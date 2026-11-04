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Ingyenes prosztatarák-szűrésre várják a 45 év feletti férfiakat a sepsiszentgyörgyi kórházban

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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November világszerte a férfiak egészségének hónapja, ennek apropóján újabb prosztatarák-szűrésre várja a 45 év feletti férfiakat a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház és Kovászna Megye Tanácsa.

Bodor Tünde

2026. november 04., 09:002026. november 04., 09:00

A november 16–20. között zajló szűrőprogram célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés és a korai felismerés fontosságára, hiszen

a prosztatarák kezdeti szakaszában gyakran nem okoz panaszokat.

A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes telefonos regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 0736 636 249-es telefonszámon lehet.

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A prosztatarák a férfiak egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, amelynek kockázata az életkor előrehaladtával növekszik. A betegség sok esetben hosszú ideig tünetmentesen fejlődik, ezért

a rendszeres orvosi ellenőrzésnek kiemelt szerepe van a korai felismerésben.

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház immár hatodik alkalommal szervezi meg a novemberi szűrőprogramot, melynek jelentőségét a kórházban diagnosztizált esetek száma is alátámasztja. 2024-ben 40 új prosztatarákos esetet regisztráltak az intézményben, míg 2025-ben 36, és 2026. október 30-ig 32 új esetet azonosítottak. Az adatok arra is rámutatnak, hogy

a betegség elsősorban az idősebb korosztályt érinti, ugyanakkor a megelőzésre és az egyéni kockázatok felmérésére már korábban is érdemes figyelmet fordítani.

A szűrővizsgálatokra a megyei kórház járóbeteg-rendelőjében kerül sor, a jelentkezőknek elegendő a személyi igazolványukat magukkal vinniük.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Egészség
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