Ágyában csaptak fel a lángok, életét vesztette egy idős ember

Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi lakásban szerda hajnalban, a Brassó utcában, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Székelyhon 2026. november 04., 08:502026. november 04., 08:50 2026. november 04., 08:512026. november 04., 08:51

A tűz az ágyban keletkezett, amelyben egy 85 éves ember volt. A tűzoltók eloltották a lángokat, majd kihozták a lakásból az idős személyt, akinél ekkor már szív- és légzésleállás lépett fel. A mentőegységek azonnal

megkezdték az újraélesztést, azonban az áldozat nem reagált,