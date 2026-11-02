Szemétdíj: szinte vakon repülünk

Fotó: Székelyon
Alapvető szerepet játszik az új hulladékgyűjtési rendszer bevezetését övező lakossági felháborodásban a tájékoztatás hiánya – ez kiderült a székelyudvarhelyi tájékoztató fórumon is. Rengeteg kérdés és válasz elhangzott, az összkép mégsem teljes.
Három órán át tartott az a lakossági tájékoztató fórum, amelyen a Hargita megyében decembertől bevezetésre kerülő új hulladékgyűjtési rendszerrel kapcsolatos kérdésekre válaszoltak a szakemberek. A közbeszédben hetek óta visszhangzó kérdések itt is elhangzottak, ami arról árulkodik, hogy a lakosság azóta sem kapott kielégítő választ ezekre a kérdésekre.
Fórumot szervezett Hargita Megye Tanácsa Székelyudvarhelyen az új, integrált hulladékgazdálkodási rendszer kapcsán, ami decembertől lép érvénybe.
Az új rendszerről szóló lakossági tájékoztató füzetek a fórum idején még nyomdában voltak, eközben vannak olyanok, akik már hetekkel ezelőtt megkötötték a szerződést, de a saját példányukat azóta is várják, kérdéseikre pedig a fórumon próbáltak választ találni.
Miért lesz 120 literes minden ház kukája, függetlenül attól, hogy hányan élnek benne?
Ez az egyik, ha nem a leggyakrabban elhangzó kérdés a hosszú évek óta tervezett új rendszerrel kapcsolatban, a válasz pedig az, hogy azért, mert
A múlt szerdán este lezajlott székelyudvarhelyi fórumon Tóth Andrea, a Maros megyei hulladékgazdálkodás felügyeletével megbízott Ecolect Közösségi Társulás vezetője, Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékmenedzsmenti Egyesület vezetője, Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI S.I.M.D. Hargita) elnöke, valamint Páll Zsolt műszaki igazgató vett részt, a tájékoztatót Kozán István, a Székelyhon főszerkesztője moderálta.
Fotó: Olti Angyalka
A két szomszédos megye – ahol már évek óta működik az integrált hulladékgazdálkodás – szakemberei beszámoltak saját tapasztalataikról, a kezdeti nehézségekről. Hargita megye ugyan jó pár évvel megkésett az új rendszer bevezetésével, de jó mérési módszert választottak,
– mondta Ambrus József, noha arra nem tért ki, hogy pontosan miben.
A begyűjtött hulladék mérése kötelező a rendszer működtetői számára, a mérésre azonban többféle lehetőséget ad a törvény. Hargita megyében sikertelen közbeszerzések után végül
így került jelentkező a versenytárgyalásra.
A közbeszédben hetek óta visszhangzó felvetések a fórumon is elhangzottak, három óra elteltével sem fogytak el a kérdések
Fotó: Olti Angyalka
A szemét elszállításának díja három fontosabb elemből áll:
a rendszer fenntartásának a költsége – infrastruktúra, a hulladék begyűjtésével járó kiadások, amortizációs költségek, fizetések stb. – vagy rendszerhasználati díj,
a szelektív hulladék kezelési költsége – ugyanis szétválogatás nélkül nem kerülhet újrahasznosításra,
a fekete kukák, azaz a maradványhulladék kezelési – leörölik, rostálják, szárítják stb. – költsége.
A szelektív hulladék kezelési költsége súlyozottan kerül visszaosztásra, ugyanis az egy fős háztartásokból arányaiban kevesebb szelektív szemét kerül ki, mint a nagyobb családokból, így kevesebbet is fizetnek a kezelésért – de a súlyozásban Incze Csongor szerint minimálisak a különbségek.
Az Európai Unió megfinanszírozta ugyan az integrált hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítését, ám azt is kötelezővé teszi, hogy ezek a rendszerek kitermeljék a jövőbeni beruházásokhoz – új cellák, új lerakó megnyitásához, karbantartásokhoz stb. – szükséges forrásokat, de még a bezárásokhoz szükséges pénzalapokat is.
