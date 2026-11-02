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Fiatal rendőr lőtte fejbe magát szolgálati fegyverével, november 1-jén találtak rá saját autójában

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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Szolgálati fegyverével, saját autójában lőtte fejbe magát egy 25 éves rendőr Dolj megyében. A fiatalembert súlyos állapotban szállították kórházba.

Székelyhon

2026. november 02., 12:012026. november 02., 12:01

2026. november 02., 12:152026. november 02., 12:15

November 1-jén értesítette a hatóságokat és a mentőket egy rendőr a 112-n, hogy egy 25 éves fiatalember, egy Dolj megyei vidéki rendőrőrs munkatársa, saját személygépkocsijában, szolgálati fegyverével fejbe lőtte magát – közölte hétfőn a Dolj megyei rendőrség. Tájékoztatásuk szerint

a rendőrt a mentőszolgálat egyik egysége vette át, majd súlyos állapotban kórházba szállította orvosi ellátásra.

A helyszínre egy nyomozócsoport is kiment, köztük a bűnügyi, a kriminalisztikai és a belső ellenőrzési irodák képviselőivel, hogy pontosan megállapíthassák az eset körülményeit.

A Dolj Megyei Rendőr-főkapitányság vezetősége emellett elrendelte, hogy a belső ellenőrzési iroda is folytasson vizsgálatot az ügyben – írja a News.ro. A román hírportál ugyanakkor arról is beszámol, hogy a rendőr 2022-ben végzett a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrképzőben, legutóbbi pszichológiai vizsgálatát pedig 2025. június 25-én végezték el.

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