November 3-án, kedden 11 órától rendkívüli ülést tart a Maros Megyei Tanács. Az online tanácskozás napirendjén egy új megyei tanácsos eskütétele, a szakbizottságok összetételének módosítása, valamint a Maros Ipari Parkba tervezett adatközpont projektjével kapcsolatos határozat módosítása szerepel. Az ülést élőben közvetítik a megyei tanács Facebook-oldalán.

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A Maros Megyei Tanács elnöke, az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata 685 cikkely előírásainak, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (2) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betűvel, (5) bekezdés a), a^1) és a^2) betű és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján, elrendeli:

1. cikkely

(1) Összehívja, a Maros Megyei Tanácsnak a plénumát, nyilvános soros ülésre, 2026. november 3-ra, 11:00 órától, amely videokonferencia rendszerben, online fog lezajlani.

(2) A rendkívüli ülésnek, a napirendjének a javasolt tervezete, a jelen rendeletnek a szerves részét képező mellékletben van előírva.

2. cikkely

(1) A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét, a gyűlésnek az élőbe való közvetítésével biztosítják, az intézménynek a facebook oldalán.

(2) Az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata, IV. Fejezet A Maros Megyei Tanács működési szabályzata 61. szakasz Speciális szabályok előírásai, alkalmazhatóvá válnak.

3. cikkely

A jelen rendeletet köztudomásra hozzák a helyi sajtóban és a hatóságnak az internetes oldalán és megküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.

A Maros Megyei Tanács Elnökének a 277/30.10.2026. sz. rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanácsnak, a 2026. november 3-i rendkívüli ülésének napirendtervezete

1. Drăghici Mihai-Valentin úr eskületétele, aki póttag, a 2024. június 9-i helyi közigazgatási hatóságok megválasztási szavazásán, a jelöltek listáján, akinek a mandátumát érvényesítette a Maros Megyei Törvényszék

2. Határozattervezet, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak a megszervezésére vonatkozó 2024. november 12-ei 187. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet, „Egy infrastruktúrának a kiépítése, a fejlett technológiának a feldolgozásáért – Adat Központ a Maros Ipari Park keretében – Vidrátszeg-Nyárádtő Platform” projektnek az európai alapokból történő kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról szóló, 2026. július 14-i 86. sz. határozat módosításáról

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

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