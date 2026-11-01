Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók

Mindenszentek, november 1-je és halottak napja, november 2-a egymást kiegészítő ünnepek. Ilyenkor szoktunk megemlékezni elhunyt szeretteinkről, gyertyát gyújtva és virággal díszítve a sírokat.

Székelyhon

2026. november 01., 21:282026. november 01., 21:28

2026. november 01., 22:142026. november 01., 22:14

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Mindenszentek, november 1-je és halottak napja, november 2-a egymást kiegészítő ünnepek. Ilyenkor szoktunk megemlékezni elhunyt szeretteinkről, gyertyát gyújtva és virággal díszítve a sírokat.

Székelyhon

2026. november 01., 21:282026. november 01., 21:28

2026. november 01., 22:142026. november 01., 22:14

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Noha idén hétvégére, vasárnapra esett november 1-je, így az emberek többsége szabadabban, munkaterhek elodázása vagy átütemezése nélkül látogathatott ki a temetőkbe, de így is jellemző volt, hogy sokan már az előző napokban világítottak. Szombaton délután többnyire esőben, sárban, vasárnap pedig már jobb időben, csapadék nélkül, de továbbra is sárban, illetve a magasabb helyeken szélben.

Fotóriportereink csík-, maros- és udvarhelyszéki sírkertekbe látogatva igyekeztek megmutatni, hogyan emlékezik meg Székelyföld a halottairól november 1-jén.

Hirdetés
• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Brassó repülőtere túl van a városhatáron: ezen buknak el az Uber- és Bolt-fuvarok
Fókuszban a Sepsi OSK és a Sportklub mérkőzése – vasárnap a képernyőn
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Székelyhon

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
Székelyhon

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Székely Sport

Ovidiu Burcă: nem vagyunk különösen kedvelt csapat Romániában
Brassó repülőtere túl van a városhatáron: ezen buknak el az Uber- és Bolt-fuvarok
Krónika

Brassó repülőtere túl van a városhatáron: ezen buknak el az Uber- és Bolt-fuvarok
Fókuszban a Sepsi OSK és a Sportklub mérkőzése – vasárnap a képernyőn
Székely Sport

Fókuszban a Sepsi OSK és a Sportklub mérkőzése – vasárnap a képernyőn
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Nőileg

Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 01., vasárnap

Két településen láttak medvét a hétvégén

A Kányád községhez tartozó Abránfalván szombaton, a Csíkpálfalva község részét képező Csíkdelnében pedig vasárnap este láttak medvét a házak között – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Két településen láttak medvét a hétvégén
Két településen láttak medvét a hétvégén
2026. november 01., vasárnap

Két településen láttak medvét a hétvégén
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval

Árokba borult egy több személyt szállító kisbusz egy kanyarban vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen. Az első információk szerint húsz ember érintett a balesetben, közülük ketten eszméletlen állapotban vannak.

Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval
Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval
2026. november 01., vasárnap

Vörös beavatkozási terv vasárnap este egy kisbusz baleseténél – videóval
2026. november 01., vasárnap

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek

Egy hároméves gyermek sérült meg vasárnap Temesváron, miután egy temetőben rádőlt egy síremlék. A kiskorút kórházba szállították.

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
2026. november 01., vasárnap

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
2026. november 01., vasárnap

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében

Novembertől új, lila színű nyugdíjszelvényeket kapnak azok a Kovászna, Hargita, Beszterce-Naszód és Ialomița megyei nyugdíjasok, akik bankszámlára vagy bankkártyára kapják a juttatást – jelentette be Florin Manole munkaügyi miniszter.

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
2026. november 01., vasárnap

Új nyugdíjszelvények lesznek novembertől Hargita és Kovászna megyében
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére

Az elmúlt 24 órában országszerte 487 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 116-nak gyorshajtás, 85-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére
Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére
2026. november 01., vasárnap

Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére
2026. november 01., vasárnap

Újabb gyógyszereket tehetnek fel az ártámogatott készítmények jegyzékére

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter vasárnap bejelentette, hogy az év végéig újabb gyógyszerekkel szeretnék bővíteni az ártámogatott készítmények jegyzékét, hogy minél több beteg hozzáférhessen a szükséges kezelésekhez.

Újabb gyógyszereket tehetnek fel az ártámogatott készítmények jegyzékére
Újabb gyógyszereket tehetnek fel az ártámogatott készítmények jegyzékére
2026. november 01., vasárnap

Újabb gyógyszereket tehetnek fel az ártámogatott készítmények jegyzékére
2026. november 01., vasárnap

Sorban következtek be a földrengések vasárnapra virradóan: négyet összesítettek

Négy földrengés történt vasárnapra virradóra és vasárnap reggel Vrancea szeizmikus térségében. A legerősebb rengés a Richter-skála szerint 3,6-os magnitúdójú volt – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Sorban következtek be a földrengések vasárnapra virradóan: négyet összesítettek
Sorban következtek be a földrengések vasárnapra virradóan: négyet összesítettek
2026. november 01., vasárnap

Sorban következtek be a földrengések vasárnapra virradóan: négyet összesítettek
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?

Több mint ezeréves egyházi hagyomány áll mindenszentek ünnepe mögött, a temetők esti kivilágítása pedig az elhunyt szeretteinkre való emlékezés és az örök világosság jelképe. De honnan erednek ezek a szokások?

Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?
Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?
2026. november 01., vasárnap

Miért borulnak fényárba a temetők mindenszentek estéjén?
2026. október 31., szombat

Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét

Több megyében is RO-Alert-figyelmeztetést kaptak szombat este, miután a román védelmi minisztérium radarjai légi célpontokat észleltek a Moldovai Köztársaság felől. A lehetséges drónbehatolás miatt vadászgépeket és egy harci helikoptert is riasztottak.

Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
2026. október 31., szombat

Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
2026. október 31., szombat

Megérkezett a tél a hegyekbe: turistautakat és magashegyi utat is lezártak

A havazás és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt lezárták valamennyi magashegyi turistautat Prahova megyében, emellett a Transzalpina Rânca és Obârșia Lotrului közötti szakaszát is lezárták a forgalom előtt szombat délutántól.

Megérkezett a tél a hegyekbe: turistautakat és magashegyi utat is lezártak
Megérkezett a tél a hegyekbe: turistautakat és magashegyi utat is lezártak
2026. október 31., szombat

Megérkezett a tél a hegyekbe: turistautakat és magashegyi utat is lezártak
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!