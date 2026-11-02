Helyi érdekeltségű vasút: pénz még nincs, de a sínek felújítására már keresik a céget

Kivitelezőt keres az országos vasúttársaság a Szászrégen–Marosvásárhely–Marosludas vasúti pálya felújítására, miközben a helyi érdekeltségű vasút beindításához szükséges uniós forrásokról még nem született döntés. A tervek szerint a vonatok gyorsabban közlekedhetnek majd, és a repülőteret is érintenék.

Simon Virág 2026. november 02., 20:032026. november 02., 20:03

Kolozsváron hamarosan nekifognak a konkrét munkálatoknak, Marosvásárhelyen és Brassóban egyelőre még csak tervezik a helyi érdekeltségű vasút (HÉV) beindítását. A jelenlegi törvénykezéshez képest Maros megyében jól haladtak az előkészületek:

idén elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat is, amelyet a nyár végi határidőre sikerült benyújtani

A tervek szerint a HÉV a Marosludas–Marosvásárhely–Szászrégen útvonalon közlekedik majd, érintve a vidrátszegi repülőteret is. Várják az elbírálást Tankó Zoltán, a Maros HÉV Egyesület ügyvezető igazgatója a Székelyhonnak elmondta, jelenleg a pályázat elbírása zajlik, a szakminisztériumtól várják a visszajelzést, valamint a szerződés megkötését. Hirdetés Ennek nincs határideje, de remélik, most, hogy van teljes jogkörű kormány, gyorsabban haladnak majd az ügyek, mint az elmúlt hónapokban. A HÉV Egyesület már korábban együttműködési megállapodást kötött a román vasúttársasággal (CFR),

első körben pedig a pályázati pénzekből a meglévő vasúti infrastruktúrát tennék rendbe.

Jobban ki lehetne használni a meglevő síneket Fotó: Haáz Vince

„Mivel nagyon hosszas a licit a sínek rendbetételére, a CFR már most meghirdette azt, az érvényben levő törvényes előírásoknak megfelelően, amelyek lehetővé teszik ezt, feltételes módban is. Ez azt jelenti, hogy december másodikáig várják a cégek ajánlatait, akik fel tudják újítani a 74 kilométernyi szakaszon a síneket. Erre azért van szükség, hogy

ne csak korlátozásokkal tudjanak közlekedni a vonatok, hanem a jelenleginél gyorsabban.

Abban bízunk, hogy amíg meglesz a licit nyertese, addig elbírálják a pályázatot is, és megkapjuk a szükséges összeget. Első körben a sínek és peronok felújítása, parkolóhelyek kialakítása a cél. A pályázat értelmében Marosszentgyörgyön is visszaállítják a korábbi vonatállomást, amit jelenleg nem használnak” – mondta. Mi következik? Tankó Zoltán elmondta, tudja, hogy a marosvásárhelyiek aggódnak amiatt, hogy mi történik, ha beindul a HÉV, és a városon áthaladó vonatok miatt gyakrabban engedik le a sorompókat, ezért többet kell várakozni azoknál. Mint említette, valaki kiszámította, hogy naponta 120 percet lesznek leengedve a sorompók a város területén.

A sorompók miatt aggodnak a marosvásárhelyiek. Képünk illusztráció Fotó: Pinti Attila

„Nekünk az a célunk, hogy beindítsuk a HÉV-et, és minél többen közlekedjenek ezzel.

Az uniós pályázat következő szakaszában vasúti alul- vagy felüljárókat fogunk építtetni, erre is kérünk pénzt, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megyeszékhelyen keresztül gyorsan áthaladjanak a vonatok, és semmiképp se akadályozzuk a gépkocsi- és gyalogosforgalmat.

Jövő év elején, a következő megvalósíthatósági tanulmány elkészítése előtt konzultálni fogunk a lakosokkal, meghallgatjuk őket, ötleteiket, félelmeiket, figyelembe vesszük javaslataikat, és a szakemberekkel olyan tervet dolgozunk ki, ami segíteni fogja a közlekedést, nem pedig fékezni fogja azt” – hangoztatta Tankó Zoltán. A CFR által meghirdetett versenytárgyaláson olyan céget keresnek, amely felújítja a síneket és a 41 vasúti átjárót, valamint létrehoz hat multimodális parkolót, amelyeket tömegközlekedéssel, kerékpárral és autóval is meg lehet közelíteni, az utóbbiakat pedig ott is lehet hagyni.

A munkálatok után a vonatok akár 120 kilométeres óránkénti sebességgel is közlekedhetnek majd,