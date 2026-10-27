Még mindig keresik a Bucsinon eltűnt idős férfit

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Az idős férfi vasárnap, október 25-én délelőtt indult el egy hétvégi háztól, hogy szedret gyűjtsön, azonban nem tért vissza. A keresését még aznap elkezdte a gyergyóalfalvi önkéntes tűzoltó alakulat, a Hargita megyei katasztrófavédelem, Hargita Megye Tanácsának Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálata, a Dancurás Hegyimentő Csapat, valamint a helyi lakosok. A felkutatás során