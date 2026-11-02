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Házi őrizetbe került a rendőrök elől menekülő, kiskorú sofőr

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Házi őrizetbe került egy 17 éves fiatal, aki jogosítvány nélkül, ittasan vezetett. Nem ő volt az egyetlen ittas sofőr, akit a Kovászna megyei rendőrök elkaptak.

Székelyhon

2026. november 02., 16:202026. november 02., 16:20

Egy Kovászna megyei sofőr figyelmen kívül hagyta a rendőrök megállásra felszólító jelzését, és a 13E jelzésű országúton továbbhajtott Sepsiszentgyörgyön péntek este. Végül Rétyen állították meg az autóvezetőt:

a sofőr egy 17 éves, jogosítvánnyal nem rendelkező fiatal volt.

Az alkoholszonda 0,55 mg/liter légalkoholszintet, a vérvizsgálat 1,13 g/liter véralkoholszintet mutatott ki. A fiatalt 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság 30 napos házi őrizetet rendelt el.

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Szombaton Árkoson egy 47 éves sofőrnél 0,64 mg/l légalkoholszintet mértek a közlekedésrendészek, őt is vérvételre kísérték. Ugyanezen a napon Sepsiszentgyörgyön egy 37 éves autóvezetőt is ellenőriztek, akinek a szervezetében

laborvizsgálat igazolta tiltott szerek jelenlétét.

Mindkét ügyben büntetőeljárás indult.

Vasárnap délután biciklis baleset történt Zabolán, amikor egy 26 éves kerékpáros feltehetően elvesztette egyensúlyát és elesett. Az alkoholszonda 0,99 mg/l légalkoholszintet mutatott – összegzi a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Háromszék Rendőrség
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