Két hoki és egy foci a top három támogatás között Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós képviselő-testülete szerdai rendkívüli ülésén határozott a helyi pályázati kiírás alapján a költségvetésből biztosított sporttámogatások elosztásáról. Tizenegy sportegyesület és klub összesen 271 945 lej támogatásban részesül.

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A támogatások különböző sporttevékenységek megvalósítását szolgálják. Egyes pályázók csapataik versenyeztetésére, bajnokságokon való szereplésre, mások felkészülésre és edzőtáborok szervezésére kértek, illetve kapnak támogatást.

Ezek mellett a Szent Gellért Sportklub a Mikulás Trail futóverseny megszervezésére, az Astoria Lovasklub gyermekek lovas készségeinek fejlesztésére fordíthatja a támogatást. A Vaskertes Sportegyesület az iskola diákjainak sportfelszerelés-állományát fejlesztheti az elnyert összegből.

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Hatvanezer lejt kap a Gyergyói Hoki Klub, a második legnagyobb támogatást, 45 ezer lejt a Gyergyószentmiklósi Jövő labdarúgó-utánpótlásnevelő egyesületnek ítélték meg, míg a harmadik legnagyobb kedvezményezett a Fox Hockey női jégkorongcsapat, amely 40 ezer lejt kap.

A további támogatások közül a Bohaty Miklós Kosárlabda Akadémia 39 ezer, a Gyergyói Karate Klub 25 ezer, a Szent Gellért Sportklub 20 ezer lejt kap. Az Astoria Lovasklub 10 800, az Lendület SK 10 235, a Vaskertes Sportegyesület 9000, az Elekes András Sportklub 6750, a Platina Jég-Vihar pedig 6160 lej támogatásban részesül.

Az elnyert támogatást ebben a naptári évben kell felhasználniuk.