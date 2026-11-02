Pénzt fog veszíteni Románia a PNRR-programban a volt miniszter hibája miatt – állítja az új miniszter

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Fotó: Borbély Fanni
Románia pénzt fog veszíteni az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében, mivel Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős volt miniszter elhunytakat az intézményesített szociális rendszerből kikerült személyekként állított be.
Többek között ezt állította hétfőn Florin Manole munkaügyi miniszter.
A Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben ennek okán Manole cinizmussal és hozzá nem értéssel vádolta az európai beruházások és a munkaügy volt ügyvivő miniszterét.
Pîslarut augusztusban több alkalommal is írásban figyelmeztették a munkaügyi minisztérium munkatársai.
Akkor közölték vele, hogy az adatok ellenőrzésre és kiegészítésre szorulnak, valamint be kell nyújtani a PNRR-célkitűzés megfelelő teljesítéséhez szükséges igazoló dokumentumokat” – mondta Manole az Agerpres beszámolója szerint.
Ennek ellenére a hibás (többek között elhunyt személyeket élőkként feltüntető) adatokat
– hangsúlyozta a miniszter.
A munkaügyi miniszter szerint 2026. július elején meghatározták az intézményesített szociális ellátás megszüntetésének keretfeltételeit, és minden illetékes hatóságot tájékoztattak, hogy
Manole magyarázata szerint a protokol alapján az ANPDPD szeptember elején jelentette, hogy teljesült a PNRR ide vágó mérföldkövében szereplő célkitűzés, és 3976 személy került ki az intézményesített szociális rendszerből.
Az Európai Bizottság azonban megállapította, hogy ezen személyek között több elhunyt is volt, illetve olyanok, akiket más intézményekbe helyeztek át, és sürgős adatfelülvizsgálatot kért.
– hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve: nem fogják takargatni ezt a hibát.
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