A fórumon a lakosság több tucatnyi kérdését Kozán István, a Székelyhon főszerkesztője tolmácsolta a meghívottaknak
Fotó: Olti Angyalka
A pályázati finanszírozásból megépített, illetve megvásárolt, és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott eszközállomány után
A vonatkozó törvény megszabja azt is – magyarázta Incze Csongor –, hogy a haszonbér értékét az amortizációs költség adja.
A szolgáltató befektetései – az is vásárolt például szemeteskocsikat, mert a megyéé nem volt elegendő – után is haszonbért kell fizetni, ez 2 lej/fő. Ennek része a kukák értéke is, ami 8 évre van felosztva, ugyanis 8 évre kötöttek szerződést a szolgáltatóval.
de erről majd később. Visszaosztva további, nagyjából 1,5 lejt tesz ki a számlák kiállításának, kiküldésének, valamint a díjbeszedés költsége fejenként.
Tóth Andrea, a Maros megyei hulladékgazdálkodás felügyeletével megbízott Ecolect Közösségi Társulás vezetője
Fotó: Olti Angyalka
A törvény előírja, így az egyéb költségek mellett a szemétdíj részét képezi már a kezdetektől az idővel megtelő első gyergyóremetei cella bezárási költsége is, továbbá a 30 éves monitoringköltség is.
Sokak számára nem világos, hogy a házak esetében miért kap minden család – az egy fős háztartás, de egy négytagú család is – egységesen 120 literes kukát. Mint kiderült,
ám Incze Csongor szerint a háztartásokat és a bennük élők számát illetően a különböző adatbázisokból származó adatok annyira eltérőek voltak, hogy ha azokra alapoznak, akár több ezer család is kuka nélkül maradhatott volna.
Azok, akik eddig is szelektíven gyűjtötték a háztartási hulladékot, komposztáltak stb., tehát maradványhulladékot alig termeltek, igazságtalannak tartják az új árat, és igazuk is van. Ám ők túl kevesen vannak,
Azaz mérések eredményei, amelyek az elhangzottak szerint azt mutatják, hogy a remetei hulladéklerakóba egy év alatt bekerülő 54 000 tonna szemétnek csak az 5 százaléka szelektíven gyűjtött hulladék, a maradványszemétnek pedig a fele biológiailag lebomló hulladék.
Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI S.I.M.D. Hargita) elnöke
Fotó: Olti Angyalka
Ez a kérdések végeláthatatlan sorát egy újabbal bővíti:
Az ideális értéket nyilván így sem lehetett volna elérni, már csak azért sem, mert jelenleg nincs is lehetősége a lakosságnak a biológiailag lebomló hulladék külön történő leadására.
Most viszont már lesz, azt akár egyénileg is mérni tudják, így az elkövetkező egyéves „tesztidőszak” végén,
– hangzott el a fórumon, noha arra nem tértek ki, hogy annak a kezelési költsége is alacsonyabb lesz-e, de a logika ezt diktálná. Az viszont biztos, hogy a szelektív gyűjtésnek pénzben mérhető haszna lesz.
Páll Zsolt műszaki igazgató
Fotó: Olti Angyalka
Minél több a maradványhulladék, annál nagyobb a hulladékgazdálkodás költsége. Nagyon fontos – foglalta össze a lényeget Tóth Andrea –, hogy mi kerül a lerakóba, ugyanis az után kell lerakási díjat fizetni, és a törvény értelmében minden egyes tonna után egy 160 lejes körgazdasági illetéket is, ami egyfajta büntetés. Ez nyilván mind beépül a lakossági árba.
Ennek a hulladéktípusnak a mennyisége azonban jelentősen csökkenthető. A Tóth Andrea által ismertetett statisztikai adatok alapján
Ha kikerül az összmennyiségből a papír, ami 6–7 százalékot tesz ki, és a műanyag, ami nagyjából 20–25 százalék, akkor nagyon kis mennyiség marad, amit a lerakóba kell vinni, ami egészen más költséggel jár, mintha a teljes mennyiség a lerakóban kötne ki.
Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékmenedzsmenti Egyesület vezetője
Fotó: Olti Angyalka
Marosvásárhelyen már kezdett eredményt hozni a szelektív gyűjtés, az idei díj már kisebb volt, mint a tavalyi – hozott egy pozitív példát, de azt is elmondta, hogy e tekintetben nagyon különbözőek az eredmények, a tömbházak esetében rosszak, a lakóházak esetében viszont jók, az egyéni felelősség érvényesülése miatt. A tapasztalataik alapján ugyanakkor arról is beszámolt, hogy
Ambrus József a biológiailag lebomló hulladék fontosságára hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a külön begyűjtött lebomló hulladék komposztálása ugyanolyan újrahasznosításnak számít, mint például a műanyag újrahasznosítása, sőt, 2027-től a „home composting” is, és e nélkül nem lehet a célkitűzéseket elérni.
Ami pedig Hargita megyét illeti, Incze Csongor szerint az egyéves adatgyűjtési időszak letelte után
De arról is beszélt, hogy a szelektív hulladékból a betétdíjas rendszer (RetuRO) kivette a legértékesebb típust, azaz a PET-palackot.
Fotó: Olti Angyalka
A szomszédos megyék hulladékgazdálkodási szakembereinek a tapasztalatai szerint igen. Ambrus József sokéves tapasztalata szerint,
Arra viszont nem lesz lehetőség, hogy ezt a 120 literes mennyiséget részletekben adják le – noha az autók városon havonta négyszer, vidéken kétszer járnak –, hogy ne álljon hetekig az udvarukban a szemét, ugyanis a rendszer nem tud különbséget tenni a csak részben vagy teljesen megtelt kukák között – derült ki egy lakossági kérdésre.
A háztartásokból kikerülő pelenkák kérdése is terítékre került, hiszen azok jelentősen növelhetik a hulladék mennyiségét – különösen a felnőttpelenkák –, ám a hulladékgazdálkodási törvény nem szociális alapokra épül, így nincs lehetőség kedvezményre – hangzott el.
Fotó: Olti Angyalka
A szemétszállítási díj értéke jelenleg szinte településenként változik, így nem lehet egységes választ adni arra a kérdésre, hogy mennyivel lesz drágább decembertől.
Incze Csongor szerint a székelyudvarhelyiek például akár jól is járhatnak. Mint ismert, a városban jelenleg is nagy a szemétdíj.
Nyugat-európai országokat hoztak fel példaként, ahol ez a költség alacsonyabb, miközben a bérek sokkal nagyobbak. A szakemberek nem tudtak magyarázatot adni, mondván, meg kellene vizsgálni az említett példákat, hogy válaszolni lehessen a kérdésre.
Csíkszeredában problémát okoznak a guberálók, emiatt káosz lesz a jövőben is, és mérhetetlen lesz a hulladék a rongálások miatt – vetette fel egy kérdező, amire Incze Csongor azt válaszolta, hogy a szolgáltató megoldja a problémát.
Fotó: Olti Angyalka
Azt sem tudják, mit írtak alá, ugyanis egy táblagépen kötötték meg velük a szerződést, saját példányt nem is kaptak belőle – panaszolta egy kérdező, de olyan is volt a fórumon, aki hetek óta várja, hogy elküldjék neki elektronikus formában.
Az illetékesek szerint a szolgáltató leterhelt a chipek sorozatszámának a szerződésekben való rögzítése miatt, ez a késés oka, de a szerződésminták megtekinthetők a megyei tanács honlapján, több önkormányzat oldalán is, de a szerződéskötési pontokon is lehet kérni szerződést megtekintésre, elvitelre is.
A zöldhulladék problémája a városokban okoz inkább aggodalmat, de a társulás képviselői elmondták, a lakószövetségek nem kell pluszköltséggel számoljanak ez miatt. A városi házak tulajdonosai a hulladékudvarokban adhatják majd le a zöldhulladékot ingyen, azok a háztartások ugyanis a törvény értelmében nem kaphatnak e célra 350 literes komposztáló edényt, mint a vidéki háztartások, csak a konyhai, biológiailag lebomló hulladék számára egy 25 literes vedret.
Fotó: Székelyon
Gyakori kérdés az is, hogy mi történik, ha valaki nem köt szerződést az új szolgáltatóval:
erre lehetőséget ad a törvény az önkormányzatok számára, a szolgáltatónak pedig többletköltség felszámolására, ha a tapasztaltak szerint valaki nem hajlandó szelektíven gyűjteni – közölték a kérdésekre a társulás képviselői.
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