Harmadik napja találnak lőszereket egy Hargita megyei településen

Már harmadszorra riasztották a tűzszerészeket a Hargita megyei Salamás községhez tartozó Gyergyóhodosra, ahol újabb lőszermaradványokat találtak.

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A tűzszerészek ezúttal hat darab, páncéltörő lövedéket, egy páncéltörő lövedékhez tartozó hüvelyt, valamint négy darab gyalogsági lőszert gyűjtöttek össze.

és megfelelő körülmények között tárolják, később pedig ellenőrzött körülmények között megsemmisítik őket – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

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Két napja gázvezetékeket helyeztek a földbe, amikor a munkások egy II. világháborús lövedékre bukkantak.