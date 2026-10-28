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Harmadik napja találnak lőszereket egy Hargita megyei településen

• Fotó: Hargita megyei katasztrófavédelem

Fotó: Hargita megyei katasztrófavédelem

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Már harmadszorra riasztották a tűzszerészeket a Hargita megyei Salamás községhez tartozó Gyergyóhodosra, ahol újabb lőszermaradványokat találtak.

Székelyhon

2026. október 28., 15:282026. október 28., 15:28

A tűzszerészek ezúttal hat darab, páncéltörő lövedéket, egy páncéltörő lövedékhez tartozó hüvelyt, valamint négy darab gyalogsági lőszert gyűjtöttek össze.

A robbanásveszélyes eszközöket biztonságosan elszállították

és megfelelő körülmények között tárolják, később pedig ellenőrzött körülmények között megsemmisítik őket – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

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Két napja gázvezetékeket helyeztek a földbe, amikor a munkások egy II. világháborús lövedékre bukkantak.

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Gyergyószék
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