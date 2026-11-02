Pénzt fog veszíteni Románia a PNRR-programban a volt miniszter hibája miatt – állítja az új miniszter

Románia pénzt fog veszíteni az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében, mivel Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős volt miniszter elhunytakat az intézményesített szociális rendszerből kikerült személyekként állított be.

Székelyhon 2026. november 02., 19:572026. november 02., 19:57

Többek között ezt állította hétfőn Florin Manole munkaügyi miniszter. A Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben ennek okán Manole cinizmussal és hozzá nem értéssel vádolta az európai beruházások és a munkaügy volt ügyvivő miniszterét.

Meghamisították az adatokat, hamis jelentéseket készítettek. Emiatt elkerülhetetlen a PNRR-ből származó források korrekciója. Románia pénzt fog veszíteni, mert a júliusban és augusztusban végzett ellenőrzés és a jelentés hibás volt.

Pîslarut augusztusban több alkalommal is írásban figyelmeztették a munkaügyi minisztérium munkatársai. Hirdetés Akkor közölték vele, hogy az adatok ellenőrzésre és kiegészítésre szorulnak, valamint be kell nyújtani a PNRR-célkitűzés megfelelő teljesítéséhez szükséges igazoló dokumentumokat” – mondta Manole az Agerpres beszámolója szerint. Ennek ellenére a hibás (többek között elhunyt személyeket élőkként feltüntető) adatokat

ellenőrzés és kiegészítés nélkül, az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság (ANPDPD) elnökének aláírásával továbbítottak az Európai Bizottságnak, beleértve elhunyt személyeket is

– hangsúlyozta a miniszter. A munkaügyi miniszter szerint 2026. július elején meghatározták az intézményesített szociális ellátás megszüntetésének keretfeltételeit, és minden illetékes hatóságot tájékoztattak, hogy

az elhalálozások, az egyéb központokba történő áthelyezések és a nem megfelelő lakhatást biztosító intézményekbe való elhelyezések nem vehetők figyelembe.

Manole magyarázata szerint a protokol alapján az ANPDPD szeptember elején jelentette, hogy teljesült a PNRR ide vágó mérföldkövében szereplő célkitűzés, és 3976 személy került ki az intézményesített szociális rendszerből. Az Európai Bizottság azonban megállapította, hogy ezen személyek között több elhunyt is volt, illetve olyanok, akiket más intézményekbe helyeztek át, és sürgős adatfelülvizsgálatot kért.

A minisztérium ellenőrzései nyomán 478 személyt kellett törölni a listáról, tehát a valóságban csak 3498 személy került ki az intézményesített rendszerből