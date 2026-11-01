Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók

Noha idén hétvégére, vasárnapra esett november 1-je, így az emberek többsége szabadabban, munkaterhek elodázása vagy átütemezése nélkül látogathatott ki a temetőkbe, de így is jellemző volt, hogy sokan már az előző napokban világítottak. Szombaton délután többnyire esőben, sárban, vasárnap pedig már jobb időben, csapadék nélkül, de továbbra is sárban, illetve a magasabb helyeken szélben.