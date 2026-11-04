Csatolunk síléceket idén a Madarasi Hargitán?

Patthelyzet alakulhat ki, ami senkinek sem jó, hiszen az idei szezonban nem lesz üzemeltetve a sípálya

Hamarosan kezdődhetne a síszezon a Madarasi Hargitán, de egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is történik a sípályák üzemeltetésével kapcsolatban kialakult vita miatt. Az érintettek csak abban értenek egyet, hogy a közösséget érheti a legnagyobb kár.

Fülöp-Székely Botond 2026. november 04., 07:452026. november 04., 07:45

Egyre többen beszélnek arról, hogy huszonhárom év után idén elmaradhat a szervezett síszezon a Madarasi Hargitán, hiszen jogi vitába keveredett a területeket bérbeadó Kápolnásfalvi Közbirtokossági Egyesület, illetve a sípályák üzemeltetője, azaz a Bagolykő kft. Hirdetés Az egymásnak feszülést az okozta, hogy

egy harmadik fél, pontosabban konzorcium, szeretné átvenni a szolgáltatást.

A helyzetet szinte teljesen másképp látják a nekünk nyilatkozó felek. Közbirtokosság: kárt okoztak nekik Huszonhárom évvel ezelőtt, 2003-ban bérelte ki a Madarasi Hargitán lévő sípályákat a Bagolykő Kft., amikor

50 évre szóló szerződést kötött erről a területeket birtokló kápolnásfalvi közbirtokossággal

– idézte fel a Székelyhonnak Both Lajos közbirtokossági elnök. Ő úgy véli, hogy finoman szólva is megkérdőjelezhető volt az említett dokumentum jogszerűsége, hiszen nem volt kellőképpen előkészítve a döntés, ráadásul számos olyan kedvező feltételt biztosított a bérlő számára, amelynek a kárát éppen a közbirtokosság látta. Egyebek mellett tudni kell – fejtette ki –, hogy

a közbirtokosságnak (erdőstől, legelőstől) összesen 2600 hektárnyi területe van, amelyből a cég a kezdeti időszakban mindössze 6,12 hektárt bérelt a sípályáknak.

A szerződésben viszont feltételként szerepelt, hogy a tulajdonosok sehol máshol nem adhatnak bérbe területet természetes vagy jogi személyeknek, akik hasonló vállalkozást indítanának.

Fotó: Székelyhon

„Gyakorlatilag egy Kápolnásfalu mellett lévő területrészt sem adhattunk volna bérbe, ha esetleg valaki ott létesített volna sípályát” – magyarázta a közbirtokossági elnök.

Eleve a szerződés időtartamával is problémáik voltak, hiszen ötven év alatt sok minden változik, nem lehet annyira előre látni.

Egyebek mellett ezeket a tényeket vették figyelembe, amikor 2016-ban a tagokat bevonva felülbírálták a korábbi közbirtokossági döntést, és egy új, a korábban észlelt rendellenességeket kijavító, ezúttal tíz évig érvényes szerződést kínáltak a bérlőnek. A dokumentumot mindkét fél aláírta, ám

a feltételek között továbbra is az szerepelt, hogy a Bagolykő Kft.-nek előjoga van későbbi bérlésre.

Folyamatos viták az évek során Both Lajos rámutatott, az évek során folyamatosan éleződött a vita a bérlőjükkel, amelynek oka többnyire a pénz volt. Példaként említette, hogy a bérleti szerződés szerint

a közbirtokosságnak minden évben joga van az inflációval, vagy az ingatlanpiaci mozgásokat figyelembe véve korrigálni a bért, ám ez rendszerint nézeteltérést eredményezett.

„Bár nagyjából évi 150-200 eurós korrekcióról volt szó a teljes területre vonatkozóan, olyan helyzetbe is kerültünk, amikor tavasztól őszig vitatkoztunk, hogy jogosan kérjük-e azt a pénzt” – emlékeztetett.

