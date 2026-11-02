Két nap alatt kilenc ittas sofőr bukott le Hargita megyében

Összesen 750 alkohol- és drogtesztet végeztek el az elmúlt hétvégén a közutakon ellenőrző hatóságok, kilenc esetben pedig ittas sofőrökkel szembesültek – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

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A közleményből kiderül, hogy az elfogyasztott alkohol mértéke miatt három esetben büntetőeljárást is indítottak a rendőrök az ittas sofőrök ellen.

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Példaként említenek egy 45 éves Bákó megyei férfit, akit szombaton este állítottak meg a 124-es megyei út Csíkszentmihály községen áthaladó szakaszán. Nála0,70 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda, ráadásul bebizonyosodott, hogy vezetői engedély nélkül közlekedett a járművel.