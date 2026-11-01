Minden feltétel adott, már csak pénz hiányzik a Hydrokov által tervezett nagy munkálatokhoz

Nagy volumenű beavatkozásokra készül az Acuaqov közösségi társuláson keresztül a Hydrokov Rt., amihez Kovászna megye huszonöt községében és a megyeszékhelyen is harminc évre koncesszióba kapja a területeket az önkormányzatoktól.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A sepsiszentgyörgyi képviselő-testület októberi ülésének napirendjén szerepelt annak a határozatnak az elfogadása, amely arról rendelkezett, hogy a munkálatok idejére az önkormányzat a Hydrokov rendelkezésére bocsátja azokat a területeket, ahol szükség van a beavatkozásra.

Hirdetés

A különböző településeken más-más típusú munkára lehet szükség: van ahol az ivóvíz-, másutt pedig a szennyvízrendszer kiépítése, kiterjesztése vagy felújítása szükséges.