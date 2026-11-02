Házi őrizetbe került a rendőrök elől menekülő, kiskorú sofőr

Házi őrizetbe került egy 17 éves fiatal, aki jogosítvány nélkül, ittasan vezetett. Nem ő volt az egyetlen ittas sofőr, akit a Kovászna megyei rendőrök elkaptak.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Egy Kovászna megyei sofőr figyelmen kívül hagyta a rendőrök megállásra felszólító jelzését, és a 13E jelzésű országúton továbbhajtott Sepsiszentgyörgyön péntek este. Végül Rétyen állították meg az autóvezetőt:

a sofőr egy 17 éves, jogosítvánnyal nem rendelkező fiatal volt.

Az alkoholszonda 0,55 mg/liter légalkoholszintet, a vérvizsgálat 1,13 g/liter véralkoholszintet mutatott ki. A fiatalt 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság 30 napos házi őrizetet rendelt el.

Hirdetés

Szombaton Árkoson egy 47 éves sofőrnél 0,64 mg/l légalkoholszintet mértek a közlekedésrendészek, őt is vérvételre kísérték. Ugyanezen a napon Sepsiszentgyörgyön egy 37 éves autóvezetőt is ellenőriztek, akinek a szervezetében