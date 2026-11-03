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December 24-e is munkaszüneti nap lesz Magyarországon

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Már idén munkaszüneti nap lesz december 24-e, az Országgyűlés 193 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Tisza erről szóló törvényjavaslatát kedden.

Székelyhon

2026. november 03., 12:522026. november 03., 12:52

Az indoklás szerint december 24-e a magyar társadalomban a karácsonyi ünnepkör szerves része: a családok együttlétének, az ünnepi készülődésnek és a közösségi, vallási hagyományok megélésének kiemelt napja.

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A munkaszüneti nappá nyilvánítás kiszámítható, évről évre azonos jogi helyzetet teremt, és nem teszi szükségessé, hogy december 24-e pihenőnapként történő kiadása minden évben a munkaszüneti napok körüli munkarend átrendezésétől függjön – számolt be az MTI.

Romániában karácsony első és második napja (december 25 és 26.) számít hivatalos munkaszüneti napnak, ezek idén péntekre és szombatra esnek.

Ünnep Magyarország
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