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Fáklyás felvonulással emlékeznek 1956-ra Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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Emlékprogramokkal készülnek az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára Gyergyószéken: Gyergyószentmiklóson filmvetítés, kiállítás, fáklyás felvonulás és koncert szerepel a műsorban, Gyergyóremetén pedig megemlékezést és több filmvetítést tartanak.

Gergely Imre

2026. október 22., 08:202026. október 22., 08:20

Az 1956-os magyar forradalom hetvenedik évfordulójára készülnek Gyergyószéken is.

Gyergyószentmiklóson október 22-én, csütörtökön 18 órától a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében vetítik le a Szerencsés Dániel című filmet. Másnap, október 23-án 16 órakor kezdődik az ünnepi program: ekkor nyílik meg Kelemen Beatrix Csilla Világok találkozása című kiállítása a Pro Art Galériában.

Este, a tavalyi évhez hasonlóan, fáklyás felvonulással idézik fel a forradalom hangulatát.

A menet 18.15-kor indul a Szent István térről, és a főtéri parkba érkezik, ahol 18.30-tól tartják az ünnepi megemlékezést. A szervező Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ kéri az iskolákat, családokat és baráti társaságokat, hogy

készítsenek az 1956-os forradalom hangulatát megidéző transzparenseket, zászlókat és molinókat,

és ezekkel csatlakozzanak a felvonuláshoz. Az ünnepi műsorban beszédek, néptánc, énekek és szavalatok is helyet kapnak. A program 19.30-tól Thurzó Zoltán Guinness-rekorder zongoraművész koncertjével folytatódik a Szent Miklós-templomban.

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Gyergyóremetén október 23-án, pénteken 12 órától tartanak megemlékezést a művelődési ház előtti téren. A Balás Gábor Művelődési Házban a Nemzeti Filmintézet közreműködésével több, a forradalomhoz és a korszakhoz kapcsolódó filmet is vetítenek.

Október 22-én, csütörtökön 17 órától a Franciska vasárnapjai című alkotást láthatja a közönség. Október 23-án a megemlékezést követően a Szabadság, szerelem című filmet vetítik, 17 órától pedig a Szerencsés Dánielt láthatja a közönség. A vetítéssorozat október 24-én, szombaton 17 órától a Szerelmesfilm című alkotással zárul.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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