Minden feltétel adott, már csak pénz hiányzik a Hydrokov által tervezett nagy munkálatokhoz

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Fotó: Tuchiluș Alex
Nagy volumenű beavatkozásokra készül az Acuaqov közösségi társuláson keresztül a Hydrokov Rt., amihez Kovászna megye huszonöt községében és a megyeszékhelyen is harminc évre koncesszióba kapja a területeket az önkormányzatoktól.
A sepsiszentgyörgyi képviselő-testület októberi ülésének napirendjén szerepelt annak a határozatnak az elfogadása, amely arról rendelkezett, hogy a munkálatok idejére az önkormányzat a Hydrokov rendelkezésére bocsátja azokat a területeket, ahol szükség van a beavatkozásra.
A különböző településeken más-más típusú munkára lehet szükség: van ahol az ivóvíz-, másutt pedig a szennyvízrendszer kiépítése, kiterjesztése vagy felújítása szükséges.
Összesen huszonhat helység szerepel a listán: Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Barót, Kovászna és Bodzaforduló mellett Árkos, Bodok, Gidófalva, Illyefalva, Előpatak, Uzon, Maksa, Kökös, Szentkatolna, Gelence, Ozsdola, Kézdiszentkereszt, Torja, Csernáton, Nagyborosnyó, Zabola, Barátos, Szitabodza, Zágonbárkány és Nagypatak.
A városban tervezett munkálatokról tételes leírás is szerepelt az immár elfogadott határozatban, amelyek szükségességéről Kozsokár Attila igazgató is részleteket közölt:
a fúrt kutak egy részét tisztítani kell, mert idővel betömődtek, húsz esetben az újrafúrás is szükséges (kb. hatvanéves, nagyon régi kutakról van szó);
a régí víztisztító állomás veszélyeztetettnek minősül földrengés szempontjából, ezért mellé egy új épül majd;
egy új fotovoltaikus park is része a pályázatnak;
a sugásfürdői víztartályt felújítják;
több mint 4 kilométernyi új szennyvízvezetéket fektetnek le és 124 új csatlakozást építenek ki;
a Gát, Malomgát és Orbán Balázs utcai szivattyúházakat felújítják;
új szennyvíz-szivattyúházakat építenek a Malom, a Farm és a Jókai Mór utcákban;
az ülepítőből származó iszap szárítását és pelletté alakítását szolgáló berendezést szereznek be.
A Hydrokov hét éve készíti a szükséges dokumentációt ehhez a pályázathoz, a fejlesztési minisztérium több tucat kiegészítést kért az évek során, ezek után most novemberben eljuthatnak addig, hogy aláírják az előszerződést, tájékoztatott az igazgató.
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