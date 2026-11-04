Elsüllyedt egy vontatóhajó a Fekete-tengeren, hét tengerészt próbálnak kimenteni

Fotó: Belügyminisztérium
A belügyminisztérium egységei részt vesznek szerdán a Fekete-tengeren, Neptun üdülőtelepülés közelében elsüllyedt török vontatóhajó hét tengerészének megmentésére indított akcióban.
2026. november 04., 09:292026. november 04., 09:29
2026. november 04., 09:292026. november 04., 09:29
A tárca sajtóirodájának közleménye szerint a török lobogó alatt közlekedő Ayaz Bey nevű vontatóhajó szerdán hajnali 04.20 körül nemzetközi vészjelzést (MAYDAY) adott le, miután ütközött az Antigua és Barbuda lobogó alatt közlekedő Mentor nevű hajóval – számolt be az Agerpres.
Az első információk szerint az Ayaz Bey és a Ramazan Bey vontatóhajók egy korábban az ukrán vizeken megsérült hajót vontattak Odessza kikötője közeléből Törökország felé. A Mentor nevű vontatott hajón nem tartózkodott legénység. Az éjszaka folyamán a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a vontatókötelek elszakadtak. Később ezeket helyreállították, de
A belügyminisztérium két hajót küldött a helyszínre, egyet a parti őrség, egyet pedig a Katasztrófavédelmi Felügyelőség állományából. Az akcióban részt vesz a tengeri mentőszolgálat (ARSVOM) Sar Ares nevű mentőhajója is.
A műveletet a konstancai tengeri kutató-mentő koordinációs központ (MRCC) koordinálja.
A belügyminisztérium szerint a mentési akciót jelentős mértékben nehezíti a tengeren fújó viharos szél, amely miatt légi felderítést és mentést nem vethetnek be egyelőre.
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