Fotó: Székelyhon

A közbirtokosság tagjainak az sem tetszett, hogy meglátásuk szerint folyamatosan nőtt a bérlő által használt terület, ám azért senki sem fizetett pluszban. A parkolórész használatáért például 2023-ig egyáltalán nem kapott pénzt a tulajdonos, vagyis a bérlő a 2016-os szerződésben foglalt 7,61 hektár helyett 9,2 hektárt használt. Szerencsére azonban sikerült szerződést módosítani. Aztán idén jelezte egy székelyudvarhelyi és négy kápolnásfalvi illető (utóbbiak a helyi közbirtokosság tagjai), hogy

ők egy konzorciumot létrehozva átvállalnák a sípálya üzemeltetését, ugyanakkor a meglévőknél kedvezőbb feltételeket ajánlanak

– közölte Both. Ez tetszett a vitákba már belefáradt közbirtokossági tagoknak, akik határozatot hoztak az új elképzelésekről. Láttak is megoldást a váltásra, mivel december 23-án lejár a Bagolykő Kft. bérleti szerződése. Döntésüket közölték is a bérlővel, ami újabb feszültséget szült. Előbérleti jog, sífelvonók A Bagolykő kft. tulajdonosai egyértelművé tették, hogy nem szeretnék önként elhagyni helyszínt, ráadásul az sem mindegy, hogy

ha mégis el kell menniük, akkor elbontják és elszállítják az üzemeltetés szempontjából elengedhetetlen sífelvonókat, illetve egyéb eszközöket, amelyeket ők biztosítottak, vagy sikerül egy megfelelő vételárban megegyezni az új bérlőkkel.

Egyelőre egyik sem történt meg – az idő pedig egyre sürget, a Madarasi Hargitán ugyanis már lehavazott. Azt Both Lajos is elismerte, hogy a sífelvonók elbontása miatt évekig megszűnhet a sízés a Madarasi Hargitán, hiszen

az aktuális előírások miatt nem lesz egyszerű engedélyeket szerezni egy újabb építkezéshez a Natura 2000-es természetvédelmi területen.

Közölte: számukra is fontos a sízési lehetőségek folyamatos biztosítása, hiszen abból nem csak a szállásadók és vendéglátósok, de a teljes közösség profitál. Éppen ezért ajánlották fel a jelenlegi bérlőnek az új szerződést, amelyben december 23-hoz képest további 100 napig zavartalanul végezhetnék a tevékenységüket az idei szezonban.

Fotó: Székelyhon

Van azonban egy lényeges részlet a dokumentumban, mégpedig az, hogy a

továbbiakban nem biztosítanak előjogot a bérléshez.

Ezzel és néhány más ponttal nem értettek egyet a Bagolykő tulajdonosai, így most patthelyzet alakult ki. Both közölte, hogy időközben egy pert is indított ellenük a bérlő, amelyben követeli, hogy hozzák nyilvánosságra az esetleges új üzemeltetők által tett ajánlatot. Szerinte ezt csak akkor kéne megtegyék, ha nem biztosítanának előbérleti jogot a cégnek – ők pedig biztosítják ezt, de csak három hónapos időszakra.

Sok a megválaszolatlan kérdés, de bízunk benne, hogy minden félnek közös célja a sípályák működése. Ugyanakkor, ha idén szeretnék üzemeltetni a sípályákat, akkor már neki kellene kezdeni az előkészületeknek (…) Ennek a helyzetnek és a pereskedésnek nyertese nem lesz, sőt, nem csak a közbirtokosság látja kárát, hanem a teljes közösség”

– nyomatékosított a közbirtokosság elnöke. Bagolykő Kft.: bizonytalan és kaotikus a helyzet Bartók Bélát, a Bagolykő kft. egyik tulajdonosát is elértük, az ő álláspontját is meghallgattuk. Ő is visszatért a múltba és rámutatott: 2003-ban még rendezetlen volt a területek tulajdonjoga a Madarasi Hargitán, gyakorlatilag perek zajlottak ezügyben. Ők először Zetelakán kezdtek tárgyalásokba a sípályák üzemeltetéséhez szükséges területek bérlése érdekében, de hamarosan kiderült, hogy azok jó eséllyel a kápolnásfalvi közbirtokossághoz fognak kerülni, így ott folytatták az egyeztetéseket. A bizonytalan helyzet ellenére végül velük kötöttek szerződést.

