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Com'on Sepsi: szélesebb körben kapnak lehetőséget a fiatalok közösségi programok szervezésére

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Háromszéken idén tágabb körben kapnak lehetőséget a fiatalok közösségszervező munkára: már nemcsak Sepsiszentgyörgyön hirdették meg a Com'on Sepsi programot, hanem a Sepsi Metropoliszövezet négy községében is.

Bodor Tünde

2026. október 29., 18:092026. október 29., 18:09

A sepsiszentgyörgyi városházán tartott csütörtöki programismertető sajtótájékoztatón az ötletgazda kolozsvári Pont csoport képviselője, Farkas András kiemelte: a kezdetektől, 2015 óta összesen közel 300 program valósult meg.

A Com'On Sepsi önkormányzati támogatást ad a legalább három, 14–35 éves fiatalból álló csoportoknak általuk kitalált kisebb rendezvények kivitelezéséhez, lebonyolításához.

Hogy a sok ötletből, javaslatból melyik nyeri el a támogatást, az online közönségszavazáson dől el.

Farkas András: Kolozsvár volt a zászlóvivő, de eddig már több városban, közel 300 program valósult meg a Com'on program keretén belül • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Farkas András: Kolozsvár volt a zászlóvivő, de eddig már több városban, közel 300 program valósult meg a Com'on program keretén belül

Fotó: Tuchiluș Alex

Öt témakörben lehet programokat kezdeményezni, ismertette a lehetőségeket Knop Ildikó szervező:

  • Live Better – Egészségesebb, kiegyensúlyozottabb mindennapok,

  • Curiosity Connects – Buborékokból párbeszédbe: tudás-népszerűsítés, gondolatmegosztás

  • Mix the Map – Kapcsold össze a helyeket és közösségeket

  • Care & Share – Gondoskodás egymásról és a környezetünkről

  • Spark Creativity – Alkotás és önkifejezés

Knop Ildikó: esélyt adunk a fiatalabbaknak és a községekből jövő pályázatoknak is. • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Knop Ildikó: esélyt adunk a fiatalabbaknak és a községekből jövő pályázatoknak is.

Fotó: Tuchiluș Alex

A program újdonsága, hogy idén – más sikeres sepsiszentgyörgyi, később tágabb körben kiterjesztett programokhoz hasonlóan – a Com'On Sepsi is átlépte a városhatárokat:

Gidófalva, Illyefalva, Maksa és Mikóújfalu községekre is kiterjesztették.

A Metropoliszövezet a kapcsolattartásban segít a Pont csoportnak és részfinanszírozója is a programnak – mondta Zsigmond József ügyvezető igazgató.

Zsigmond József: a Sepsi Metropoliszövezet több sikeres sepsiszentgyörgyi programot is igyekszik kiterjeszteni a községekre • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Zsigmond József: a Sepsi Metropoliszövezet több sikeres sepsiszentgyörgyi programot is igyekszik kiterjeszteni a községekre

Fotó: Tuchiluș Alex

Dolgoznak azon, hogy jövőre hét, 2028-ban pedig a kistérség mind a tizenkét települése beszálljon a programba.

Idén 38 program finanszírozására van lehetőség, mindegyik 3500 lej támogatásban részesülhet.

Az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a szervezők minden községnek fenntartanak két díjat (azaz támogatást), illetve a népszerűségi versenyben kisebb esélyekkel induló, tapasztalatlanabb középiskolásoknak (14–18 éveseknek) is van hat fenntartott díj.

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Az idei program újdonsága az is, hogy a háromszéki megyeközpont 6–7. osztályos diákjainak is hirdetnek egy döntésre és közösségi szellemű gondolkodásra ösztönző lehetőséget: javasolniuk kell valamit, amit az iskolában fel lehetne javítani, vagy létre lehetne hozni, és az ő javukat szolgálná. Itt is az iskola diákjainak szavazata döntené el, hogy a rendelkezésre álló 25 ezer lej lejből mi valósuljon meg ebben a tanévben.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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