Fáklyás felvonulással emlékeznek 1956-ra Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
Emlékprogramokkal készülnek az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára Gyergyószéken: Gyergyószentmiklóson filmvetítés, kiállítás, fáklyás felvonulás és koncert szerepel a műsorban, Gyergyóremetén pedig megemlékezést és több filmvetítést tartanak.
Az 1956-os magyar forradalom hetvenedik évfordulójára készülnek Gyergyószéken is.
Gyergyószentmiklóson október 22-én, csütörtökön 18 órától a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében vetítik le a Szerencsés Dániel című filmet. Másnap, október 23-án 16 órakor kezdődik az ünnepi program: ekkor nyílik meg Kelemen Beatrix Csilla Világok találkozása című kiállítása a Pro Art Galériában.
A menet 18.15-kor indul a Szent István térről, és a főtéri parkba érkezik, ahol 18.30-tól tartják az ünnepi megemlékezést. A szervező Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ kéri az iskolákat, családokat és baráti társaságokat, hogy
és ezekkel csatlakozzanak a felvonuláshoz. Az ünnepi műsorban beszédek, néptánc, énekek és szavalatok is helyet kapnak. A program 19.30-tól Thurzó Zoltán Guinness-rekorder zongoraművész koncertjével folytatódik a Szent Miklós-templomban.
Gyergyóremetén október 23-án, pénteken 12 órától tartanak megemlékezést a művelődési ház előtti téren. A Balás Gábor Művelődési Házban a Nemzeti Filmintézet közreműködésével több, a forradalomhoz és a korszakhoz kapcsolódó filmet is vetítenek.
Október 22-én, csütörtökön 17 órától a Franciska vasárnapjai című alkotást láthatja a közönség. Október 23-án a megemlékezést követően a Szabadság, szerelem című filmet vetítik, 17 órától pedig a Szerencsés Dánielt láthatja a közönség. A vetítéssorozat október 24-én, szombaton 17 órától a Szerelmesfilm című alkotással zárul.
Három lakóház tetőszerkezete kapott lángra szerdán reggel Galócáson. A tűzoltók körülhatárolták a tüzet, és dolgoznak az oltáson. Személyi sérülés nem történt.
Ingyenes textilhulladék-gyűjtési akciót szervez Gyergyószentmiklós önkormányzata az RDE Harghita Kft.-vel együttműködve október 20–22. között.
Továbbra is várják az adományokat a gyergyószentmiklósi Békény utcai alszegi csengettyű modernizálására. A becslés szerint tízezer lejre van szükség ahhoz, hogy a kis harangot már a jövő évi húsvéti ünnepek idején automata rendszer szólaltassa meg.
Majdnem pontosan ugyanannyi adomány érkezett az ötödik Fuss Neki! Gyergyó közösségi adománygyűjtő mozgalomban, mint tavaly: a szervezetek összesen 244 826 lej támogatást kaptak. Ez a kitűzött célösszegnek mintegy fele.
Várják a népzene és a népi tánc kedvelőit, valamint azokat is, akik még nem tudnak táncolni, a gyergyószentmiklósi Őszi Táncházba, ahol pénteken gyerekeknek és felnőtteknek is szerveznek programot.
Több mint háromszáz munkás és 245 munkagép dolgozik a Marosvásárhely–Târgu Neamț (A8) autópálya Gyergyóalfalu–Ditró szakaszán – közölte hétfőn az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR).
Jövő héten elkezdik Gyergyószéken a lakossági hulladékgazdálkodási szerződések megkötését. A szolgáltató elsőként Gyergyószentmiklóson kezdi meg a munkát, majd a környező településeken is sorra kerülnek a háztartások.
Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira.
Harmincéves a gyergyószentmiklósi Esély Alapítvány, amely mozgáskorlátozott gyerekek fejlesztésével foglalkozik. A három évtizedben voltak örömteli és szomorú pillanatok is, amire visszatekinthetnek az Esély bálon és a többi évfordulós eseményen.
Hétfőtől lehet benyújtani a fűtéstámogatásra vonatkozó kérelmeket Gyergyószentmiklóson. A jogosultsági feltételek nem módosultak tavaly óta, a változás csupán annyi, hogy ezután a támogatás nem készpénzben vehető át, hanem bankkártyára utalják.
szóljon hozzá!