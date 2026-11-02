Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szemétdíj: szinte vakon repülünk

• Fotó: Székelyon

Fotó: Székelyon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Alapvető szerepet játszik az új hulladékgyűjtési rendszer bevezetését övező lakossági felháborodásban a tájékoztatás hiánya – ez kiderült a székelyudvarhelyi tájékoztató fórumon is. Rengeteg kérdés és válasz elhangzott, az összkép mégsem teljes.

Széchely István

2026. november 02., 07:592026. november 02., 07:59

Három órán át tartott az a lakossági tájékoztató fórum, amelyen a Hargita megyében decembertől bevezetésre kerülő új hulladékgyűjtési rendszerrel kapcsolatos kérdésekre válaszoltak a szakemberek. A közbeszédben hetek óta visszhangzó kérdések itt is elhangzottak, ami arról árulkodik, hogy a lakosság azóta sem kapott kielégítő választ ezekre a kérdésekre.

korábban írtuk

Itt nézheti vissza a hulladékszállításról tartott székelyudvarhelyi fórumot
Itt nézheti vissza a hulladékszállításról tartott székelyudvarhelyi fórumot

Fórumot szervezett Hargita Megye Tanácsa Székelyudvarhelyen az új, integrált hulladékgazdálkodási rendszer kapcsán, ami decembertől lép érvénybe.

Az új rendszerről szóló lakossági tájékoztató füzetek a fórum idején még nyomdában voltak, eközben vannak olyanok, akik már hetekkel ezelőtt megkötötték a szerződést, de a saját példányukat azóta is várják, kérdéseikre pedig a fórumon próbáltak választ találni.

Egyes kérdéseket illetően azonban még a társulás is szinte vakon repül.

Miért lesz 120 literes minden ház kukája, függetlenül attól, hogy hányan élnek benne?

Hirdetés

Ez az egyik, ha nem a leggyakrabban elhangzó kérdés a hosszú évek óta tervezett új rendszerrel kapcsolatban, a válasz pedig az, hogy azért, mert

nincs az egész megyében megbízható információ arra vonatkozóan, hogy hova lenne elegendő kisebb kuka is.

A múlt szerdán este lezajlott székelyudvarhelyi fórumon Tóth Andrea, a Maros megyei hulladékgazdálkodás felügyeletével megbízott Ecolect Közösségi Társulás vezetője, Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékmenedzsmenti Egyesület vezetője, Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI S.I.M.D. Hargita) elnöke, valamint Páll Zsolt műszaki igazgató vett részt, a tájékoztatót Kozán István, a Székelyhon főszerkesztője moderálta.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A két szomszédos megye – ahol már évek óta működik az integrált hulladékgazdálkodás – szakemberei beszámoltak saját tapasztalataikról, a kezdeti nehézségekről. Hargita megye ugyan jó pár évvel megkésett az új rendszer bevezetésével, de jó mérési módszert választottak,

egy jól átgondolt logika mentén építették fel a hulladékgazdálkodást, és ha az megfelelően beindul, akkor egy éven belül lekerüli az ország 70–80 százalékát

– mondta Ambrus József, noha arra nem tért ki, hogy pontosan miben.

Árképzés

A begyűjtött hulladék mérése kötelező a rendszer működtetői számára, a mérésre azonban többféle lehetőséget ad a törvény. Hargita megyében sikertelen közbeszerzések után végül

a térfogat és az ürítési gyakoriság mérése – tehát hogy havonta hányszor kell üríteni a 120 literes kukát – mellett döntöttek,

így került jelentkező a versenytárgyalásra.

A közbeszédben hetek óta visszhangzó felvetések a fórumon is elhangzottak, három óra elteltével sem fogytak el a kérdések Galéria

A közbeszédben hetek óta visszhangzó felvetések a fórumon is elhangzottak, három óra elteltével sem fogytak el a kérdések

Fotó: Olti Angyalka

A szemét elszállításának díja három fontosabb elemből áll:

  • a rendszer fenntartásának a költsége – infrastruktúra, a hulladék begyűjtésével járó kiadások, amortizációs költségek, fizetések stb. – vagy rendszerhasználati díj,

  • a szelektív hulladék kezelési költsége – ugyanis szétválogatás nélkül nem kerülhet újrahasznosításra,

  • a fekete kukák, azaz a maradványhulladék kezelési – leörölik, rostálják, szárítják stb. – költsége.

