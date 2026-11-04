Elsüllyedt egy vontatóhajó a Fekete-tengeren, hét tengerészt próbálnak kimenteni

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A tárca sajtóirodájának közleménye szerint a török lobogó alatt közlekedő Ayaz Bey nevű vontatóhajó szerdán hajnali 04.20 körül nemzetközi vészjelzést (MAYDAY) adott le, miután ütközött az Antigua és Barbuda lobogó alatt közlekedő Mentor nevű hajóval – számolt be az Agerpres.

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Az első információk szerint az Ayaz Bey és a Ramazan Bey vontatóhajók egy korábban az ukrán vizeken megsérült hajót vontattak Odessza kikötője közeléből Törökország felé. A Mentor nevű vontatott hajón nem tartózkodott legénység. Az éjszaka folyamán a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a vontatókötelek elszakadtak. Később ezeket helyreállították, de