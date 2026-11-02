Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Helyi érdekeltségű vasút: pénz még nincs, de a sínek felújítására már keresik a céget

Marosvásárhelyi vasútállomás. Mikor fog itt HÉV közlekedni? • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyi vasútállomás. Mikor fog itt HÉV közlekedni?

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kivitelezőt keres az országos vasúttársaság a Szászrégen–Marosvásárhely–Marosludas vasúti pálya felújítására, miközben a helyi érdekeltségű vasút beindításához szükséges uniós forrásokról még nem született döntés. A tervek szerint a vonatok gyorsabban közlekedhetnek majd, és a repülőteret is érintenék.

Simon Virág

2026. november 02., 20:032026. november 02., 20:03

Kolozsváron hamarosan nekifognak a konkrét munkálatoknak, Marosvásárhelyen és Brassóban egyelőre még csak tervezik a helyi érdekeltségű vasút (HÉV) beindítását. A jelenlegi törvénykezéshez képest Maros megyében jól haladtak az előkészületek:

idén elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat is, amelyet a nyár végi határidőre sikerült benyújtani.

A tervek szerint a HÉV a Marosludas–Marosvásárhely–Szászrégen útvonalon közlekedik majd, érintve a vidrátszegi repülőteret is.

Várják az elbírálást

Tankó Zoltán, a Maros HÉV Egyesület ügyvezető igazgatója a Székelyhonnak elmondta, jelenleg a pályázat elbírása zajlik, a szakminisztériumtól várják a visszajelzést, valamint a szerződés megkötését.

Hirdetés

Ennek nincs határideje, de remélik, most, hogy van teljes jogkörű kormány, gyorsabban haladnak majd az ügyek, mint az elmúlt hónapokban. A HÉV Egyesület már korábban együttműködési megállapodást kötött a román vasúttársasággal (CFR),

első körben pedig a pályázati pénzekből a meglévő vasúti infrastruktúrát tennék rendbe.

Jobban ki lehetne használni a meglevő síneket • Fotó: Haáz Vince Galéria

Jobban ki lehetne használni a meglevő síneket

Fotó: Haáz Vince

„Mivel nagyon hosszas a licit a sínek rendbetételére, a CFR már most meghirdette azt, az érvényben levő törvényes előírásoknak megfelelően, amelyek lehetővé teszik ezt, feltételes módban is. Ez azt jelenti, hogy december másodikáig várják a cégek ajánlatait, akik fel tudják újítani a 74 kilométernyi szakaszon a síneket. Erre azért van szükség, hogy

Idézet
ne csak korlátozásokkal tudjanak közlekedni a vonatok, hanem a jelenleginél gyorsabban.

Abban bízunk, hogy amíg meglesz a licit nyertese, addig elbírálják a pályázatot is, és megkapjuk a szükséges összeget. Első körben a sínek és peronok felújítása, parkolóhelyek kialakítása a cél. A pályázat értelmében Marosszentgyörgyön is visszaállítják a korábbi vonatállomást, amit jelenleg nem használnak” – mondta.

Mi következik?

Tankó Zoltán elmondta, tudja, hogy a marosvásárhelyiek aggódnak amiatt, hogy mi történik, ha beindul a HÉV, és a városon áthaladó vonatok miatt gyakrabban engedik le a sorompókat, ezért többet kell várakozni azoknál. Mint említette, valaki kiszámította, hogy naponta 120 percet lesznek leengedve a sorompók a város területén.

A sorompók miatt aggodnak a marosvásárhelyiek. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila Galéria

A sorompók miatt aggodnak a marosvásárhelyiek. Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

„Nekünk az a célunk, hogy beindítsuk a HÉV-et, és minél többen közlekedjenek ezzel.

Idézet
Az uniós pályázat következő szakaszában vasúti alul- vagy felüljárókat fogunk építtetni, erre is kérünk pénzt, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megyeszékhelyen keresztül gyorsan áthaladjanak a vonatok, és semmiképp se akadályozzuk a gépkocsi- és gyalogosforgalmat.

