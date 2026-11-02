Fotó: Bereczky Sándor
November 3-án, kedden 11 órától rendkívüli ülést tart a Maros Megyei Tanács. Az online tanácskozás napirendjén egy új megyei tanácsos eskütétele, a szakbizottságok összetételének módosítása, valamint a Maros Ipari Parkba tervezett adatközpont projektjével kapcsolatos határozat módosítása szerepel. Az ülést élőben közvetítik a megyei tanács Facebook-oldalán.
A Maros Megyei Tanács elnöke, az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata 685 cikkely előírásainak, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (2) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betűvel, (5) bekezdés a), a^1) és a^2) betű és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján, elrendeli:
1. cikkely
(1) Összehívja, a Maros Megyei Tanácsnak a plénumát, nyilvános soros ülésre, 2026. november 3-ra, 11:00 órától, amely videokonferencia rendszerben, online fog lezajlani.
(2) A rendkívüli ülésnek, a napirendjének a javasolt tervezete, a jelen rendeletnek a szerves részét képező mellékletben van előírva.
2. cikkely
(1) A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét, a gyűlésnek az élőbe való közvetítésével biztosítják, az intézménynek a facebook oldalán.
(2) Az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata, IV. Fejezet A Maros Megyei Tanács működési szabályzata 61. szakasz Speciális szabályok előírásai, alkalmazhatóvá válnak.
3. cikkely
A jelen rendeletet köztudomásra hozzák a helyi sajtóban és a hatóságnak az internetes oldalán és megküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.
A Maros Megyei Tanács Elnökének a 277/30.10.2026. sz. rendeletének a melléklete
1. Drăghici Mihai-Valentin úr eskületétele, aki póttag, a 2024. június 9-i helyi közigazgatási hatóságok megválasztási szavazásán, a jelöltek listáján, akinek a mandátumát érvényesítette a Maros Megyei Törvényszék
2. Határozattervezet, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak a megszervezésére vonatkozó 2024. november 12-ei 187. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet, „Egy infrastruktúrának a kiépítése, a fejlett technológiának a feldolgozásáért – Adat Központ a Maros Ipari Park keretében – Vidrátszeg-Nyárádtő Platform” projektnek az európai alapokból történő kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról szóló, 2026. július 14-i 86. sz. határozat módosításáról
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
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