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Minden feltétel adott, már csak pénz hiányzik a Hydrokov által tervezett nagy munkálatokhoz

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Nagy volumenű beavatkozásokra készül az Acuaqov közösségi társuláson keresztül a Hydrokov Rt., amihez Kovászna megye huszonöt községében és a megyeszékhelyen is harminc évre koncesszióba kapja a területeket az önkormányzatoktól.

Bodor Tünde

2026. november 01., 18:022026. november 01., 18:02

A sepsiszentgyörgyi képviselő-testület októberi ülésének napirendjén szerepelt annak a határozatnak az elfogadása, amely arról rendelkezett, hogy a munkálatok idejére az önkormányzat a Hydrokov rendelkezésére bocsátja azokat a területeket, ahol szükség van a beavatkozásra.

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A különböző településeken más-más típusú munkára lehet szükség: van ahol az ivóvíz-, másutt pedig a szennyvízrendszer kiépítése, kiterjesztése vagy felújítása szükséges.

Összesen huszonhat helység szerepel a listán: Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Barót, Kovászna és Bodzaforduló mellett Árkos, Bodok, Gidófalva, Illyefalva, Előpatak, Uzon, Maksa, Kökös, Szentkatolna, Gelence, Ozsdola, Kézdiszentkereszt, Torja, Csernáton, Nagyborosnyó, Zabola, Barátos, Szitabodza, Zágonbárkány és Nagypatak.

A városban tervezett munkálatokról tételes leírás is szerepelt az immár elfogadott határozatban, amelyek szükségességéről Kozsokár Attila igazgató is részleteket közölt:

  • a fúrt kutak egy részét tisztítani kell, mert idővel betömődtek, húsz esetben az újrafúrás is szükséges (kb. hatvanéves, nagyon régi kutakról van szó);

  • a régí víztisztító állomás veszélyeztetettnek minősül földrengés szempontjából, ezért mellé egy új épül majd;

  • egy új fotovoltaikus park is része a pályázatnak;

  • a sugásfürdői víztartályt felújítják;

  • több mint 4 kilométernyi új szennyvízvezetéket fektetnek le és 124 új csatlakozást építenek ki;

  • a Gát, Malomgát és Orbán Balázs utcai szivattyúházakat felújítják;

  • új szennyvíz-szivattyúházakat építenek a Malom, a Farm és a Jókai Mór utcákban;

  • az ülepítőből származó iszap szárítását és pelletté alakítását szolgáló berendezést szereznek be.

A Hydrokov hét éve készíti a szükséges dokumentációt ehhez a pályázathoz, a fejlesztési minisztérium több tucat kiegészítést kért az évek során, ezek után most novemberben eljuthatnak addig, hogy aláírják az előszerződést, tájékoztatott az igazgató.

Háromszék
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