Jövő év elején, a következő megvalósíthatósági tanulmány elkészítése előtt konzultálni fogunk a lakosokkal, meghallgatjuk őket, ötleteiket, félelmeiket, figyelembe vesszük javaslataikat, és a szakemberekkel olyan tervet dolgozunk ki, ami segíteni fogja a közlekedést, nem pedig fékezni fogja azt” – hangoztatta Tankó Zoltán.

A CFR által meghirdetett versenytárgyaláson olyan céget keresnek, amely felújítja a síneket és a 41 vasúti átjárót, valamint létrehoz hat multimodális parkolót, amelyeket tömegközlekedéssel, kerékpárral és autóval is meg lehet közelíteni, az utóbbiakat pedig ott is lehet hagyni.

A munkálatok után a vonatok akár 120 kilométeres óránkénti sebességgel is közlekedhetnek majd,

szemben a jelenlegi 50 kilométeres óránkénti sebességgel. A beruházás értéke meghaladja a százmillió eurót.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés Marosludas Szászrégen
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Két településen láttak medvét a hétvégén
Nem élte túl a sofőr a tartálykocsival való ütközést
Háromszor is vezetett, végül csak egy pontot szerzett a GYHK
Sírkő sebesített meg egy hároméves kisgyereket a temetőben
A székelykeresztúriak az utolsó félórában megsorozták a Golimpiákoszt, vezetik a Hargita megyei focibajnokságot
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Két településen láttak medvét a hétvégén
Székelyhon

Két településen láttak medvét a hétvégén
Nem élte túl a sofőr a tartálykocsival való ütközést
Székelyhon

Nem élte túl a sofőr a tartálykocsival való ütközést
Háromszor is vezetett, végül csak egy pontot szerzett a GYHK
Székely Sport

Háromszor is vezetett, végül csak egy pontot szerzett a GYHK
Sírkő sebesített meg egy hároméves kisgyereket a temetőben
Krónika

Sírkő sebesített meg egy hároméves kisgyereket a temetőben
A székelykeresztúriak az utolsó félórában megsorozták a Golimpiákoszt, vezetik a Hargita megyei focibajnokságot
Székely Sport

A székelykeresztúriak az utolsó félórában megsorozták a Golimpiákoszt, vezetik a Hargita megyei focibajnokságot
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Nőileg

Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 02., hétfő

Illegális autóbontókra csaptak le Maros megyében, 160 tonna hulladékot találtak

Összesen 160 tonna, járművek illegális szétszereléséből származó hulladékot foglaltak le négy házkutatás során Marosfelfalu és Magyaró községekben hétfőn, ahol az autóalkatrészek törvénytelen értékesítésével gyanúsítanak több személyt.

Illegális autóbontókra csaptak le Maros megyében, 160 tonna hulladékot találtak
Illegális autóbontókra csaptak le Maros megyében, 160 tonna hulladékot találtak
2026. november 02., hétfő

Illegális autóbontókra csaptak le Maros megyében, 160 tonna hulladékot találtak
Hirdetés
2026. november 02., hétfő

Száz bírságot szabtak ki négy óra alatt a Maros megyei rendőrök

Bírságokat szabtak ki, jogosítványokat és nyolc forgalmi engedélyt vontak be a Maros megyei közlekedésrendészek vasárnap délután a 15-ös országúton tartott ellenőrzés során.

Száz bírságot szabtak ki négy óra alatt a Maros megyei rendőrök
Száz bírságot szabtak ki négy óra alatt a Maros megyei rendőrök
2026. november 02., hétfő

Száz bírságot szabtak ki négy óra alatt a Maros megyei rendőrök
2026. november 02., hétfő

Kétfogásos ebéd tizenhárom lejből – igen, lehetséges 

Hatszáznál több óvodás és iskolás kap meleg ebédet hétfőtől Balavásáron, a levest és második fogást helyben főzik. Varga Adorján polgármester szerint 13 lejből meg tudják oldani az étkeztetést, és hosszútávon az idősekre is ki szeretnék terjeszteni.

