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Bombafenyegetés miatt Gripen biztosította egy repülőgép leszállását Budapesten

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

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Bombafenyegetés miatt a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe biztosította egy utasszállító repülőgép leszállását Budapesten – közölte Magyarország honvédelmi minisztere hétfőn a Facebook-oldalán.

Székelyhon

2026. november 02., 16:312026. november 02., 16:31

2026. november 02., 16:312026. november 02., 16:31

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, bombafenyegetést kapott a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely emiatt megszakította eredeti útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget – derül ki az MTI szemléjéből.

A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el: a Magyar Honvédség Gripenje perceken belül a levegőbe emelkedett és biztosította az utasszállító repülőgép leszállását Budapesten – tájékoztatott a miniszter.

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A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át – tette hozzá Ruszin-Szendi Romulusz.

Külföld Magyarország
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