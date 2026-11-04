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Több mint egymillió euró pénzmozgásait vizsgálják pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt Kovászna megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Valutaváltásokkal, kétes banki tranzakciókkal, cégeknek nyújtott kölcsönökkel, fiktív visszafizetésekkel, valamint külföldi bankszámlákra történő átutalásokkal próbálta két személy elfedni az általuk elkövetett sikkasztást Kovászna megyében.

Székelyhon

2026. november 04., 08:402026. november 04., 08:40

Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen tartottak házkutatást a hatóságok pénzmosás, adócsalás és sikkasztás gyanúja miatt, kedden. Az ügyben büntetőeljárás folyik, egyelőre az elkövetők személyének megállapítása nélkül.

A nyomozás adatai szerint 2022 júniusa és 2023 decembere között egy részvénytársaság vagyonának igazgatásával, kezelésével és ellenőrzésével megbízott személyek

613 500 eurót utaltak át a vállalat bankszámláiról egy másik cég számláira.

Utóbbit az egyik olyan személy vezette, aki a károsult vállalat irányításában is részt vett.

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A pénzösszegek eltulajdonítását követően a megkárosított cég vezetői különböző tranzakciókkal megpróbálták eltitkolni az eltulajdonított pénz eredetét, útját, rendeltetését és tényleges kedvezményezettjeit. Ezt

rövid időközönként végrehajtott, egymást követő átutalásokkal valósították meg,

több magán- és jogi személy bankszámláin keresztül. 2021 novemberében a részvénytársaság akkori ügyvezetője két szerződés által összesen 450 000 eurót kölcsönzött egy korlátolt felelősségű társaságnak. Ezt a céget az a személy vezette, aki 2021. december 9-től átvette a részvénytársaság ügyvezetését. A pénzt a cinkosok más magán- és jogi személyek bankszámláira utalták tovább, azzal a céllal, hogy

elrejtsék a bűncselekményből származó pénz eredetét.

A nyomozás kiderítette, a károsult részvénytársaság ügyvezetője

az elsikkasztott pénzt kriptovalutákba fektette be,

az így szerzett jövedelmeket azonban nem vallotta be, ezáltal próbálva elkerülni az adófizetési kötelezettségeket.

A házkutatás során különböző iratokat, egy mobiltelefont és egy laptopot foglaltak le – számol be a Kovászna Megyei Ügyészség.

Kovászna megye Háromszék
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