Kétfogásos ebéd tizenhárom lejből – igen, lehetséges 
Kétfogásos ebéd tizenhárom lejből – igen, lehetséges 
2026. november 02., hétfő

Kétfogásos ebéd tizenhárom lejből – igen, lehetséges 
2026. november 01., vasárnap

Három ittas sofőrt szűrtek ki Maros megyében

Három sofőr esetében jelzett alkoholfogyasztást a szonda a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság által szombat estétől vasárnap hajnalig tartott ellenőrzések során.

Három ittas sofőrt szűrtek ki Maros megyében
Három ittas sofőrt szűrtek ki Maros megyében
2026. november 01., vasárnap

Három ittas sofőrt szűrtek ki Maros megyében
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

Féltucatnyi tűzoltó próbált az összetört autóhoz férkőzni

Három ember, köztük egy gyermek részesült egészségügyi ellátásban, miután baleset történt szombaton este Nyárádtőnél, az A3-as autópálya lehajtójánál.

Féltucatnyi tűzoltó próbált az összetört autóhoz férkőzni
Féltucatnyi tűzoltó próbált az összetört autóhoz férkőzni
2026. november 01., vasárnap

Féltucatnyi tűzoltó próbált az összetört autóhoz férkőzni
2026. október 31., szombat

Nagyszabású ellenőrzést tartottak a közlekedési rendőrök Maros megyében

Közel 400 sofőrt vetettek alá alkohol- és drogtesztnek péntekről szombatra virradóra Maros megyében, egy személy fennakadt a rostán – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Nagyszabású ellenőrzést tartottak a közlekedési rendőrök Maros megyében
Nagyszabású ellenőrzést tartottak a közlekedési rendőrök Maros megyében
2026. október 31., szombat

Nagyszabású ellenőrzést tartottak a közlekedési rendőrök Maros megyében
2026. október 31., szombat

Három nap, három különböző díszvilágítás az Összetartozás templománál

Az elkövetkező napokban az Összetartozás temploma minden este más-más színbe öltözik, különleges megvilágítással tisztelegve három jelentős emléknap előtt.

Három nap, három különböző díszvilágítás az Összetartozás templománál
Három nap, három különböző díszvilágítás az Összetartozás templománál
2026. október 31., szombat

Három nap, három különböző díszvilágítás az Összetartozás templománál
Hirdetés
2026. október 30., péntek

Túl nagy és túl nehéz: tetemes bírság a faanyagszállítóra

21 ezer lejre bírságoltak meg egy faanyagot szállító gyergyószentmiklósi gépkocsivezetőt Marosvásárhelyen.

Túl nagy és túl nehéz: tetemes bírság a faanyagszállítóra
Túl nagy és túl nehéz: tetemes bírság a faanyagszállítóra
2026. október 30., péntek

Túl nagy és túl nehéz: tetemes bírság a faanyagszállítóra
2026. október 30., péntek

Lángba borult egy családi ház Maroshévízen

Kigyulladt egy családi ház Maroshévízen, a lángok az épület egészére kiterjedtek, és a szomszédos melléképületekre is átterjedtek. A ház tulajdonosait pánikroham, illetve légzési nehézségek miatt kórházba szállították.

Lángba borult egy családi ház Maroshévízen
Lángba borult egy családi ház Maroshévízen
2026. október 30., péntek

Lángba borult egy családi ház Maroshévízen
2026. október 29., csütörtök

Szigorították a Pro Urbe díjak odaítélését Marosvásárhelyen, mutatjuk az idei díjazottakat

Hét, neves személyiséget tüntetnek ki pénteken Marosvásárhelyen Pro Urbe elismeréssel, megköszönve a városért, a település hírnevének öregbítésért tett munkásságukat. Két díjazott a kitüntetést követő szimfonikus koncerten is a színpadon marad.

Szigorították a Pro Urbe díjak odaítélését Marosvásárhelyen, mutatjuk az idei díjazottakat
Szigorították a Pro Urbe díjak odaítélését Marosvásárhelyen, mutatjuk az idei díjazottakat
2026. október 29., csütörtök

Szigorították a Pro Urbe díjak odaítélését Marosvásárhelyen, mutatjuk az idei díjazottakat
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!