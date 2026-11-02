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Medvét láttak Csíksomlyó egyik utcájában

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Medve jelenléte miatt kaptak Ro-Alert üzenetet a csíkszeredaiak hétfőn este, néhány perccel nyolc óra előtt.

Székelyhon

2026. november 02., 20:092026. november 02., 20:09

2026. november 02., 20:112026. november 02., 20:11

A figyelmeztetés szerint a nagyvad a csíksomlyói Bánya utcában tűnt fel. Arra kérnek mindenkit hogy kerüljék a környéket és ne tegyék ki magukat veszélynek.

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Csíkszék Csíksomlyó medve
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