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Négy földrengés történt vasárnapra virradóra és vasárnap reggel Vrancea szeizmikus térségében. A legerősebb rengés a Richter-skála szerint 3,6-os magnitúdójú volt – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
2026. november 01., 10:212026. november 01., 10:21
2026. november 01., 10:252026. november 01., 10:25
Az intézet adatai szerint az első, 3-as erősségű földmozgás éjfél után 46 perccel következett be Vrancea megyében, 69,9 kilométeres mélységben. Epicentruma Focșani-tól 35 kilométerre, Sepsiszentgyörgytől 74 kilométerre, Brassótól pedig 89 kilométerre volt.
Ezt 1 óra 35 perckor egy 3,6-os magnitúdójú rengés követte 124,4 kilométeres mélységben. Epicentruma 37 kilométerre volt Focșani-tól, 73 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 85 kilométerre Brassótól.
Vasárnap hajnalban és reggel további két, 2,1-es, illetve 2,5-ös erősségű földrengés történt Vrancea és Buzău megyében – írja az Agerpres hírügynökség az országos földfizikai intézet adataira hivatkozva.
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