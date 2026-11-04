Gyulakután, Kovásznán és Gelencén is vízszünetre kell készülni

Fotó: Borbély Fanni
Három településen is szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás szerdán éjjel, illetve csütörtökön napközben. Gyulakután hálózati munkálatok, Kovásznán csőtörés, Gelencén pedig szakaszolócsap felszerelése miatt kell vízszünetre számítani.
Az Aquaserv tájékoztatása szerint november 4-ről 5-re virradóan, becslésük szerint 22 és 6 óra között időszakosan szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Gyulakuta községben. A szolgáltatás helyreállítása után átmenetileg zavaros víz folyhat a csapokból.
Kovásznán november 5-én, csütörtökön 9 és 15 óra között lesz vízszünet a Timár utca 1–51. szám közötti szakaszán. A Hydrokov közleménye szerint csőtörés miatt van szükség a javításra. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt lezárják, a forgalmat pedig elterelik.
Gelencén ugyancsak csütörtökön, 8 és 16 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás az Eger utcától a Varáncsa utcáig terjedő szakaszon. Itt szakaszolócsap felszerelése miatt lesz szükség a vízellátás felfüggesztésére.
A szolgáltatók arra kérik az érintett lakókat, hogy időben gondoskodjanak a szükséges vízmennyiség előkészítéséről.
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