Mi gyakorlatilag elkezdtünk bérleti díjat fizetni egy olyan félnek, akinek még nem is volt a tulajdonában a terület, sőt, még birtokleveleik sem voltak”

– vázolta az akkori kaotikus helyzetet Bartók. Mindezt csak tetézi, hogy a piac által akkor diktált bérleti díjak nyolcszorosát vállalták fel. Az is tény – folytatta –, hogy jelentős beruházásra volt szükség a sípályák felszerelése és működtetése érdekében, főleg, ha figyelembe vesszük azt, hogy

vezetékes villanyáram sem volt az utak gyatra állapota miatt elve nehezen megközelíthető helyszínen.

Egyebek mellett ezért volt szükség arra, hogy legalább ötven évre szerződjenek a közbirtokossággal, hiszen csak így tudhatták némileg biztonságban a tervezett beruházásukat. Ugyanakkor azt is el szerették volna kerülni, hogy erőfeszítéseik ellenére, „mire ők kikaparják a gesztenyét,” valakik megjelenjenek a Madarasi Hargitán és több apró sípályát helyezzenek üzembe a közelben, feldarabolva a környéket. Így

a szerződésben kizárták annak a lehetőségét, hogy mások hasonló céllal bérelhessenek területet a közbirtokosságtól.

„Eszerint mi sutyi-mutyiztunk a közbirtokosság előző vezetőségével? Miért lenne sutyi-mutyizás, ha eleve nyolcszoros árat fizettünk területbérként? (…) Más egyébként nem is volt, aki egyáltalán bérelte volna a területeket” – fakadt ki Bartók az interneten látott bejegyzésekre utalva, amelyeket nyilvános rágalmazásnak gondol.

Csak a hóágyúkat, a beléptetőrendszert és a felvonókat vásárolná meg az új ajánlattevő Fotó: Székelyhon

Csorbított szerződés „A mi olvasatunkban a továbbiak úgy néznek ki, hogy a felsoroltakra hivatkozva 2016-ban minket kikényszerítettek az ötvenéves biztonságos szerződésből úgy, hogy a területek 13 év elteltével sem volt telekkönyvezve” – jelentette ki a cégtulajdonos. Akkor nemcsak több kedvező feltételről mondtak le, de

bevállalták a bérleti díj jelentős emelését és a szerződés érvényességének tíz évre való csökkentését is.

Utóbbit azért fogadták el – húzta alá –, mert abban bíztak, hogy idővel jobb lesz a közbirtokossággal való viszonyuk. Egyetlen egy dologhoz azonban ragaszkodott az üzemeltető, mégpedig ahhoz, hogy

előbérleti joga legyen a szerződés lejártával.

Utóbbi gyakorlatilag azt jelenti a Bagolykő Kft. számára, hogy továbbra is ők használhatják a területet, amennyiben azonos feltételeket tudnak biztosítani egy esetleges új ajánlattevővel. Bartók Béla közölte, ebben a szerződésben rögzítve van, hogy euróban kell fizessék a bérleti díjat, ugyanakkor ez évente korrigálható az inflációval. Voltak évek, amikor 6-10 százalékkal gyengült a lej, így eleve nehezebb volt megvásárolni a bérleti díjhoz szükséges eurót (a jegyeket ugyanis lejben fizették a vendégek), de ez sohasem volt vita kérdése. Az viszont már igen, hogy

a bérleti díj korrigálását nem az euróra vonatkozó, jóval alacsonyabb inflációs értékek alapján számolták (1-2 százalék) a közbirtokosságnál, hanem lejjel kapcsolatos gyengülési adatokat használták

– részletezte a cégtulajdonos. Bár a koronavírus-világjárvány miatt volt veszteségük, 2021-ben a szigorítások miatt nehezebben lehetett külföldre utazni, így némileg több vendéget fogadtak – emlékezett vissza Bartók. Ezt követően kerültek ismét konfliktusba a közbirtokossággal, amelynek a vezetősége

2023-ban négyszeresére növelte a bért, ugyanakkor a cég szemére vetette, hogy több területet használnak, mint amit a szerződésbe foglaltak.