A szelektív hulladék kezelési költsége súlyozottan kerül visszaosztásra, ugyanis az egy fős háztartásokból arányaiban kevesebb szelektív szemét kerül ki, mint a nagyobb családokból, így kevesebbet is fizetnek a kezelésért – de a súlyozásban Incze Csongor szerint minimálisak a különbségek.

Miért ilyen drága?

Az Európai Unió megfinanszírozta ugyan az integrált hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítését, ám azt is kötelezővé teszi, hogy ezek a rendszerek kitermeljék a jövőbeni beruházásokhoz – új cellák, új lerakó megnyitásához, karbantartásokhoz stb. – szükséges forrásokat, de még a bezárásokhoz szükséges pénzalapokat is.

A fórumon a lakosság több tucatnyi kérdését Kozán István, a Székelyhon főszerkesztője tolmácsolta a meghívottaknak • Fotó: Olti Angyalka Galéria

A fórumon a lakosság több tucatnyi kérdését Kozán István, a Székelyhon főszerkesztője tolmácsolta a meghívottaknak

Fotó: Olti Angyalka

A pályázati finanszírozásból megépített, illetve megvásárolt, és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott eszközállomány után

úgynevezett haszonbért (románul redevență) építenek be a szemétdíjba – bár az nem világos, hogy ezt miért a lakosság kell megfizesse –, ez 3,38 lej/fő.

A vonatkozó törvény megszabja azt is – magyarázta Incze Csongor –, hogy a haszonbér értékét az amortizációs költség adja.

A szolgáltató befektetései – az is vásárolt például szemeteskocsikat, mert a megyéé nem volt elegendő – után is haszonbért kell fizetni, ez 2 lej/fő. Ennek része a kukák értéke is, ami 8 évre van felosztva, ugyanis 8 évre kötöttek szerződést a szolgáltatóval.

A szemétdíj azonban csak egy évig nem változhat,

de erről majd később. Visszaosztva további, nagyjából 1,5 lejt tesz ki a számlák kiállításának, kiküldésének, valamint a díjbeszedés költsége fejenként.

Tóth Andrea, a Maros megyei hulladékgazdálkodás felügyeletével megbízott Ecolect Közösségi Társulás vezetője • Fotó: Olti Angyalka Galéria

Tóth Andrea, a Maros megyei hulladékgazdálkodás felügyeletével megbízott Ecolect Közösségi Társulás vezetője

Fotó: Olti Angyalka

A törvény előírja, így az egyéb költségek mellett a szemétdíj részét képezi már a kezdetektől az idővel megtelő első gyergyóremetei cella bezárási költsége is, továbbá a 30 éves monitoringköltség is.

Miért 120 literes a kuka?

Sokak számára nem világos, hogy a házak esetében miért kap minden család – az egy fős háztartás, de egy négytagú család is – egységesen 120 literes kukát. Mint kiderült,

volt elképzelés a különböző – például 50, 80, 120, 240 literes – űrtartalmú kukák bevezetésére,

ám Incze Csongor szerint a háztartásokat és a bennük élők számát illetően a különböző adatbázisokból származó adatok annyira eltérőek voltak, hogy ha azokra alapoznak, akár több ezer család is kuka nélkül maradhatott volna.

Kaphatnának-e mégis kisebb fekete kukát a jól szelektálók?

Azok, akik eddig is szelektíven gyűjtötték a háztartási hulladékot, komposztáltak stb., tehát maradványhulladékot alig termeltek, igazságtalannak tartják az új árat, és igazuk is van. Ám ők túl kevesen vannak,

az árakat pedig a teljes lakosság hulladékgyűjtési szokásai határozzák meg.

Azaz mérések eredményei, amelyek az elhangzottak szerint azt mutatják, hogy a remetei hulladéklerakóba egy év alatt bekerülő 54 000 tonna szemétnek csak az 5 százaléka szelektíven gyűjtött hulladék, a maradványszemétnek pedig a fele biológiailag lebomló hulladék.

Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI S.I.M.D. Hargita) elnöke • Fotó: Olti Angyalka Galéria

Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI S.I.M.D. Hargita) elnöke

Fotó: Olti Angyalka

Ez a kérdések végeláthatatlan sorát egy újabbal bővíti:

miért nem próbálták meg időben tudatosítani a lakosságban, hogy a nem megfelelő hulladékgyűjtés megnöveli az új rendszer induló árait?

Az ideális értéket nyilván így sem lehetett volna elérni, már csak azért sem, mert jelenleg nincs is lehetősége a lakosságnak a biológiailag lebomló hulladék külön történő leadására.

Most viszont már lesz, azt akár egyénileg is mérni tudják, így az elkövetkező egyéves „tesztidőszak” végén,

akár arra is lehetőség lesz, hogy a jól szelektáló háztartások kisebb fekete kukát kérjenek

– hangzott el a fórumon, noha arra nem tértek ki, hogy annak a kezelési költsége is alacsonyabb lesz-e, de a logika ezt diktálná. Az viszont biztos, hogy a szelektív gyűjtésnek pénzben mérhető haszna lesz.

Páll Zsolt műszaki igazgató • Fotó: Olti Angyalka Galéria

Páll Zsolt műszaki igazgató

Fotó: Olti Angyalka

Hogyan lehet spórolni?

Minél több a maradványhulladék, annál nagyobb a hulladékgazdálkodás költsége. Nagyon fontos – foglalta össze a lényeget Tóth Andrea –, hogy mi kerül a lerakóba, ugyanis az után kell lerakási díjat fizetni, és a törvény értelmében minden egyes tonna után egy 160 lejes körgazdasági illetéket is, ami egyfajta büntetés. Ez nyilván mind beépül a lakossági árba.

Ennek a hulladéktípusnak a mennyisége azonban jelentősen csökkenthető. A Tóth Andrea által ismertetett statisztikai adatok alapján

100 kilogramm szemétből nagyjából 50–52 kilót tesz ki a komposztálható hulladék mennyisége.

Ha kikerül az összmennyiségből a papír, ami 6–7 százalékot tesz ki, és a műanyag, ami nagyjából 20–25 százalék, akkor nagyon kis mennyiség marad, amit a lerakóba kell vinni, ami egészen más költséggel jár, mintha a teljes mennyiség a lerakóban kötne ki.

Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékmenedzsmenti Egyesület vezetője • Fotó: Olti Angyalka Galéria

Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékmenedzsmenti Egyesület vezetője

Fotó: Olti Angyalka

Marosvásárhelyen már kezdett eredményt hozni a szelektív gyűjtés, az idei díj már kisebb volt, mint a tavalyi – hozott egy pozitív példát, de azt is elmondta, hogy e tekintetben nagyon különbözőek az eredmények, a tömbházak esetében rosszak, a lakóházak esetében viszont jók, az egyéni felelősség érvényesülése miatt. A tapasztalataik alapján ugyanakkor arról is beszámolt, hogy

a szelektív hulladék begyűjtési költségét nem fedezi az értékesítési költség, így a lakosság lényegében a különbözetet kell megfizesse.

Ambrus József a biológiailag lebomló hulladék fontosságára hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a külön begyűjtött lebomló hulladék komposztálása ugyanolyan újrahasznosításnak számít, mint például a műanyag újrahasznosítása, sőt, 2027-től a „home composting” is, és e nélkül nem lehet a célkitűzéseket elérni.

Ami pedig Hargita megyét illeti, Incze Csongor szerint az egyéves adatgyűjtési időszak letelte után

arra is lesz lehetőség, hogy akár háztartásonként megjelenjen a szemétdíjban a szelektív gyűjtésnek köszönhető költségcsökkenés eredménye.

De arról is beszélt, hogy a szelektív hulladékból a betétdíjas rendszer (RetuRO) kivette a legértékesebb típust, azaz a PET-palackot.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Nagyobb családoknak elég a 120 literes kuka?

A szomszédos megyék hulladékgazdálkodási szakembereinek a tapasztalatai szerint igen. Ambrus József sokéves tapasztalata szerint,

ha egy 4 fős család megfelelően szelektál, akkor elegendő lesz számukra egy hónapra a 120 literes fekete kuka, nem kell 8,71 lejért másodszor is ürítsék azt.

