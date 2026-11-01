Összeérnek az élet és az elmúlás fényei – fotók

Mindenszentek, november 1-je és halottak napja, november 2-a egymást kiegészítő ünnepek. Ilyenkor szoktunk megemlékezni elhunyt szeretteinkről, gyertyát gyújtva és virággal díszítve a sírokat.
2026. november 01., 21:282026. november 01., 21:28
2026. november 01., 22:142026. november 01., 22:14
Fotó: Haáz Vince
Mindenszentek, november 1-je és halottak napja, november 2-a egymást kiegészítő ünnepek. Ilyenkor szoktunk megemlékezni elhunyt szeretteinkről, gyertyát gyújtva és virággal díszítve a sírokat.
2026. november 01., 21:282026. november 01., 21:28
2026. november 01., 22:142026. november 01., 22:14
Noha idén hétvégére, vasárnapra esett november 1-je, így az emberek többsége szabadabban, munkaterhek elodázása vagy átütemezése nélkül látogathatott ki a temetőkbe, de így is jellemző volt, hogy sokan már az előző napokban világítottak. Szombaton délután többnyire esőben, sárban, vasárnap pedig már jobb időben, csapadék nélkül, de továbbra is sárban, illetve a magasabb helyeken szélben.
Fotóriportereink csík-, maros- és udvarhelyszéki sírkertekbe látogatva igyekeztek megmutatni, hogyan emlékezik meg Székelyföld a halottairól november 1-jén.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: Pinti Attila
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
A Kányád községhez tartozó Abránfalván szombaton, a Csíkpálfalva község részét képező Csíkdelnében pedig vasárnap este láttak medvét a házak között – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Árokba borult egy több személyt szállító kisbusz egy kanyarban vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen. Az első információk szerint húsz ember érintett a balesetben, közülük ketten eszméletlen állapotban vannak.
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Az elmúlt 24 órában országszerte 487 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 116-nak gyorshajtás, 85-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.
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Több mint ezeréves egyházi hagyomány áll mindenszentek ünnepe mögött, a temetők esti kivilágítása pedig az elhunyt szeretteinkre való emlékezés és az örök világosság jelképe. De honnan erednek ezek a szokások?
Több megyében is RO-Alert-figyelmeztetést kaptak szombat este, miután a román védelmi minisztérium radarjai légi célpontokat észleltek a Moldovai Köztársaság felől. A lehetséges drónbehatolás miatt vadászgépeket és egy harci helikoptert is riasztottak.
A havazás és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt lezárták valamennyi magashegyi turistautat Prahova megyében, emellett a Transzalpina Rânca és Obârșia Lotrului közötti szakaszát is lezárták a forgalom előtt szombat délutántól.
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