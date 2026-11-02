Sorin Grindeanu a hétvégi luxuskeresztelő után: jövő évben kötelezően emelni kell a nyugdíjakat

Lehet, hogy többet fognak kapni a nyugdíjasok, de többet is fog érni?
Fotó: Haáz Vince
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke hétfőn kijelentette, hogy a törvény értelmében kötelező lesz jövő évben emelni a nyugdíjakat.
„Elengedhetetlen, hogy jövőre nőjenek a nyugdíjak. Ennek meg kell történnie” – nyilatkozta Grindeanu a párt vezetőtestületének ülése után. A PSD-elnök szerint
– írja az Agerpres hírügynökség.
Hozzátette, hogy Romániának szüksége van egy egységes bértörvényre is, amely segít felszámolni a közalkalmazotti bérrendszer méltánytalanságait. A törvénytervezetről azonban kötelező módon egyeztetni kell a szociális partnerekkel, a munkáltatókkal és a szakszervezetekkel egyaránt.
Az újságírók azon kérdésére, hogy az ország megengedheti-e magának a szakszervezetek által követelt minimálbér-emelést, Grindeanu azt válaszolta, hogy erről a költségvetés kidolgozásakor fognak egyeztetni. A döntés azonban függ attól a pénzügyi jelentéstől, amelyből kiderül az október végi deficit mértéke – tette hozzá.
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Mint megírtuk, Sorin Grindeanunak szintén hétfőn kellett magyarázkodnia a hétvégi nagyszabású keresztelő után, amely visszatetszést keltett „az elmúlt év megszorító intézkedései által súlyosan érintett” emberek körében.
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