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Még mindig keresik a Bucsinon eltűnt idős férfit

• Fotó: Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség

Fotó: Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség

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Továbbra is nagy erőkkel keresik a mentőcsapatok a Bucsin-tető közelében eltűnt 88 éves férfit.

Gergely Imre

2026. október 27., 17:072026. október 27., 17:07

2026. október 27., 17:082026. október 27., 17:08

Az idős férfi vasárnap, október 25-én délelőtt indult el egy hétvégi háztól, hogy szedret gyűjtsön, azonban nem tért vissza. A keresését még aznap elkezdte a gyergyóalfalvi önkéntes tűzoltó alakulat, a Hargita megyei katasztrófavédelem, Hargita Megye Tanácsának Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálata, a Dancurás Hegyimentő Csapat, valamint a helyi lakosok. A felkutatás során

hőkamerás drónokat és mentőkutyás csapatokat is bevetettek,

azonban az erőfeszítések ellenére a férfit kedden délutánig nem sikerült megtalálni. Aki információval rendelkezik az idős férfi hollétéről, a 112-n értesítheti a rendőrséget.

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Gyergyószék
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