Arra viszont nem lesz lehetőség, hogy ezt a 120 literes mennyiséget részletekben adják le – noha az autók városon havonta négyszer, vidéken kétszer járnak –, hogy ne álljon hetekig az udvarukban a szemét, ugyanis a rendszer nem tud különbséget tenni a csak részben vagy teljesen megtelt kukák között – derült ki egy lakossági kérdésre.

A háztartásokból kikerülő pelenkák kérdése is terítékre került, hiszen azok jelentősen növelhetik a hulladék mennyiségét – különösen a felnőttpelenkák –, ám a hulladékgazdálkodási törvény nem szociális alapokra épül, így nincs lehetőség kedvezményre – hangzott el.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Településfüggő, hogy mennyire drágul

A szemétszállítási díj értéke jelenleg szinte településenként változik, így nem lehet egységes választ adni arra a kérdésre, hogy mennyivel lesz drágább decembertől.

Incze Csongor szerint a székelyudvarhelyiek például akár jól is járhatnak. Mint ismert, a városban jelenleg is nagy a szemétdíj.

A kérdezők közül is többen azt nehezményezték, hogy nem az átállással van a baj, hanem azzal, hogy az új rendszerben indokolatlanul drága lesz a szemétszállítás alapdíja.

Nyugat-európai országokat hoztak fel példaként, ahol ez a költség alacsonyabb, miközben a bérek sokkal nagyobbak. A szakemberek nem tudtak magyarázatot adni, mondván, meg kellene vizsgálni az említett példákat, hogy válaszolni lehessen a kérdésre.

Csíkszeredában problémát okoznak a guberálók, emiatt káosz lesz a jövőben is, és mérhetetlen lesz a hulladék a rongálások miatt – vetette fel egy kérdező, amire Incze Csongor azt válaszolta, hogy a szolgáltató megoldja a problémát.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Megkésett szerződések, városi zöldhulladék

Azt sem tudják, mit írtak alá, ugyanis egy táblagépen kötötték meg velük a szerződést, saját példányt nem is kaptak belőle – panaszolta egy kérdező, de olyan is volt a fórumon, aki hetek óta várja, hogy elküldjék neki elektronikus formában.

Az illetékesek szerint a szolgáltató leterhelt a chipek sorozatszámának a szerződésekben való rögzítése miatt, ez a késés oka, de a szerződésminták megtekinthetők a megyei tanács honlapján, több önkormányzat oldalán is, de a szerződéskötési pontokon is lehet kérni szerződést megtekintésre, elvitelre is.

Az idős, házban lakó emberekhez, akik nem tudnak elmenni szerződést kötni, a szolgáltató munkatársai kimennek, és a kukát is kiviszik.

A zöldhulladék problémája a városokban okoz inkább aggodalmat, de a társulás képviselői elmondták, a lakószövetségek nem kell pluszköltséggel számoljanak ez miatt. A városi házak tulajdonosai a hulladékudvarokban adhatják majd le a zöldhulladékot ingyen, azok a háztartások ugyanis a törvény értelmében nem kaphatnak e célra 350 literes komposztáló edényt, mint a vidéki háztartások, csak a konyhai, biológiailag lebomló hulladék számára egy 25 literes vedret.

• Fotó: Székelyon Galéria

Fotó: Székelyon

Gyakori kérdés az is, hogy mi történik, ha valaki nem köt szerződést az új szolgáltatóval:

azzal a díjnak akár a többszörösét is kifizettethetik,

erre lehetőséget ad a törvény az önkormányzatok számára, a szolgáltatónak pedig többletköltség felszámolására, ha a tapasztaltak szerint valaki nem hajlandó szelektíven gyűjteni – közölték a kérdésekre a társulás képviselői.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Brassó repülőtere túl van a városhatáron: ezen buknak el az Uber- és Bolt-fuvarok
Fókuszban a Sepsi OSK és a Sportklub mérkőzése – vasárnap a képernyőn
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Székelyhon

