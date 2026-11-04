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Valutaváltásokkal, kétes banki tranzakciókkal, cégeknek nyújtott kölcsönökkel, fiktív visszafizetésekkel, valamint külföldi bankszámlákra történő átutalásokkal próbálta két személy elfedni az általuk elkövetett sikkasztást Kovászna megyében.
Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen tartottak házkutatást a hatóságok pénzmosás, adócsalás és sikkasztás gyanúja miatt, kedden. Az ügyben büntetőeljárás folyik, egyelőre az elkövetők személyének megállapítása nélkül.
A nyomozás adatai szerint 2022 júniusa és 2023 decembere között egy részvénytársaság vagyonának igazgatásával, kezelésével és ellenőrzésével megbízott személyek
Utóbbit az egyik olyan személy vezette, aki a károsult vállalat irányításában is részt vett.
A pénzösszegek eltulajdonítását követően a megkárosított cég vezetői különböző tranzakciókkal megpróbálták eltitkolni az eltulajdonított pénz eredetét, útját, rendeltetését és tényleges kedvezményezettjeit. Ezt
több magán- és jogi személy bankszámláin keresztül. 2021 novemberében a részvénytársaság akkori ügyvezetője két szerződés által összesen 450 000 eurót kölcsönzött egy korlátolt felelősségű társaságnak. Ezt a céget az a személy vezette, aki 2021. december 9-től átvette a részvénytársaság ügyvezetését. A pénzt a cinkosok más magán- és jogi személyek bankszámláira utalták tovább, azzal a céllal, hogy
A nyomozás kiderítette, a károsult részvénytársaság ügyvezetője
az így szerzett jövedelmeket azonban nem vallotta be, ezáltal próbálva elkerülni az adófizetési kötelezettségeket.
A házkutatás során különböző iratokat, egy mobiltelefont és egy laptopot foglaltak le – számol be a Kovászna Megyei Ügyészség.
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