szerint,

ha egy 4 fős család megfelelően szelektál, akkor elegendő lesz számukra egy hónapra a 120 literes fekete kuka, nem kell 8,71 lejért másodszor is ürítsék azt.

Arra viszont nem lesz lehetőség, hogy ezt a 120 literes mennyiséget részletekben adják le – noha az autók városon havonta négyszer, vidéken kétszer járnak –, hogy ne álljon hetekig az udvarukban a szemét, ugyanis a rendszer nem tud különbséget tenni a csak részben vagy teljesen megtelt kukák között – derült ki egy lakossági kérdésre. A háztartásokból kikerülő pelenkák kérdése is terítékre került, hiszen azok jelentősen növelhetik a hulladék mennyiségét – különösen a felnőttpelenkák –, ám a hulladékgazdálkodási törvény nem szociális alapokra épül, így nincs lehetőség kedvezményre – hangzott el.

Fotó: Olti Angyalka

Településfüggő, hogy mennyire drágul A szemétszállítási díj értéke jelenleg szinte településenként változik, így nem lehet egységes választ adni arra a kérdésre, hogy mennyivel lesz drágább decembertől. Incze Csongor szerint a székelyudvarhelyiek például akár jól is járhatnak. Mint ismert, a városban jelenleg is nagy a szemétdíj.

A kérdezők közül is többen azt nehezményezték, hogy nem az átállással van a baj, hanem azzal, hogy az új rendszerben indokolatlanul drága lesz a szemétszállítás alapdíja.

Nyugat-európai országokat hoztak fel példaként, ahol ez a költség alacsonyabb, miközben a bérek sokkal nagyobbak. A szakemberek nem tudtak magyarázatot adni, mondván, meg kellene vizsgálni az említett példákat, hogy válaszolni lehessen a kérdésre. Csíkszeredában problémát okoznak a guberálók, emiatt káosz lesz a jövőben is, és mérhetetlen lesz a hulladék a rongálások miatt – vetette fel egy kérdező, amire Incze Csongor azt válaszolta, hogy a szolgáltató megoldja a problémát.

Fotó: Olti Angyalka

Megkésett szerződések, városi zöldhulladék Azt sem tudják, mit írtak alá, ugyanis egy táblagépen kötötték meg velük a szerződést, saját példányt nem is kaptak belőle – panaszolta egy kérdező, de olyan is volt a fórumon, aki hetek óta várja, hogy elküldjék neki elektronikus formában. Az illetékesek szerint a szolgáltató leterhelt a chipek sorozatszámának a szerződésekben való rögzítése miatt, ez a késés oka, de a szerződésminták megtekinthetők a megyei tanács honlapján, több önkormányzat oldalán is, de a szerződéskötési pontokon is lehet kérni szerződést megtekintésre, elvitelre is.

Az idős, házban lakó emberekhez, akik nem tudnak elmenni szerződést kötni, a szolgáltató munkatársai kimennek, és a kukát is kiviszik.

A zöldhulladék problémája a városokban okoz inkább aggodalmat, de a társulás képviselői elmondták, a lakószövetségek nem kell pluszköltséggel számoljanak ez miatt. A városi házak tulajdonosai a hulladékudvarokban adhatják majd le a zöldhulladékot ingyen, azok a háztartások ugyanis a törvény értelmében nem kaphatnak e célra 350 literes komposztáló edényt, mint a vidéki háztartások, csak a konyhai, biológiailag lebomló hulladék számára egy 25 literes vedret.

Fotó: Székelyon

Gyakori kérdés az is, hogy mi történik, ha valaki nem köt szerződést az új szolgáltatóval:

azzal a díjnak akár a többszörösét is kifizettethetik,