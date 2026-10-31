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Megérkezett a tél a hegyekbe: turistautakat és magashegyi utat is lezártak

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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A havazás és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt lezárták valamennyi magashegyi turistautat Prahova megyében, emellett a Transzalpina Rânca és Obârșia Lotrului közötti szakaszát is lezárták a forgalom előtt szombat délutántól.

Székelyhon

2026. október 31., 16:342026. október 31., 16:34

A Prahova megyei hegyimentő-szolgálat (Salvamont) szombati tájékoztatása szerint a hegyvidéki területeken már jelentős hóréteg rakódott le, és a következő napokban további havazásra lehet számítani.

Az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladhatja az 50 centimétert.

A havazás mellett az erős szél és a köd is veszélyessé teszi a magashegyi túrázást, ezért a hegyimentők arra kérik a turistákat, hogy

ne induljanak el a lezárt útvonalakon, és lehetőség szerint kerüljék a magashegyi túrákat.

Azt is javasolják, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az időjárási és útviszonyokról. A téli idényben lezárt turistautak listája a Prahova megyei hegyimentő-szolgálat honlapján érhető el.

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Eközben a Transalpina magashegyi út Rânca és Obârșia Lotrului közötti szakaszát szombaton 14 órától szintén lezárták valamennyi jármű előtt a havazás miatt. A craiovai regionális útügyi igazgatóság közlése szerint a lezárás előtt egy hóeltakarító jármű még végighalad az érintett útszakaszon, hogy ellenőrizze, nem maradtak-e ott járművek.

Az útlezárást követően ezen a szakaszon megszűnik az útellenőrzés, és tilos lesz a behajtás.

Az útügyi hatóság arra figyelmezteti az autósokat, hogy tartsák be a korlátozást, és ne próbáljanak felhajtani a lezárt útra.

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