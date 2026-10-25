A cél, hogy a turisták ne csak átmenjenek, hanem töltsék itt az időt – új szervezet foghatja össze a gyergyói turizmust

A természeti adottságok megvannak virágzó turizmushoz, a TDM teheti hozzá a tudást, közös gondolkodást, ami ehhez vezethet
Fotó: Pinti Attila
A gyergyószentmiklósi önkormányzat következő ülésén kerül napirendre egy új szervezet, a Gyergyószentmiklós–Gyilkostó Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozása. A kezdeményezés célja Gyergyószék turizmusának összehangolt fejlesztése.
A Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szerepe, hogy a városvezetés és a helyi vállalkozások összehangolják a térség turisztikai fejlesztését és népszerűsítését.
A cél, hogy az utazók ne csupán áthaladjanak Gyergyószéken, hanem minél többen időt is töltsenek itt – mutatott rá Portik Zalán, aki a most megalakuló szervezet elnöki tisztségét tölti majd be.
Az elképzelés szerint
Az alapítók között a turizmusban és vendégfogadásban érdekelt cégek, valamint a Gyergyói Vidékfejlesztési Közösségi Egyesület is szerepel.
Fontos szakmai partner ebben a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozata. Ennek igazgatója, Horváth Alpár a Székelyhon megkeresésére válaszolva kifejtette, a TDM feladata nem merülne ki a térség meglévő szolgáltatásainak népszerűsítésében: a turisztikai kínálat összehangolása, a fejlesztési irányok meghatározása és a helyi szolgáltatók közötti együttműködés erősítése is a célok között szerepel.
Fotó: Pinti Attila
„Nem csak promóciós célokat szolgál, nemcsak arról van szó, hogy népszerűsítjük azt, ami van, hanem alapvetően egy komplex feladategyüttesről” – fogalmazott. Mint rámutatott, az önkormányzatnak számos lakossági problémával kell foglalkoznia, a vállalkozók pedig saját tevékenységükre összpontosítanak. Egy közös szervezet viszont
A szervezet a természeti és kulturális értékek fenntartható hasznosítását, a turisztikai infrastruktúra fejlesztését, valamint a hazai és külföldi piacokon való erőteljesebb megjelenést is támogatná.
Portik Zalán elmondta, a megalakulás után versenyvizsgával választanák ki a szakmai vezetőt, aki ténylegesen megtölti majd tartalommal a szervezet kereteit. Amint rámutatott, miután a megalakulás megtörténik, megnyitják a szervezetet, és
Az egyetem mellett a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park is bekapcsolódik az összehangolt turisztikai elképzelések megvalósításához. A működés pénzügyi alapját a tagok éves hozzájárulásai és az önkormányzat támogatása biztosítja. A szándék az, hogy a vendéglátók által befejezett „székadó” is a TDM-ben hasznosuljon.
Fotó: Pinti Attila
Portik Zalán szerint a közös fellépés azért fontos, mert Gyergyószék turisztikai térségként ugyan jelenleg is vonz látogatókat, de a forgalom jelentős része átutazó jellegű.
„Gyilkostón sokkal több autó halad át, mint ahány célirányosan turistákat hoz ide. Az a cél, hogy ne csak átmenjenek, hanem maradjanak is, és töltsék itt az időt” – hangsúlyozta.
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