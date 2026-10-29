Com'on Sepsi: szélesebb körben kapnak lehetőséget a fiatalok közösségi programok szervezésére

Fotó: Tuchiluș Alex
Háromszéken idén tágabb körben kapnak lehetőséget a fiatalok közösségszervező munkára: már nemcsak Sepsiszentgyörgyön hirdették meg a Com'on Sepsi programot, hanem a Sepsi Metropoliszövezet négy községében is.
A sepsiszentgyörgyi városházán tartott csütörtöki programismertető sajtótájékoztatón az ötletgazda kolozsvári Pont csoport képviselője, Farkas András kiemelte: a kezdetektől, 2015 óta összesen közel 300 program valósult meg.
Hogy a sok ötletből, javaslatból melyik nyeri el a támogatást, az online közönségszavazáson dől el.
Farkas András: Kolozsvár volt a zászlóvivő, de eddig már több városban, közel 300 program valósult meg a Com'on program keretén belül
Fotó: Tuchiluș Alex
Öt témakörben lehet programokat kezdeményezni, ismertette a lehetőségeket Knop Ildikó szervező:
Live Better – Egészségesebb, kiegyensúlyozottabb mindennapok,
Curiosity Connects – Buborékokból párbeszédbe: tudás-népszerűsítés, gondolatmegosztás
Mix the Map – Kapcsold össze a helyeket és közösségeket
Care & Share – Gondoskodás egymásról és a környezetünkről
Spark Creativity – Alkotás és önkifejezés
Knop Ildikó: esélyt adunk a fiatalabbaknak és a községekből jövő pályázatoknak is.
Fotó: Tuchiluș Alex
A program újdonsága, hogy idén – más sikeres sepsiszentgyörgyi, később tágabb körben kiterjesztett programokhoz hasonlóan – a Com'On Sepsi is átlépte a városhatárokat:
A Metropoliszövezet a kapcsolattartásban segít a Pont csoportnak és részfinanszírozója is a programnak – mondta Zsigmond József ügyvezető igazgató.
Zsigmond József: a Sepsi Metropoliszövezet több sikeres sepsiszentgyörgyi programot is igyekszik kiterjeszteni a községekre
Fotó: Tuchiluș Alex
Dolgoznak azon, hogy jövőre hét, 2028-ban pedig a kistérség mind a tizenkét települése beszálljon a programba.
Az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a szervezők minden községnek fenntartanak két díjat (azaz támogatást), illetve a népszerűségi versenyben kisebb esélyekkel induló, tapasztalatlanabb középiskolásoknak (14–18 éveseknek) is van hat fenntartott díj.
Az idei program újdonsága az is, hogy a háromszéki megyeközpont 6–7. osztályos diákjainak is hirdetnek egy döntésre és közösségi szellemű gondolkodásra ösztönző lehetőséget: javasolniuk kell valamit, amit az iskolában fel lehetne javítani, vagy létre lehetne hozni, és az ő javukat szolgálná. Itt is az iskola diákjainak szavazata döntené el, hogy a rendelkezésre álló 25 ezer lej lejből mi valósuljon meg ebben a tanévben.
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