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
Székelyhon

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Székely Sport

Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Brassó repülőtere túl van a városhatáron: ezen buknak el az Uber- és Bolt-fuvarok
Krónika

Brassó repülőtere túl van a városhatáron: ezen buknak el az Uber- és Bolt-fuvarok
Fókuszban a Sepsi OSK és a Sportklub mérkőzése – vasárnap a képernyőn
Székely Sport

Fókuszban a Sepsi OSK és a Sportklub mérkőzése – vasárnap a képernyőn
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Nőileg

Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 01., vasárnap

Két településen láttak medvét a hétvégén

A Kányád községhez tartozó Abránfalván szombaton, a Csíkpálfalva község részét képező Csíkdelnében pedig vasárnap este láttak medvét a házak között – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Két településen láttak medvét a hétvégén
Két településen láttak medvét a hétvégén
2026. november 01., vasárnap

Két településen láttak medvét a hétvégén
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók

Mindenszentek, november 1-je és halottak napja, november 2-a egymást kiegészítő ünnepek. Ilyenkor szoktunk megemlékezni elhunyt szeretteinkről, gyertyát gyújtva és virággal díszítve a sírokat.

Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók
Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók
2026. november 01., vasárnap

Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók
2026. november 01., vasárnap

Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval

Árokba borult egy több személyt szállító kisbusz egy kanyarban vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen. Az első információk szerint húsz ember érintett a balesetben, közülük ketten eszméletlen állapotban vannak.

Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval
Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval
2026. november 01., vasárnap

Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval
2026. november 01., vasárnap

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek

Egy hároméves gyermek sérült meg vasárnap Temesváron, miután egy temetőben rádőlt egy síremlék. A kiskorút kórházba szállították.

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
2026. november 01., vasárnap

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében

Novembertől új, lila színű nyugdíjszelvényeket kapnak azok a Kovászna, Hargita, Beszterce-Naszód és Ialomița megyei nyugdíjasok, akik bankszámlára vagy bankkártyára kapják a juttatást – jelentette be Florin Manole munkaügyi miniszter.

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
2026. november 01., vasárnap

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
2026. november 01., vasárnap

Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére

Az elmúlt 24 órában országszerte 487 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 116-nak gyorshajtás, 85-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére
Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére
2026. november 01., vasárnap

Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére
2026. november 01., vasárnap

Újabb gyógyszereket tehetnek fel az ártámogatott készítmények jegyzékére

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter vasárnap bejelentette, hogy az év végéig újabb gyógyszerekkel szeretnék bővíteni az ártámogatott készítmények jegyzékét, hogy minél több beteg hozzáférhessen a szükséges kezelésekhez.

Újabb gyógyszereket tehetnek fel az ártámogatott készítmények jegyzékére
Újabb gyógyszereket tehetnek fel az ártámogatott készítmények jegyzékére
2026. november 01., vasárnap

Újabb gyógyszereket tehetnek fel az ártámogatott készítmények jegyzékére
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

Sorban következtek be a földrengések vasárnapra virradóan: négyet összesítettek

Négy földrengés történt vasárnapra virradóra és vasárnap reggel Vrancea szeizmikus térségében. A legerősebb rengés a Richter-skála szerint 3,6-os magnitúdójú volt – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Sorban következtek be a földrengések vasárnapra virradóan: négyet összesítettek
Sorban következtek be a földrengések vasárnapra virradóan: négyet összesítettek
2026. november 01., vasárnap

Sorban következtek be a földrengések vasárnapra virradóan: négyet összesítettek
2026. november 01., vasárnap

Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?

Több mint ezeréves egyházi hagyomány áll mindenszentek ünnepe mögött, a temetők esti kivilágítása pedig az elhunyt szeretteinkre való emlékezés és az örök világosság jelképe. De honnan erednek ezek a szokások?

Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?
Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?
2026. november 01., vasárnap

Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?
2026. október 31., szombat

Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét

Több megyében is RO-Alert-figyelmeztetést kaptak szombat este, miután a román védelmi minisztérium radarjai légi célpontokat észleltek a Moldovai Köztársaság felől. A lehetséges drónbehatolás miatt vadászgépeket és egy harci helikoptert is riasztottak.

Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
2026. október 31., szombat

Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!