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Ágyában csaptak fel a lángok, életét vesztette egy idős ember

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi lakásban szerda hajnalban, a Brassó utcában, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Székelyhon

2026. november 04., 08:502026. november 04., 08:50

2026. november 04., 08:512026. november 04., 08:51

A tűz az ágyban keletkezett, amelyben egy 85 éves ember volt. A tűzoltók eloltották a lángokat, majd kihozták a lakásból az idős személyt, akinél ekkor már szív- és légzésleállás lépett fel.

A mentőegységek azonnal

megkezdték az újraélesztést, azonban az áldozat nem reagált,

és a helyszínen tartózkodó orvos csak a halál beálltát tudta megállapítani.

A tűz valószínűsíthető oka az elektromos takaróban keletkezett rövidzárlat volt. Az épület többi lakójának evakuálására nem volt szükség – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Marosszék Marosvásárhely Tragédia Tűzeset
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