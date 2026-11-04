Ágyában csaptak fel a lángok, életét vesztette egy idős ember

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Fotó: Tuchiluș Alex
Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi lakásban szerda hajnalban, a Brassó utcában, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.
2026. november 04., 08:502026. november 04., 08:50
2026. november 04., 08:512026. november 04., 08:51
A tűz az ágyban keletkezett, amelyben egy 85 éves ember volt. A tűzoltók eloltották a lángokat, majd kihozták a lakásból az idős személyt, akinél ekkor már szív- és légzésleállás lépett fel.
A mentőegységek azonnal
és a helyszínen tartózkodó orvos csak a halál beálltát tudta megállapítani.
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