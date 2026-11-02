Házi őrizetbe került a rendőrök elől menekülő, kiskorú sofőr

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Fotó: Tuchiluș Alex
Házi őrizetbe került egy 17 éves fiatal, aki jogosítvány nélkül, ittasan vezetett. Nem ő volt az egyetlen ittas sofőr, akit a Kovászna megyei rendőrök elkaptak.
Egy Kovászna megyei sofőr figyelmen kívül hagyta a rendőrök megállásra felszólító jelzését, és a 13E jelzésű országúton továbbhajtott Sepsiszentgyörgyön péntek este. Végül Rétyen állították meg az autóvezetőt:
Az alkoholszonda 0,55 mg/liter légalkoholszintet, a vérvizsgálat 1,13 g/liter véralkoholszintet mutatott ki. A fiatalt 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság 30 napos házi őrizetet rendelt el.
Szombaton Árkoson egy 47 éves sofőrnél 0,64 mg/l légalkoholszintet mértek a közlekedésrendészek, őt is vérvételre kísérték. Ugyanezen a napon Sepsiszentgyörgyön egy 37 éves autóvezetőt is ellenőriztek, akinek a szervezetében
Mindkét ügyben büntetőeljárás indult.
Vasárnap délután biciklis baleset történt Zabolán, amikor egy 26 éves kerékpáros feltehetően elvesztette egyensúlyát és elesett. Az alkoholszonda 0,99 mg/l légalkoholszintet mutatott – összegzi a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Nagy volumenű beavatkozásokra készül az Acuaqov közösségi társuláson keresztül a Hydrokov Rt., amihez Kovászna megye huszonöt községében és a megyeszékhelyen is harminc évre koncesszióba kapja a területeket az önkormányzatoktól.
Háromszékre látogatott dr. Manoj Kumar Mohapatra, India rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban. A vendég a megyeházán találkozott helyi önkormányzati vezetőkkel.
Forgalomváltozás lesz a sepsiszentgyörgyi temetők környékén mindenszentek és halottak napja idején.
Egy 16 éves, málnásfürdői lány megtalálásához kéri a lakosság segítségét a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Háromszéken idén tágabb körben kapnak lehetőséget a fiatalok közösségszervező munkára: már nemcsak Sepsiszentgyörgyön hirdették meg a Com'on Sepsi programot, hanem a Sepsi Metropoliszövezet négy községében is.
Kallós Zoltánra, Deák Gyulára és Jánosi Józsefre emlékeznek a 36. Népzene- és Néptánctalálkozón. A sepsiszentgyörgyi rendezvény fő meghívottja a Magyar Állami Népi Együttes.
Két közúti balesethez riasztották a rendőröket az utóbbi napokban Kovászna megyében. A balesetekben két személy sérült meg, mindketten kórházba kerültek.
Európai elfogatóparancs alapján őrizetbe vettek egy 22 éves, uzoni férfit a Kovászna megyei rendőrök. Az illetőt Németországban rablás elkövetésével gyanúsítják.
Két egymást követő napon értek tetten a rendőrök egy-egy férfit Baróton, akik jogosítvány nélkül vezettek forgalomba nem íratott járműveket. Mindkét férfit őrizetbe vették huszonnégy órára.
Évek óta folyik a per a Mihai Viteazul Főgimnázium felújítására szerződött kolozsvári céggel, amely három éve faképnél hagyta és zárolta az építőtelepet. A Kolozsvári Törvényszék elutasította az önkormányzat sürgősségi eljárásra vonatkozó kérelmét.
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