„Ezeket a területméréseket korábban a közbirtokosság végezte, mi nem vagyunk felelősek azért, ha ők valahol tévedtek” – közölte. Hozzátette, a helyzetet ráadásuk a területek egy részének tisztázatlan jogviszonya is bonyolította. Ennek ellenére mindenbe beleegyeztek, amit a közbirtokosság javasolt. Azt is keserűen emlegette fel, hogy pályázatot nyertek székes felvonók építésére, de ez a terv végül meghiúsult a területtulajdonosok döntése miatt.

A parajdi bányakatasztrófa után a székelyföldi, illetve az udvarhelyszéki turizmusnak már csak ez hiányzik Fotó: Székelyhon

Eltörölnék az előbérleti jogukat? Idén január végén ültek tárgyalóasztalhoz ismét a felek, amikor arról beszéltek, hogy mégiscsak szükség lenne a fejlesztésekre, ehhez pedig társulna a közbirtokosság is. A tulajdonosok kérésére

a Bagolykő Kft. elkészítette a beruházásuk aktuális értékbecslését – közel hárommillió eurós érték jött ki.

Lehetőséget biztosítottak továbbá a közbirtokosságnak, hogy ötven százalékban társuljon a vállalkozáshoz. Néhány hét múlva azonban teljes fordulatot vett a beszélgetés. A közbirtokosság közölte, hogy már nem érdekli őket az ajánlat, inkább egy újonnan jelentkezett konzorciumnak adnák át a területek bérlését, hogy ők üzemeltessék a sípályát. Bartók és tulajdonostársa végül úgy döntött, hogy

ha nincs más út, akkor átadják az említett társulásnak az eszközparkot és a berendezéseket a korábbi értékbecslés alapján megegyezett összegért.

A konzorcium azonban hosszú ideig fel sem vette velük a kapcsolatot. A közbirtokosság azt szerette volna, ha az idei szezonban még a Bagolykő Kft. üzemelteti a sípályákat, így újabb, december 23-tól száz napig érvényes bérleti szerződést ajánlottak. Ez azonban azt tartalmazta, hogy

teljes mértékben érvényét veszíti az aktuális szerződés, ami az előbérleti jogot is megállapítja.

Volt egy olyan kitét is, hogy ha a régi és az új jelentkező március végéig nem állapodik meg az eszközpark megvásárlásáról, akkor azt a Bagolykő 15 nap alatt el kell bontsa. Ez Bartók Béla szerint nem megoldható, hiszen abban az időszakban méteres hó van a hegyen, ráadásul a bontáshoz engedélyek is kellenek, amelyek beszerzése időbe telik. Így vállalhatatlannak ítélték az új szerződést. Ilyen körülmények között, az üzemeltető kérte, hogy a törvényeket betartva

tárják eléjük a konzorcium ajánlatát, hátha tudják azt teljesíteni, és így élhetnének az előbérleti jogukkal. Ez nem történt meg mostanig.

Végül ősszel kaptak egy árajánlatot a társulástól, ami a korábbi értékbecslésnek mindössze egytizedét teszi ki. Igaz, hogy eszerint csak a beléptetőrendszert, a sífelvonókat és a hóágyúkat vásárolnák meg, a gépparkra nem tartanak igényt. Az üzemeltető szerint azonban ez így is elfogadhatatlan.

Fotó: Székelyhon

Még reménykednek Mivel azt érezték, hogy a közbirtokosság meg akarja semmisíteni az előbérleti jogukat, ennek betartatása érdekében ősszel pert indítottak ellenük – közölte Bartók Béla. Nemrég ugyanakkor egy beadványt is eljuttattak a bírósághoz sürgősségi eljárást kérve abban, hogy

addig működtethessék a sípályákat, amíg döntés születik az előbérleti joguk gyakorlásáról.

Ha ez nem történik meg, akkor patthelyzet alakulhat ki, ami senkinek sem jó, hiszen az idei szezonban nem lesz üzemeltetve a sípálya –

a parajdi bányakatasztrófa után a székelyföldi, illetve az udvarhelyszéki turizmusnak már csak ez hiányzik.