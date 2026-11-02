Kilencen sérültek meg a vasárnap esti buszbalesetben

Fotó: Iași megyei katasztrófavédelem
Kilencen sérültek meg vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen történt közúti balesetben, amelyben egy kisbusz felborult egy kanyarban. Az egyik sérült – egy 27 éves nő – eszméletlen állapotban volt, őt a helyszínen intubálták – közölte az egészségügyi minisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint a többi nyolc sérült eszméleténél volt, amikor kórházba szállították őket.
Mindannyian moldovai állampolgárok, őket a katasztrófavédelem kisbuszával a határátkelőhelyre szállították. A balesetet szenvedett jármű sofőrje szintén elutasította a kórházi ellátást – számolt be az Agerpres.
A baleset miatt a hatóságok életbe léptették a tömegbaleseti protokollt, és három iași-i kórházban is aktiválták a tömeges sérültellátási tervet.
Árokba borult egy több személyt szállító kisbusz egy kanyarban vasárnap este a Iași megyei Țigănași településen. Az első információk szerint húsz ember érintett a balesetben, közülük ketten eszméletlen állapotban vannak.
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